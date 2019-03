Litomyšl /KRAJSKÝ HOKEJ/ – Ani ve druhém semifinálovém zápase Martincova poháru si litomyšlští hokejisté neporadili se soupeřem z Hlinska a ani v „soutěži útěchy“ nedosáhnou v této sezoně úspěchu. Když už se zdálo, že si vynutí alespoň prodloužení, přišel šok vteřinu před konečnou sirénou.

Takový konec pohárového semifinále si litomyšlští hokejisté nepředstavovali ani v nejčernějším snu. | Foto: Petr Šilar

Skóre odvetného měření sil sice otevřel po hezké individuální akci Holík, to však byl na dlouhou dobu ten poslední moment, kdy se hosté mohli z něčeho radovat. Další minuty patřily soupeři, nejprve se o vyrovnání postaral Fink, aby potom následovala příšerně sehraná přesilovka. Příšerně proto, že během ní padly dva góly, oba ovšem do litomyšlské sítě!



„Při dvou inkasovaných brankách při vlastních přesilovce nelze pomýšlet na úspěch,“ komentoval to celkem trefně asistent trenéra Bohumil Jakubec.



Ke cti hostům slouží, že se ve druhé třetině vyhecovali k přece jen bojovnějšímu projevu a povedlo se jim zlikvidovat dvougólové manko. Ve 34. minutě Šklíba z přečíslení čtyři na jednoho vyrovnal na 4:4 a Litomyšlští byli ve hře.



Zkraje závěrečné třetiny přečkali dlouhé oslabení ve třech, neujala se žádná ze šancí na obou stranách a blížilo se prodloužení. Všechno ale bylo nakonec jinak. Z posledního útoku vypálil Beneš, Klička vyrazil jeho střelu i následný pokus Homoly, ale ještě byl na ledě jeden nepokrytý hlinecký hráč a Cejpek poslal puk do odkryté svatyně. Čas 59:59 a byl konec!



„V celé sérii jako bychom neměli dostatek motivace a chyběla nám dravost jít za vítězstvím,“ uzavřel Jakubec.



Litomyšl dohraje sezonu dvojzápasem proti Skutči o konečné sedmé místo (10. a 17. března), pohárové finále mezi Světlou a Hlinskem se hraje na dvě vítězná utkání (10., 13. a případně 17. března).

Pohár Vladimíra Martince, semifinále, 2. zápasy:

Hlinsko – Litomyšl 5:4