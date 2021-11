Ukončit třízápasovou sérii porážek, to je hlavní cíl, s jakým se pardubické Dynamo vydává k poslednímu listopadovému duelu na led Olomouce.

Na Hané dnes od 18 hodin odstartuje duel, ve kterém proti sobě půjdou dva celky, které na sebe letos v extralize přitahují pozornost.

Další bolavá ztráta Dynama. Bílí Tygři v Pardubicích vytěžili z minima maximum

Pardubice se v ostrém utkání představily naposledy před týdnem, kdy si proti Liberci připsaly třetí porážku v řadě. „V zápasové pauze jsme si řekli, co bylo špatně. Rozebrali jsme si určité situace, ale trénovat to příliš nejde. Je to pro nás ponaučení a věříme, že se v tomto ohledu zlepšíme,“ pronesl v předzápasové řeči trenér Dynama Richard Král.

V TABULCE MAJÍ TĚSNĚ NAVRCH PARDUBIČTÍ

Pardubice - Olomouc (2. října 2021)Zdroj: www.hcdynamo.czDomácí Mora přítomností Davida Krejčího ve svém kádru, pardubické Dynamo zase ambicemi, jaké v klubu vzrostly po nástupu nového majitele Petra Dědka.

V tabulce zatím mají navrch Východočeši, kteří se ziskem 43 bodů drží pátou příčku, Hanáci jsou po čtyřiadvaceti zápasech devátí (36 bodů).

Ačkoliv se nejvyšší soutěž hrála v pátek i neděli, perníkáři měli zápasový program volný. „Všichni raději hrají, než trénují, ideální jsou tři zápasy týdně. Potrénovali jsme a těšíme se na úterní zápas, určitě jedeme do Olomouce vyhrát,“ nastínil Král plány pro cestu na Hanou.

ROZHODNE UTKÁNÍ OPĚT JEDINÁ BRANKA?

Od úvodního vzájemného souboje v probíhajícím ročníku, který hostila enteria aréna, uběhlo rovných padesát dní a nutno zmínit, že rozhodně není moc na co vzpomínat.

Před více než osmi tisícovkami diváků tehdy v normální hrací době skončilo utkání bezbrankovou remízou a ve prospěch Olomouckých bitvu rozhodl ve čtvrté minutě prodloužení Kolouch.

Vyhrávali jsme i s klikou, teď se nám to asi vrací, říká kapitán Dynama Nakládal

O to víc chtějí Pardubičtí v hale soupeře uspět. „Olomouc doma hraje aktivní hokej, rozhodně nebude jen zalezlá. Mají v týmu silové beky, takže to je vždycky boj, ale my jsme na to připravení. Musíme se s tím poprat,“ hledí už na večerní dění mezi mantinely Král.

I dnes se očekává vyrovnaný souboj, v jednom však bude odlišný než první rande obou soupeřů. Kvůli aktuálním omezením spojených s covidem jej totiž navštíví maximálně tisícovka diváků, což kulise v jindy slušně zaplněné aréně dost ubere. „Je to samozřejmě škoda, hokej se hraje pro diváky. Tak to prostě je a pro všechny týmy je to stejné. Je to naše práce, takže to nemůže mít vliv na naše výkony,“ dodal Král.

Utkání v Olomouci startuje v 18 hodin a v dalších dnešních zápasech se potkají tyto dvojice: Karlovy Vary - Sparta Praha, Vítkovice - České Budějovice, Zlín - Plzeň (vše 17.30), Kladno - Mladá Boleslav, Mountfield HK - Litvínov (oba duely 18.00)..