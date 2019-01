M. Třebová/Litomyšl – /FOTOGALERIE/ V pátečním předehrávaném utkání 6. kola krajské ligy mužů v ledním hokeji hráči Slovanu potvrdili, že jim venkovní zápasy zatím.

O poslední říjnovém víkendu pokračovala nejvyšší regionální soutěž dalším kolem a v něm vyšly oba okresní celky naprázdno.

Chrudim B – Moravská Třebová 3:5

Utkání zahájili lépe domácí a z několika šancí se v 16. minutě prosadili, když svůj nájezd zakončil Schweinfurter i s pomocí tyčky na 1:0. Odpověď hostů mohla přijít v přesilovce ke konci první třetiny, ale z drtivého zámku neuhodilo. Stejnou výhodu naopak Závodník využil (2:0) a brankář Bureš pak ještě zázračně likvidoval tři dorážky zblízka.

Hosty vrátil zpátky do zápasu Řehulka, který svůj sólový únik využil střelou zápěstím. A další studená sprcha polila Chrudim v čase 35:22, kdy se hostům konečně podařilo využít přesilovku pět na tři, a to zásluhou Syrůčka – 2:2.

Za nerozhodného stavu se šlo do poslední části a tu zahájil Slovan výtečně. Znovu se trefil Syrůček a opět ve dvojnásobné početní výhodě – 2:3. Na řadě s využitou přesilovkou však byli i domácí, konkrétně dorážející Bartoníček. Ale v čase 50:04 se z trestné lavice vrátil po deseti minutách Koláček a o 13 sekund později povedeným blafákem skóroval na 3:4. Slovan pak odolal tlaku soupeře i v oslabení a na konci zpečetil vítěznou radost Muselík do opuštěné svatyně.

Fakta – branky a asistence: 16. D. Schweinfurter (Šindler, Fousek), 27. Závodník (Doubravský), 50. Bartoníček (Novotný) – 28. Řehulka (Koláček), 36. Syrůček (Klíč, Muselík), 44. Syrůček (Žákovčík), 51. Koláček (Řehulka, Žákovčík), 60. Muselík. Rozhodčí: Čáka – Mrázek, Najman. Vyloučení: 9:6, navíc Koláček (M. Třebová) 10 minut OT. Využití: 2:2. Diváci: 30. Třetiny: 1:0, 1:2, 1:3.

HC Slovan M. Třebová: Bureš – Kutmon, D. Klíč, Faltus, Schneider, Žákovčík – Řehulka, Koláček Konopčík, Syrůček, Kašpar, Štěpánek, R. Muselík, Hank, Štěpař.

Jan Klacl, trenér: Nanejvýš dramatické utkání, o jehož výsledku rozhodly naše využité přesilové hry. Svoje zbytečné vyloučení dokázal Koláček napravit brankou, která se ukázala jako vítězná. Chválím maximální bojovnost celého týmu, obětavost všech hráčů a perfektní výkon Petra Bureše, to nás dovedlo k úspěchu. Budu se opakovat, ale podpora našich diváků nám i tentokrát hodně pomohla, znamená pro nás strašně moc.

Světlá n. S. – Moravská Třebová 5:3

Pouze s torzem týmu odcestovali hokejisté Slovanu k dalšímu zápasu krajské ligy. Předpovědi domácích fanoušků, že repríza minulého finále bude jasnou záležitostí, však hosté bojovným výkonem vyvrátili.

Třebová se ujala vedení po čtyřech minutách, kdy se tvrdou ránou z úhlu trefil Řehulka. Na vyrovnání se nečekalo dlouho, nedůsledné vyhození využili domácí k přečíslení, které zakončil Šudoma – 1:1. Nadále se hrál vyrovnaný hokej a Slovan oplácel všechny útočné pokusy svého soupeře.

Druhou třetinu zahájila lépe Světlá a ze závaru jí do vedení poslal Ruml. Hosté následně promarnili dvě minuty přesilovky proti třem, naproti tomu ve 38. minutě, když už chyběl po nevybíravém a nepotrestaném zákroku Řehulka, zvyšoval Dolinský na 3:1. Vzápětí dal kontaktní gól jemnou tečí Muselík a stále bylo o co hrát.

