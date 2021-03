Jeho góly posunuly Dynamo ve statistických tabulkách, za „dvouciferné“ trefy ho nemine příspěvek do týmové kasy. „Možná jsem to měl poslat do rohu,“ smál se Blümel po utkání. „Ne, jsem rád, protože je fajn, když se daří a každá lajna dá gól. Doufám, že v tom budeme pokračovat,“ prohlásil dvacetiletý útočník.

Zrodila se výjimečná výhra. Byla i radost v kabině netradiční?

Ano, ta radost byla opravdu velká. Užívali jsme si to už v průběhu zápasu, ale samozřejmě jsme nemohli povolit. Do půlnoci si to užijeme, pak začne nový den a budeme se už soustředit na další zápas.

Řeší se v kabině po takovém zápase statistiky? Kolik bodů komu naskákalo?

To ani ne, jen si tak můžeme říct, kdo měl super zápas. Myslím samozřejmě lajnu Tomáše Zohorny, protože se jim hodně dařilo. Vedli nás k vítězství.

Jak vnímáte hru této formace, do které patří Robert Kousal a Anthony Camara?

Ti tři se hledali, až se našli. V podobném věku a na vrcholu kariér. Trenér je dal do kupy, pak vidíme to, co předvedli v tomto utkání. Je to super pro tým a ještě víc nás to motivuje.

Jak těžké vůbec bylo se ještě motivovat, když to ve 23. minutě bylo 9:1?

V kabině jsme si říkali, že bychom stejně měli hrát jako za stavu 0:0. Měli jsme se motivovat, abychom přidali gól nebo udrželi skóre. Nechtěli jsme dostat gól, měli jsme pomoci gólmanovi. Ty vstřelené góly, které přijdou, už potom budou navíc.

Vedete 2:0, připravili jste si v sérii mečbol. Co budete očekávat od sobotního zápasu?

Karlovy Vary jsou zkušeným týmem. Myslím, že je trenér nabudí, protože to pro ně může být poslední zápas sezony. Bude to podle mě nejtěžší zápas z celé série. Jak se říká, ten poslední krok je vždy nejtěžší. Připravíme se a pojedeme to tam zvládnout.