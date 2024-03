KRAJSKÝ HOKEJ /VIDEO/ Více než sedm stovek diváků čekalo na českotřebovském zimním stadionu na zahajovací buly úvodního finálového utkání Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje skoro o tři čtvrtě hodiny déle, než bylo v plánu. Odměnou za trpělivost jim byla atraktivní jedenáctigólová přestřelka, ve které měli navrch Kohouti a udělali úvodní ze tří nutných kroků k vytouženému titulu.

Branka Mikuláše Pohla (Nové Město) v prvním finálovém utkání v České Třebové. | Video: Radek Halva

První finále mělo předehru, jakou skutečně nikdo nečekal. A nutno říci, že divákům začaly pomalu úsměvy mrznout na rtech, protože půlhodinová snaha zprovoznit stávkující rolbu, která před utkáním stihla obkroužit sotva dvě kolečka okolo kluziště a „klekla“, nevěštila vůbec nic dobrého. Naštěstí úsilí technických pracovníků přineslo svoje ovoce, stroj si dal říci a po státní hymně se aktéři duelu mohli konečně pustit do boje.

A jakoby chtěli hokejisté „odškodnit“ publikum za dlouhé čekání, spustili v první třetině ostrou palbu. Otevřel ji pěkně umístěnou střelou z mezikruží hostující Bureš, dalších pět zásahů potom padlo v rozmezí dvou minut a šestapadesáti sekund (!). Tuhle strhují sekvenci završil kapitán Fúzik trefou na 4:2 a těsně před koncem úvodní periody situaci z pohledu Kohoutů ještě vylepšil exkluzivní spolupráce Pavlovského se zakončujícím Ostřanským.

Novoměstští však byli daleko od toho, aby zápas odevzdali, a jejich stupňující se snaha našla svoje vyústění v prostřední části. Jak jinak než slepenými brankami do necelé půlminuty. Nejprve nachytal Bureš pokusem spíše z kategorie propagačních gólmana Vlka na švestkách a na světě byl jeho druhý zápis do střelecké listiny, aby hned nato skóroval Řezníček a Spartak byl na kontakt!

Klíčový moment zápasu přišel v nástupu do závěrečné části, kdy domácí řady uklidnil Veverka, jehož rána zápěstím z levého křídla neměla chybu. Hosté dělali všechno možné i nemožné, aby se znovu vrátili do utkání, jejich střelba byla poměrně častá, ale neúčinná a čas rychle pádil. Ani k power play se nakonec nedostali, protože ještě předtím, že mohli k téhle variantě sáhnout, přišlo razítko na českotřebovské vítězství. Pavlovský opět famózně přihrával, Ostřanský nekompromisně pálil a bylo to!

Hattrick domácího kanonýra a Kohouti se ve finále ujímají vedení.

KRAJSKÁ LIGA, finále, 1. zápas:

HC Kohouti Česká Třebová – TJ Spartak Nové Město nad Metují 7:4 (5:2, 0:2, 2:0). Branky: 11. Pavlovský (Drtina, T. Prachař), 12. Stolín (Jemelka, Veverka), 13. Ostřanský (Pavlovský, Drtina), 14. Fúzik (Martinec), 20. Ostřanský (Pavlovský, Hradil), 42. Veverka (Pavlovský, Ostřanský), 59. Ostřanský (Pavlovský, Drtina) – 3. Bureš (Mert, Vaňát), 13. Pohl (Šťastný), 35. Bureš (Prouza), 36. Řezníček (Mert, Šťastný). Rozhodčí: Pilný, Kratochvíl – Kalina, Kolář. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 702.

Česká Třebová: Vlk – Vašíček, Jelínek, Drtina, Hradil, Jemelka, Leder, Blažej, Král – Semorád, Martinec, Rozlílek, Pavlovský, Fúzik, Ostřanský, Veverka, T. Prachař, Plášek, Stolín, Čada. Nové Město nad Metují: Čáp – Velinský, Pohl, Mert, Dufek, Šrenk, Burdych, Kubišta – Řezníček, Koudelka, Prouza, Vaňát, Šťastný, Bureš, Řehák, Bucek, Černý, Reichmann.

Stav série: 1:0.

Druhý zápas finálové série se bude hrát v neděli 17. března od 17 hodin na zimním stadionu v Novém Městě nad Metují.