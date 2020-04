Jak jste se vůbec dostal k trénování Zlatých draků?

Přes Pepu Zajíce, který v Číně působil u malých dětí a dívek. Přijel za ním tým kladenských holek a navázaly se kontakty s čínským národním týmem dívek. Tady začala spolupráce obou zemí. A při návštěvě velké státní delegace v Číně se domluvilo, že by se i tamní mužský hokej mohl udělat lepším. Na základě toho vznikl projekt, který zaštítil jeden z členů delegace Jaromír Jágr. Zahrnoval pomoc Číně kvalifikovat se na olympijské hry, které v roce 2022 pořádá.

Jak se tým pro druhou českou ligu tvořil?

Odjeli jsme si vybrat hráče přímo do Číny. Měli jsme nastartovat vyšší stupeň úrovně hokeje, než měli doma. Nakonec z těch zvolených jich k nám dorazilo nízké procento. Poslali k nám kluky, kteří začínali s hokejem v patnácti letech. Jejich věkové rozmezí bylo vesměs od osmnácti do šestadvaceti let. Dva pak byli starší, ale do třicítky. A to nám ještě na začátku sebrali čtyři hráče, pro které vyjednali angažmá v Americe. Netrvalo dlouho a vrátili se do čínského klubu, který hraje ruskou WHL.

Říkáte až v patnácti letech. Co jste je museli ještě naučit?

Bruslit, střílet, přihrávat uměli jakžtakž, ovšem pouze v situacích, kdy je soupeř neatakoval. O organizaci hry neměli ani páru, takže nevěděli, jak se svými dovednostmi mají nakládat. S Pepou Zajícem jsme si připadali jako u přípravek. Museli jsme začínat od bruslení, vedení kotouče, střelby, přihrávek a hlavně týmové spolupráce. Kdy vyrážet do útoku a kdy se naopak vracet do obrany. Zkrátka jak se mají v určitých situacích zachovat.

Původně měli být Číňané zpestřením třetí nejvyšší soutěže, nakonec se z nich ale stal fackovací panák. Co vy na to?

Podle mého zpestřením byli. Na to, že jsme hráli soutěž jen čtyři měsíce, to nebylo úplně špatné. Zkraje jsme schytávali dvojciferné prohry, ale ke konci už jsme prohrávali o gól až čtyři, tak ten progres se tam objevil. Na to, že kluci začínali s hokejem takhle pozdě… Nelze je srovnávat s našimi hráči, kteří mají odmalička pořád hokej v hlavě a ví co a jak. Souhlasím, že na třetí ligu to bylo málo, ale dopadli lépe než ti kluci, kteří k nám původně přijet. Protože se u nás vyhráli a nasbírali hodně zkušeností.

Proč ti původně vybraní nedorazili?

Bylo to zapříčiněné tím, že čínský svaz jim něco domluvil, potom se do toho nakýbloval Čínský olympijský výbor. Slíbil jim nějaké peníze. Utvořený výběr odjel na tři měsíce do Finska, ovšem žádné peníze nedostal. Oni pak byli rozpolceni, protože slyšeli reference od našich kluků. Líčili misi v České republice v superlativech. Čínský hokejový svaz jim u nás vytvořil neskutečné podmínky. Bydleli v hotelu, žili si jak národní tým. Jejich kolegové dostali lasa z ruských nižších soutěží. V nich se dostali maximálně do čtvrté formace a na led šli třikrát za zápas. U nás mohli odehrát v utkání klidně šestadvacet minut. Chodili by na přesilovky, oslabení.

Hokej hrát neuměli, český neuměli. Jak jste se dorozumívali?

(směje se) Hokej se tady učili, jazyk ale ne. Měli s sebou překladatele. Ti byli s námi všude. Na ledě, v posilovně. Všechno jsme s nimi probírali v angličtině a oni jim tlumočili.

Kolik z těch hráčů, co jste vedl, může případně startovat na olympijských hrách?

Řekl bych tak tři až čtyři. Přesně ty, které jsem si vybral. O ty ostatní jsem při výběru ani nezavadil. Kdyby mě dorazili i tamto, kteří byli daleko lepší, tak se pohybujeme v soutěži někde jinde. Bohužel.

Strašně moc jedí

Do každého zápasu jste vstupoval předem poražen. Bylo to pro vás nejhorší trenérské angažmá?

