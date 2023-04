/FOTOGALERIE/ Černé sukno… Pardubičtí hokejisté v letošní sezoně titul nezískají. V domácím prostředí nezvládli ani třetí ze čtyř duelů, což znamená, že v konečném součtu na Třinec výsledkově nestačili. Ráno do vazu jim stejně jako na Velikonoční pondělí zasadil Čukste.

Sedmé sefinalové utkání hokejového play-off Tipsport extraligy v ledním hokeji mezi HC Dynamo Pardubice (v bíločerveném) a HC Oceláři Třinec v pardudubické enterie areně. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Domácí nastoupili do sedmého utkání semifinálové série bez zraněného Davida Ciencialy, kterého nahradil v elitním útoku Adam Musil.

Stejně jako v pátém i šestém utkání nastoupili s větrem v zádech pardubičtí hráči. K tlaku jim pomohl také faul Romana ve čtvrté minutě. Kromě závaru a dorážkách po Čerešňákově bombě si však žádnou gólovou šanci nevytvořili. Třinec se nikam nehnal, jako první se dostal do výhodné střelecké pozice Růžička, ovšem Will kryl jeho rámu do náruče. V polovině první třetině udeřilo na druhé straně. Mandát přihrál na modrou čáru Čerešňákovi, jehož pumelice napnula síť. Jenže veselí vydrželo Dynamu necelé dvě minuty. Zapomenutý puk za jejich bránou ukořistil Voženílek, zpoza brány ho předložil najíždějícímu Hrňovi a Will byl proti němu bezmocný. K početní výhodě se dostali také Oceláři, když po faulu v útočném pásmu byl potrestán Říčka. Nejlepší přesilovka v play off se však tentokrát nepředvedla, jedinou vážnější střelu domácí gólman Chmielewskimu kryl.

V prostřední části střeleckých příležitostí ubylo. Oba celky se snažily poctivě bránit a proniknout do jejich zóny bylo obtížné. Domácí zaujali výpadem dvojice Rákos – Říčka, když druhý jmenovaný zkoušel na Kacetla bekhend. Možnost, jak změnit skóre, tedy poskytovaly přesilové hry. Pardubickým byl odpískán další faul v útočné třetině, dvojku chytil Zohorna za vyseknutí hole. V oslabení podržel svůj tým Will, který dvakrát zlikvidoval Růžičkovu bombu z voleje. Ve 34. minutě už ale inkasoval. Od modré vypálil Čukste a vymetl horní roh jeho klece. V závěru této periody Hudáček hrubě napadl Sedláka, rozhodčí mu vyměřili dvě minuty. A znovu se tak stalo před bránou soupeře… Vyrovnání měl na holi Kousal, ale jeho záměr zastavila branková konstrukce. Potom přišel jeden z bránících hráčů o svůj nástroj, domácí Třinec sevřeli, ale Čerešňákovi dělovku Kacetl lapil.

Do třetí třetiny skočil do formace k Sedlákovi a Hykovi nejlepší loňský pardubický střelec Říčka. Jenže místo tlaku se Dynamo ocitlo zavřeno ve vlastním pásmu. A když se vymanilo, tak Hyka upaloval tváří v tvář na třineckého brankáře, obrovskou příležitost nedal. Na Kacetla si nepřišel ani Čerešňák. Hosté odpověděli brejkem, Chmielewski objevil Růžičku, který přestřelil. Diváci si mohli vykřičet hlasivky, ale ocel ze Slezska držela. Pardubičtí si otevřeli před Kacetlem střelnici, ale ne a ne se trefit do černého. Recept na něj nenašel Koštálek, který odvážně vnikl do útočné třetiny. Z otočky nezasunul kotouč do brány ani D. Musil, při hře bez brankáře zachránila hosty tyč. Dvě vteřiny před koncem nařídili rozhodčí trestné střílení za to, že Kacetl posunul svoji klec. Hyka ho však neproměnil a to byl konec finálových naději.

„Klíč k porážce v sérii vidím v tom, že jsme nevyužili výhodu domácího prostředí, kterou jsme si vybojovali vítězstvím v základní části, a prohráli na svém ledě tři zápasy,“ hlesl po porážce zklamaný trenér Radim Rulík.

HC Dynamo Pardubice – HC Oceláři Třinec 1:2

Fakta – branky a nahrávky: 9. Čerešňák (Mandát, Paulovič) – 12. Hrňa (Voženílek, Svačina), 34. Čukste (Kurovský, Marcinko). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák – Hynek, Rampír. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 10 194 (vyprodáno). Třetiny: 1:1, 0:1, 0:0.

HC Dynamo Pardubice: Will – T. Dvořák, Košťálek, D. Musil, Čerešňák, Vála, J. Kolář, Hrádek – A. Musil, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Paulovič, Poulíček, Vondráček – Říčka, Rákos, Mandát.Trenér: Rulík. HC Oceláři Třinec: Kacetl – Smith, Marinčin, J. Jeřábek, Čukste, Doudera, Mar. Adámek, Kaňák – Chmielewski, Marcinko, M. Růžička – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Dravecký, M. Roman, Kurovský – Svačina, Voženílek, Hrňa.Trenér: Moták.

Konečný stav série: 3:4.