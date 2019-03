Nejlepší obrana soutěže proti elitnímu útoku, takové je obsazení finálové série krajské hokejové ligy.

FINÁLE, 1. ZÁPAS:

Úvodní zápas, který zaplnil chrudimský zimní stadion více než tisícovkou fanoušků, naplnil zmíněné charakteristiky na padesát procent. Ano, domácí celek potvrdil svoje defenzivní kvality, gólman Cvrček navázal na svoje skvělé výkony z předešlého průběhu play off a vynuloval českotřebovské střelce. Těm se nevedlo, v zakončení vyhořeli, na hře celého mužstva se projevila vyčerpávající semifinálová série se Slovanem.



Skóre utkání otevřel ve 37. minutě Plch, jenž se nejlépe zorientoval ve skrumáži před brankovištěm. Kdyby v nástupu do třetí části mířil Jemelka lépe než do tyče, tak by se možná Kohouti ještě zvedli, takto domácí „slepili“ trefu Poláka, který chytře tečoval střelu Pilaře, a Novotného dělovku od modré, a mají první finálové vítězství.



Bylo spravedlivé, Kohouti tahali po většinu času za kratší konec pomyslného provazu, přičemž nula na kontě vstřelených branek jednoznačně ukazuje, v čem byl nejzávažnější problém.



Chrudimský trenér Jiří Polák neměl potřebu skrývat spokojenost: „Po celý zápas jsme byli lepším týmem a zcela zaslouženě vyhráli. Pokud kluci udrží laťku podobně vysoko i nadále, nemám o nás strach,“ prohlásil hlavní kouč. Před diváky, kteří ve velkém počtu přijeli také z České Třebové, musel smeknout: „Už dlouho na našem zimáku tak vysoká návštěva nebyla. Prostě krása. Myslím si, že nelitovali, viděli opravdu pěkné utkání,“ radoval se chrudimský šéf.



Českotřebovský kormidelník Martin Palinek nehledal po skončení utkání výmluvy. „Soupeř potvrdil výborné bruslení, ale i kvalitní a široký kádr. Na našem výkonu se podepsalo, že jsme v semifinále museli bojovat s Moravskou Třebovou o postup v pátém střetnutí. Musíme se dobře připravit na druhý finálový duel a předvést úplně jiný hokej,“ vyhlíží středeční domácí odvetu.

Chrudim – Česká Třebová 3:0

Fakta – branky: 37. Plch (Dobiáš, Novák), 48. Jan Polák (Pilař, Plch), 50. Novotný (Jan Polák, Koreček). Rozhodčí: Kukeně, Hájek – Křivohlavý, Pošvář. Vyloučení: 5:10. Využití: 1:0. Diváci: 1124. Třetiny: 0:0, 1:0, 2:0. Stav série: 1:0.



HC Chrudim: Dominik Cvrček – Budínský, Kalous, Pilař, Burkoň, Seidler, Klement, Urban – Jiří Polák, Jan Polák, Dobiáš, Novotný, Novák, Karásek, David Cvrček, Štěpánek, Kišš, Koreček, Plch, Haltuch, O. Polák. HC Kohouti Česká Třebová: Sajdl – Nesvadba, Šejba, Jemelka, Daněk, Škvor, Pražák – Křečan, Filip, Krejza, Král, Prachař, Fúzik, Velínský, Hemský, Štefka, Veverka.

O 3. MÍSTO, 1. ZÁPAS:

Zklamání se dalo ve čtvrtek krájet v řadách moravskotřebovských hokejistů, kterým po porážce 5:6 v prodloužení zhasl sen o obhajobě krajského hokejového titulu. Přesto se však dokázali během chvilky zase vzchopit a na chotěbořském ledě učinili první krok k zisku „aspoň“ bronzového umístění.



Slovanisté odehráli v Chotěboři dobrou první třetinu a vytěžili z ní dvougólový náskok, který mohl být i vyšší, pokud by využili pětiminutovou přesilovku. Nestalo se, ve druhé části domácí přidali, ale paradoxně skórovali pouze v oslabení. Střetnutí se definitivně zlomilo ve prospěch hostů v závěrečných osmi minutách a v odvetě v Rehau aréně v neděli 17. března tak stačí Moravské Třebové neprohrát v základní době.

Chotěboř – Moravská Třebová 1:5

Fakta – branky: 39. Pecen (Dvořák) – 3. Pavlovský (Dudycha), 12. Řehulka (Marek), 53. Faltus (Řehulka, Marek), 57. Faltus (Čikl), 60. Marek (Faltus, Řehulka). Rozhodčí: Kareš – Říha, Teplý. Vyloučení: 4:6, navíc Svoboda (Chotěboř) 5 min. + OK. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 250. Třetiny: 0:2, 1:0, 0:3.



HC Chotěboř: Pešek – Lacina, Jaroš, Pecen, Mendl, Krejčí, Jakub Ludvík – Mašek, Vlček, Kraučuk, Dvořák, Svoboda, Jelínek, Jakub Hospodka, Jan Hospodka, Činčila, Jaroslav Ludvík, Musílek, Březina. HC Slovan Moravská Třebová: Turek – Dudycha, Rajnoha, Schneider, Muselík, Janků, Hradil, Janošek – Pavlovský, Čikl, Augustin, Langr, Faltus, Kobza, Řehulka, Marek.

POHÁR VLADIMÍRA MARTINCE, FINÁLE, 1. ZÁPAS:

První finále „soutěže útěchy“ se rozhodovalo v prodloužení. Skláři ze Světlé podlehli na domácím kluzišti Hlinsku a v sérii hrané na dvě výhry tím pádem ztrácejí. Bylo to střetnutí plné zvratů, první třetina vyšla o poznání lépe hostům z Hlinska, druhá pro změnu domácím a šedesát minut bylo na rozuzlení tohoto souboje nakonec málo. Vítěznou trefu zapsal v čase 62:26 v přesilové hře Gregar, který krátce předtím neproměnil trestné střílení.



Druhé finálové utkání se hraje ve středu 6. března v Hlinsku, ve stejný den je na programu první duel o pohárové třetí místo Skuteč – Litomyšl.

Světlá nad Sázavou – Hlinsko 5:6 PP

Fakta – branky: 2. Štros (Svoboda), 25. Piskač (Kohout, Bradáč), 37. Jaroslav Doležal (Dolinský, Bradáč), 38. Jaroslav Doležal (Jakub Doležal, Dolinský), 57. Kohout (Bradáč) – 1. Gregar (Dítě), 4. Homola (Brázda, Beneš), 14. Plachý (Dítě, Beneš), 35. Králíček (Chvojka, Plachý), 60. Beneš (Dítě, Plachý), 63. Gregar (Beneš, Dítě). Rozhodčí: Rulíček – Hájková, Louda. Vyloučení: 8:3, navíc Vlček (Hlinsko) 5 min. + OK. Využití: 2:3. Diváci: 236. Třetiny: 1:3, 3:1, 1:1 – 0:1. Stav série: 0:1.



HC Světlá nad Sázavou: Koubský (Zvolánek) – Svoboda, Vacek, Adam, Bradáč, O. Včela, Kořínek, Fibikar – Kohout, Blažek, Piskač, Štros, Dolinský, Jaroslav Doležal, Jakub Doležal, Kopecký, Špatenka, Kubát. HC Hlinsko: Gregor – Beneš, Brázda, Sobotka, Vácha, Zídek, Fink – Dítě, Hron, Gregar, Homola, Pazourek, Cejpek, Chvojka, Vlček, Plachý, Králíček.