Litomyšl, M. Třebová – Dvacet kol a tedy kompletní základní část má za sebou hokejová krajská liga dospělých.

Moravskotřebovský Slovan ji završil vítězstvím v Hlinsku a před nadstavbou mu patří po zásluze druhé místo. Litomyšl si po sérii dobrých výsledků vybrala černý střelecký den v Chocni a do následující šestikolové fáze „sudý – lichý“ vstoupí ze třetí pozice.

Choceň – Litomyšl 3:1

Čtyřiapadesát minut sváděli hostující hokejisté na choceňském ledě marný boj s brankářem Kaplanem a vlastní střeleckou bezradností. Když se konečně prosadili, bylo na zvrat příliš pozdě.

Střetnutí nabídlo zajímavý a pohledný hokej, který se zaplněnému hledišti líbil. Po vyrovnaném začátku bez větších šancí se v 11. minutě k první vážnější akci dostali domácí a hned z toho byl gól, když Ropek zakončil závar před Horáčkem nekompromisně „pod lať“ – 1:0. Neutekly ani tři minuty a Krejza v přesilovce zvýšil. Závěr třetiny pak poznamenala řada vyloučení na obou stranách.

Ve druhé třetině pokračoval boj o každý metr ledu. Hosté se marně snažili o kontaktní gól, většinou pálili z dálky či nepřesně, takže Kaplan držel čisté konto a ustál i dlouhý zámek v podání první formace hostů v závěru druhé dvacetiminutovky. I na druhé straně bylo nebezpečno, ve 36. minutě zazvonila za Horáčkem tyčka.

Zmar Litomyšlských vrcholil v poslední části, kdy si vynutili silný tlak a konečně i gólovky. Avšak i když puk poskakoval v brankovišti, tak jej do sítě nedostali, navíc promarnili bezmála minutu proti třem. A tak přišlo, co zákonitě muselo, v 54. minutě sehráli domácí brejk dva na jednoho a Brukner dal snadno na 3:0.

O patnáct sekund později sice Hudousek odčaroval Kaplanovo kouzlo a ve zbytku hrací doby měli hosté ještě několik nadějných šancí včetně přesilovky a power play, jenže více gólů než ten jediný by asi nedali, ani kdyby se hrálo do rána.

Fakta – branky a asistence: 12. Ropek (Král), 14. Krejza (Pochobradský, Procházka), 54. Brukner (Černý) – 54. Hudousek (Šeda, Dospěl). Rozhodčí: Přichystal – Brýdl, Veverka. Vyloučení: 8:8. Využití: 1:0. Diváci: 600. Třetiny: 2:0, 0:0, 1:1.

HC Litomyšl: M. Horáček – Ač, Kosejk, Fajfr, Čejka, Kučera – Dospěl, Hudousek, Šeda, Čapek, Uhlíř, Jankovský, T. Horáček, Pešina, Peška.

Jan Svatoš, trenér: Doplatili jsme na nevyužívání šancí. Vypracovali jsme si jich spoustu, když ale nedáme góly, nemůžeme myslet na body. Doufám, že jsme si smůlu vybrali, nemyslím, že bychom hráli tak špatně. Choceň je sice poslední, ale to nic neznamená, soutěž je vyrovnaná a proti nám měla ty výsledky dobré. Začali důvěřovat brankáři Kaplanovi, kterého znám ještě z juniorky, a to on potřebuje.

Hlinsko – Moravská Třebová 4:5

Základní část zakončil Slovan na ledě soupeře, s nímž dosud uhrál maximum bodů. Stoprocentní bilanci na Vysočině udržel.

Účet otevřel v 5. minutě Husárek, když dorazil puk odražený po Klíčově ráně od modré. O srovnání se v přesilovce postaral prudkou ránou Spal, ale v 9. minutě vrátil hostům vedení Skácel. Dostal se do sóla, položil si gólmana a zasunul puk do prázdné branky. V dalším průběhu hry se zajímavé situace střídaly před oběma brankami, ale bez efektu.

Druhou třetinu zahájil Slovan tlakem, v němž ho nezastavilo ani oslabení. V něm vystihl špatnou rozehrávku domácího brankáře Gregora Zeman a předložil Husárkovi nabídku na další gól – 1:3. Soupeř však nerezignoval, zvýšil úsilí, ale kontaktní gól mu nabídli sami hosté, když naservírovali kotouč na hůl Ptáčkovi.

Největší přestřelka se strhla v závěrečné části. Nejprve se Skácel trefil mezi Gregorovy betony (2:4). Hlinsku stačilo na odpověď čtvrt minuty, od modré čáry propálil bránící hradbu Havel. Ve 47. minutě přišel další velký okamžik v podání třebovského Patrika Skácela. Na kruzích se opřel do puku a zkompletoval hattrick – 3:5.

Klid to ale hostům nedalo a Hudec v čase 50:51 v přesilovce vykřesal hlinecké naděje – 4:5. Domácí se v závěru dostali k power play, tu podpořilo i vyloučení Klíče, ale velmi dobře bránící čtveřice společně s Přikrylem výsledek uhájila.

Fakta – branky a asistence: 8. Spal (Hudec), 28. Ptáček (Zadina), 45. Havel (Štěpánek), 51. Hudec (Wasserbauer) – 5. Husárek (Klíč), 9. Skácel, 24. Husárek (Zeman), 45. Skácel (Klíč), 47. Skácel (Muselík). Rozhodčí: Čížek – Budinský, Hájek. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:0. Oslabení: 1:0. Diváci: 160. Třetiny: 1:2, 1:1, 2:2.

HC Slovan Moravská Třebová: Přikryl – Faltus, Klíč, Kutmon, Parolek, Havlíček, Rybníkář – Zeman, Muselík, Malý, Peška, Syrůček, Kobza, Skácel, Štěpánek, Husárek.

Jan Klacl, trenér: Potěšil mě hlavně konečný výsledek. Pořád se trápíme v přechodu do útočné třetiny a při zakončení. Dobrý výkon v brance předvedl Přikryl, který několikrát podržel tým. Také se nám povedlo dát pět branek, což se na cizím hřišti počítá. Máme ale nadále určitě co zlepšovat.

(rh, dp)