To je sport. Když máte slabý tým, tak nemůžete vyhrávat. Pro mě to ale bylo nejhorší angažmá v jiné věci. Číňani neudělají bez mobilu ani ránu. Také chodili pozdě a celkově byli nespolehliví. Řekl bych náladoví. Někdy byli natěšení a podruhé se jim nechtělo vůbec. Trochu mě to zarazilo, protože jsem myslel, že budou chtít vždy pracovat, až je budeme muset vypínat. Měl jsem možnost hrát proti Japoncům nebo Korejcům a ti jsou na rozdíl od nich úplně nažhavení do hry. Náš propracovaný tréninkový systém Číňanům moc nevoněl. Jsou totiž subtilnější postavy a když měli jít do posilovny, tak se jim moc nechtělo. Na druhou stranu byli snaživí. Když jsme dělali testy na váhu jejich těla, tak měli fakt dobrý koeficient. Jenže na soutěž to bylo málo.

Jak se vypořádali s výškovým a váhovým deficitem?

V drtivé většině potkávali protihráče minimálně o hlavu vyšší. O deficitu v hmotnosti ani nemluvím. Do toho ve druhé lize nastupuje spousta kluků, co hráli v extralize. Dvě pětky jsme měli konkurence schopné. Jednu složenou výhradně z pekingských hráčů. Po fyzické stránce na tom byli lepší než soupeř. Měli ale problémy s dodržování systémů. Ať už to byl přechod z útoku do obrany nebo hra v obranném pásmu jako zdvojování, přebírání, presink. Trápila je poziční hra, neuměli odhadnout kdy ano a kdy ne. Opakuji začínat v patnácti s hokejem je těžké. Zkuste se naučit jezdit v tomto věku na kole. Oni měli ještě další specifikum.

Co máte na mysli?

Jídlo. Oni jsou zvyklí, že snědí obrovské porce. Na to jak jsou subtilní, tak toho strašně moc spořádají. A pak zkuste s takovou náloží trénovat… Naštěstí mají už tak vycvičený organismus, že všechno jídlo rychle zpracuje. Pijí teplou vodu, která způsobuje, že se jim to v žaludku dlouho nezastaví.

Čínský příběh skončil v lednu. Co teď vaši svěřenci dělají?

Do své vlasti odcestovali posledního ledna. A do minulého týdne byli kvůli koronaviru zavřeni v Pekingu na nějakých ubytovnách. Nemohli jet domů ani nesměli nikde trénovat. Na pokoji byli po dvou, po třech. K dispozici měli dvorek, kde si mohli hrát s hokejkou a balonkem. Takže žádný led.

Ohnisko nákazy vzniklo ve Wu-Chanu. Měl jste někoho v týmu z tohoto města?

Hráče ne, ale členy realizačního týmu. Přesněji řečeno fyzioterapeuta a doktora. Oni odlétali z Čech o něco dřív, ale už se nedostali domů. Takže museli také do Pekingu.

Proč se hráči vraceli domů v takovém stupni nebezpečí?

Oni by raději zůstali tady a vrátili se až na konci února. Ještě měsíc by mohli na led a nákaze u nás by se vyhnuli. Akorát to nešlo, protože museli dodržet smlouvu. S některými jsem v kontaktu a píší mi, že stejně všechny vrcholné akce odpadávají.

Jaký bude další osud česko - čínského projektu?

Čínské straně se projekt moc líbí a mají velký zájem na jeho pokračování. Jedná se o tom, zda pro příští sezonu nevyslat do Čech reprezentační dvacítku, kde prý mají vyšší potenciál. Navíc je s nimi snazší práce, protože jsou odmala vychováni v nějakém systému. Každopádně nejdříve se musí uklidnit situace kolem koronaviru.

Seznamte se se zlatým drakem

China Golden Dragon je hokejový klub, který v rámci přípravy širšího kádru čínské hokejové reprezentace na olympijské hry v roce 2022 nastupoval v letošní sezoně ve 2. české hokejové lize (skupina Střed). Projekt vznikl při návštěvě Českého svazu ledního hokeje v Číně jako vyústění několikaleté spolupráce mezi českým a čínským hokejovým svazem. Klub Rytíři Kladno Jaromíra Jágra, který se na vzniku spolupráce velkou mírou podílel, poskytoval týmu zázemí a ubytování. Hlavním trenérem byl bývalý český reprezentant Jiří Šejba, asistentem Josef Zajíc. Domácí zápasy hrával Zlatý drak ve Slaném. Ve 42 utkáních získal pouze jeden bod při skóre 76:406.