Čtyřicetiletý útočník nastoupil naposledy v závěru minulého ročníku, kdy se Pardubice zachránily v nejvyšší soutěži. „Rozhodl jsem se ukončit hokejovou kariéru. Není to ze dne na den, zrálo to ve mně delší čas,“ uvedl Rolinek.

V posledních týdnech se zotavoval po operaci, když podstoupil artroskopii kyčle. „Můj zdravotní stav je po operaci dobrý. Myslím, že moje noha je ve stoprocentním pořádku. Hlavně současná covidová doba má velký podíl na tom, že končím. Když pak byl tým v karanténě, tak jsem myslel, že budu mít deset dnů na to, abych trénoval individuálně na ledě. Mohl jsem je dohnat a naskočit i do zápasu,“ popisoval Rolinek.

Jenže se dostavily další komplikace. „Za dny dny jsem zjistil, že jdu taky do izolace, nebylo mi dobře, prodělal jsem si to taky. A když jsem se uzdravil, tak se zavřely stadiony, nemohlo se trénovat na ledě. Jsem bojovník, jdu do všeho na sto procent, ale došlo mi, že nejsem schopný naplno trénovat a dostat se do toho tak, abych odváděl stoprocentní výkony. Tělo mi vypovědělo službu a řeklo, že už to stačilo,“ řekl bývalý pardubický útočník.

„To pro mě bylo znamení, že radši s čistým svědomím končím. Lepší než se potulovat po ledě a pak zjistit, že jsem takové rozhodnutí měl udělat dávno. Určitě mě to bude mrzet, ale vím, že momentálně nemám na to, abych byl stoprocentně připravený,“ dodal Rolinek.

V Pardubicích tak končí hokejista, který s klubem dosáhl na mistrovský titul, ale v posledních letech taky bojoval o udržení extraligy. „Byl jedním ze základních pilířů pro záchranu extraligy v minulé sezoně. To, že nebude pokračovat, je jeho rozhodnutí, které přijímáme. Děkuji Tomášovi za to, co udělal nejen pro Pardubice. Je to jedna z dalších legend nejen pardubického hokeje. Věřím, že s klubem bude dále spolupracovat,“ prohlásil Petr Dědek, většinový akcionář Dynama.

„Chci poděkovat Tomášovi za to, co pro Dynamo odvedl. V posledních složitých letech byl pilířem, o který se klub mohl opřít. Přišli jsme o hráče, se kterým jsme počítali, že se po uzdravení vrátí do sestavy. Chceme doplnit kádr, Tomášův charakter bude v kabině chybět,“ řekl sportovní ředitel Dynama Dušan Salfický.