Jak to bude s regionálním hokejem v příští sezoně? Deník nedávno informoval, že se jedná o společné Východočeské lize. A tato společná soutěž týmů z Královéhradecka a Pardubicka má nyní zelenou. Hned od nadcházejícího ročníku 2021/22. Rozhodlo se o tom na úterním jednání všech klubů obou krajů.

Ilustrační foto | Foto: Tomáš Straka

Východočeská liga by měla mít 16 týmů, patnáctka je jistá, o posledním mužstvu by se mělo ještě jednat, ale pravděpodobně to bude Chotěboř.