Extraligy a Chance ligy se nová pravidla zase až tak nedotkla. Ano, do ochozů je vpuštěno pouze 1000 diváků na zápas, hráči však jsou už delší dobu „pod dohledem“ a jejich negativnost je s ohledem na životnost obou soutěží přísně sledována.

Zato mezi amatéry je vše jinak. Možná se najde nějaký tým v republice, kde jsou všichni hráči i členové realizačních týmů očkovaní, ruku na srdce, moc podobných příkladů spíš není.

Souhra jmenovců mezi východočeskou elitu poslala Jaroměř. Několik zápasů zrušeno

A protože i hokejisté jsou jen lidi, zcela jistě mezi nimi figurují zarputilí odpírači očkování. Pokud s nimi ani nikdo z vedení oddílů nehne, dá se s určitou jistotou tvrdit, že pro některé z těchto hráčů letošní ročník skončil.

Zrušená utkání v KL Pardubicka za uplynulý týden (středa – pátek – neděle, vč. plánovaných dohrávek) – 13. kolo: Česká Třebová – Moravská Třebová. 16. kolo: Lanškroun – Polička. 17. kolo: Moravská Třebová – Litomyšl, Hlinsko – Chrudim. 18. kolo: Lanškroun – Česká Třebová.

Například ve druhé lize se už ve středečním programu našla spousta utkání, kde se oproti zvyklostem sestavy soupeřících stran diametrálně lišily. Některá mužstva nastoupila ve výrazně okleštěném počtu a to se pak nehraje vůbec dobře.

O krajských soutěžích po celé republice darmo mluvit. Například včera: Na Hradecku se hrálo poslední kolo základní části, které mělo rozhodnout o vítězi skupiny. K duelu mezi prvním Novým Bydžovem a druhým Novým Městem však nedošlo.

„Velmi mě to mrzí, jak kvůli hráčům, tak i našim fanouškům. Lepší závěr úvodní části jsme si snad ani nemohli přát a o to je to těžší. Do poslední chvíle jsme věřili, že se nám to podaří nějak zařídit, abychom mohli nastoupit, ale bohužel,“ pronesl ve vyjádření za TJ Spartak předseda klubu Vladimír Vik.

Ostatně na Pardubicku je situace podobná. Také zde včera před spojením s hradeckou skupinou skončila úvodní část sezony. Dohrávat se nebude, konečné pořadí bude určeno podle poměru počet zápasů / počet bodů.