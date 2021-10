Bezmála pětistovka fanoušků byla zvědava na okresní hokejové derby mezi Českou Třebovou a Chocní, které nabídlo velmi dobrý, rušný a zajímavý sport.

A také to byla bitva s několika zvraty a ten rozhodující zrežírovali za stavu 4:4 hosté z Chocně. V 52. minutě se trefil Pavel Prachař a marnou snahu Kohoutů posílenou navíc odvoláním gólmana ukončil do prázdné branky Lukáš Pilař. „Je to jednoduché. Na ledě vyhraje ten, kdo dá víc gólů. Počítat krásné akce nebo gólové šance je možná zajímavé, ale výsledek to nepřinese,“ glosoval zápas lakonicky na klubovém webu českotřebovský manažer Vladimír Vaněk. Domácí hokejisté sice především v závěru druhé periody sevřeli soupeře do kleští, ale produktivita byla tentokrát na straně soupeře.

Další okresní bitva se hrála v Poličce a domácí Spartak prokázal, že by v tomto ročníku mohl favorit zlobit výrazně více než v minulosti. Stejně jako v Chrudimi bojoval i proti Litomyšli o dobrý výsledek do poslední sekundy a v tomto případě byl k úspěchu snad ještě blíže, po srovnání z hole Kunstmüllera se šlo do koncovky za rovnovážného stavu 3:3. Vítězný zásah si však přece jen připsali hosté, konkrétně Matěj Bažant, a za očekávanou výhru byli rádi. „Nebyl to hokej na krásu, ale tři body se počítají,“ hodnotil litomyšlský kouč Jakub Bažant.

Nejvýrazněji se z okruhu favoritů ve středečním večeru prosadila Chrudim, s lanškrounskými Orly udělala krátký proces ve druhé dvacetiminutovce a odvezla si naprosto bezpečné vítězství.

KL PARDUBICKA, 2. kolo:

HC Kohouti Česká Třebová – HC Spartak Choceň 4:6 (1:2, 3:1, 0:3)

Branky: 10. Korhoň (Plášek), 23. Fúzik (Veverka, Filip), 32. Plášek (Sedlák), 36. Augustin (Semorád, Daněk) – 4. Martinec (Šeda, Novák), 17. Martinec (Krejza), 23. M. Půlpán (Martinec, Novák), 49. Lichtág (M. Pilař, M. Půlpán), 52. P. Prachař, 59. L. Pilař (Šeda, T. Půlpán). Rozhodčí: Čížek – Pecina, Pošvář. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 453.

HC Spartak Polička – HC Litomyšl 3:5 (1:2, 0:0, 2:3)

Branky: 8. Pazourek (Krajíček, Martinů), 49. Prokopec (Martinů), 52. Kunstmüller (Martinů, Macek) – 12. Stoklasa (Cink, Ostřanský), 17. Ostřanský (Ondráček), 43. Dvořák (Bažant, Ostřanský), 56. Bažant (Stoklasa, Dvořák), 60. Stoklasa. Rozhodčí: Rulíček – Říha, Kolář. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:1. V oslabení: 0:2. Diváci: 210.

TJ Orli Lanškroun – HC Chrudim 2:10 (0:2, 0:6, 2:2)

Branky: 7. Nastoupil (Švub), 60. Vyskočil – 5. Plch (Kišš), 14. Dobiáš (Štěpánek, Secký), 25. Kišš (Novák), 26. Dobiáš (Štěpánek, Jan Polák), 27. Kostka (Novák), 30. Dobiáš (Haltuch, Pilař), 33. Koreček, 40. Kostka (Hybeš), 47. Urban (Plch, Novák), 55. Plch (Kišš, Novák). Rozhodčí: Vrba – Najman, Matějka. Vyloučení: 1:4. Bez využití. Diváci: 63.

Pořadí:

1. Chrudim (6), 2. Choceň (6), 3. Moravská Třebová (3), 4. Litomyšl (3), 5. Česká Třebová (0), 6. Polička (0), 7. Hlinsko (0), 8. Lanškroun (0).

3. kolo:

Neděle 3.října, 17.00: Litomyšl – Lanškroun, Moravská Třebová – Polička, Chrudim – Česká Třebová.