V poslední třetině už začaly hostům docházet síly. I poté, co inkasovali z hole Krajíčka (4:2), se však nevzdali a Syrůček využitou přesilovkou vykřesal naději. Tu však utlumil Krajíček, jenž ze sólového nájezdu stanovil konečný výsledek. Slovan i s minimem hráčů předvedl dobrý výkon.

Fakta – branky a asistence: 7. Šudoma (Dolinský), 25. Ruml (Doležal, Bradáč), 28. Dolinský (Ruml), 38. Krajíček (Bradáč, Kůrka), 58. Krajíček (Šudoma) – 4. Řehulka (D. Klíč), 39. Muselík (Kutmon), 53. Syrůček. Rozhodčí: Parýzek – Bláha, Honza. Vyloučení: 10:7, navíc Kašpar (M. Třebová) 10 minut OT. Využití: 1:2. Diváci: 130. Třetiny: 1:1, 2:1, 2:1.

HC Slovan: Bureš – Kutmon, D. Klíč, Syrůček, Faltus – Řehulka, Koláček, Konopčík, Kašpar, R. Muselík, Kobza, Štěpař.

Jan Klacl, trenér: Utkání se hodnotí těžko. Přišlo mi to jako vraždění neviňátek. V podstatě v deseti lidech jsme odehráli tři utkání v jednom týdnu a dnes se ta únava už projevila. Na konečném výsledku to nakonec bylo patrné. Chtěl bych před kluky smeknout, protože to, co předvádějí již třetí zápas v řadě, z toho dva na venkovních kluzištích, stojí za vyjádření absolutoria.

Litomyšl – Chrudim B 4:6

Čtyři vítězství v řadě nalákala do hlediště početnější diváckou kulisu, která se těšila na bitvu o první místo. K jejich zklamání však za delší konec provazu tahali hráči chrudimské rezervy.

Už první třetina ukázala, že do Litomyšle přijel kvalitní tým, na němž páteční porážka s Moravskou Třebovou nezanechala žádné stopy. V 6. minutě zakončil akci dva na jednoho Langr – 0:1. Domácí přidali na tempu v závěru třetiny, v nástupu do druhé části ho udrželi a v přesilovce pěti proti třem se trefil Fikejz.

V čase 28:42 vrátil Chrudimi vedení v přesilovce dorážející Kolín. U vyrovnání byl znovu Fikejz, jeho nahození tečoval Hudousek (2:2). Jenže radost v hledišti neměla dlouhého trvání a po Vágnerově střele se znovu radoval soupeř – 2:3.

Vítr z plachet vzal domácím hned ve 42. minutě nevýrazným pokusem Kišš. Ještě jednou se Litomyšl vrátila do hry po Lustykově teči, ale o chvíli později se v nedůsledné obraně prosadil Novák (3:5). Když se stejný hráč trefil ve 49. minutě znovu, bylo rozhodnuto. Domácí už pouze zkorigovali.

Fakta – branky a asistence: 26. Fikejz (Ač), 33. Hudousek (Fikejz), 44. Lustyk (Mimra), 55. Šedivý (Dospěl) – 6. Langr (Kolín), 29. Kolín (Schweinfurter, Šindler), 33. Formánek (Bartoníček), 42. Kišš (Bukač), 45. Novák (Kišš, Fousek), 49. Novák (Kišš, Fousek). Rozhodčí: Rulíček – Ježek, Plch. Vyloučení: 8:10, navíc Šedivý (L) 10 minut OT. Využití: 1:1. Oslabení 1:0. Diváci: 475. Třetiny: 0:1, 2:2, 1:3.

HC Litomyšl: Pavlíček (49. Holomek) – Pilný, Čejka, Mimra, Ač, Fajfr, Šauer – Dospěl, Šedivý, Kubelka, O. Šeda, Hudousek, Fikejz, Kubelka, Horák, Lustyk, Joukl.

Petr Pešina, trenér: Musím uznat, že Chrudim byla o ty dva góly určitě lepší. Nám tentokrát utkání příliš nevyšlo. Nedávali jsme šance a neměli ani štěstí. Když jsme vyrovnali nebo dotáhli, hned jsme zase inkasovali. Ani nasazení nebylo takové jako v předešlých zápasech. Tragédii ale z porážky neděláme, před námi je středeční domácí střetnutí a v něm chceme vyhrát.

(dp, rh)