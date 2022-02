„Měli jsme dobrý vstup do utkání. Byli jsme silní na kotouči a schopni hrát u nich ve třetině. Vytvořili jsme si šance, které jsme neproměnili,“ litoval po zápase pardubický kouč Richard Král.

Do prostřední periody nemohli mít hosté lepší nástup. Po půlminutě se znovu dostali do plusu, ovšem pak jako když utne.

„Druhou třetinu jsme absolutně nezvládli. Ztráceli jsme kotouče na obou modrých čarách. Jak jsme to měli dál ze střídačky k nám do obranného pásma, tak nás Třinec dostával pod tlak. Vůbec jsme nestíhali,“ poznamenal trenér.

V závěrečném díle šlágru kola šly oba týmy za vítězstvím. Jako první a zároveň poslední se prosadili Oceláři. Využili druhou přesilovku, která byla v sezoně již dvaapadesátou zužitkovanou.

Třinecká přesilovka bolí, Dynamo neustálo dvě ze čtyř početních výhod soupeře

„Třetí třetina byla relativně vyrovnaná. Třinec si pomohl v zápase góly v přesilovkách, a to rozhodlo,“ lakonicky prohodil Král.

Duel prvního se třetím, který se půl hodiny před utkáním změnil na souboj druhého se třetím připomínal zápas v play off. A přinesl devět vyloučení.

„Chceme hrát více agresivněji než v předchozích zápasech. Tvrdá hra se bude stupňovat, protože v play off se nevypouští žádný souboj. Týmy proti sobě nehrají v rukavičkách," poukazuje na styl hokeje ve vyřazovacích bojích Patrik Poulíček.

Zatímco domácí přetavili dvě výhody v gól, hosté ani jednu.

„Mají zkušené hráče, kteří to umí vzít na sebe. Dokáží improvizovat, vyřešit danou situaci. Těžko se to brání, ale my oslabení musíme zvládat lépe. A také jim předcházet. Naopak si pomoct v přesilovkách, protože jsme jich měli spoustu,“ moc dobře ví pardubický kapitán.

Při dalším disciplinárním trestu Camary, které vyústil ve změnu útočných formacích, obnovil spolupráci s Robertem Říčkou a Davidem Ciencialou. Tato lajna zaznamenala obě branky a on se na nich podílel asistencemi.

„Mohu jim nahrávat, protože Robert je skvělý střelec a David má geniální hokejové myšlení. Je s nimi radost hrát,“ pochvaluje si Poulíček.