Čtvrtfinále oddělilo spokojené od zklamaných. Krajská liga hokejistů má za sebou zlomovou pasáž celé sezony, který určila, jaké týmy zůstávají v medailových bojích. První vyřazovací kolo bylo možná rychlejší, než se předpokládalo. Ani jedna ze sérií se nedostala do pátého utkání, což je vzhledem k tomu, jak titěrné byly rozdíly mezi kluby v základní a nadstavbové části, docela pozoruhodné. Současně to však neznamená, že by jim snad chyběly dramatické zápletky.

Nejpohodovější postup měla Chrudim, ta „zametla“ s choceňským Spartakem ve třech zápasech při celkovém skóre 19:2. Mimo jiné tak potvrdila, že ne nadarmo má nejpevnější defenzivu krajské ligy, bezzubý choceňský útok se proti ní naprosto nedokázal prosadit, o osudu téhle série nebylo pochyb.



„Čtvrtfinálovou sérii jsme zvládli velmi dobře. Celý tým zaslouží velkou pochvalu za předvedené výkony ve všech třech utkáních,“ nešetřil slovy chvály trenér vítězů Jiří Polák. „Zejména si cením nasazení a soustředění se na výkon od první do poslední minuty. Tyto atributy nám pomohly hlavně v obranné činnosti, kdy jsme obdrželi dvě branky ze třech duelů,“ řekl spokojený kouč.

FAVORIT TVRDĚ NARAZIL

Dalším soupeřem Chrudimským, který by měl jejich kvality prověřit mnohem více, bude celek z Chotěboře. Ten se postaral asi o největší překvapení čtvrtfinále, když ve čtyřech zápasech odstranil z pavouka druhý tým dlouhodobé části ze Světlé nad Sázavou. „Bitva o Vysočinu“ byla gólově velice chudá, v normální hrací době padlo všehovšudy patnáct branek. Což vypovídá i o kvalitách gólmanů Peška a Folvarského.



Skláři doplatili na to, že nedokázali dovést do úspěšného konce dobře rozehrané zápasy. Ve všech čtyřech kláních vedli, ale vyhráli jediné, především koncovka úvodního a v mnohém určujícího střetnutí, v němž byli ještě na začátku 57. minuty o dva zásahy vepředu, je v hlavách musí strašit doteď. „Faktem je, že vzhledem k průběhu sezony, postavení v tabulce a předvedené hře je vyřazení ve čtvrtfinále jednoznačně zklamáním,“ konstatoval světelský kouč Ladislav Fixa.

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ? NE

Nejvypjatější souboje se čekaly od sousedského zápolení mezi Litomyšlí a Českou Třebovou. Však také čtyři zápasy si nenechaly ujít bezmála tři tisícovky hokejových fanoušků. Při „pohledu do zpětného zrcátka“ se zdá, že klíčové pro vývoj celé série bylo hned první utkání, velice vyrovnané, které na svoji stranu strhli Kohouti.



Následoval neuvěřitelný litomyšlský kolaps na ledě soupeře (0:8 první třetina), po kterém se zdálo, že se tým ze Smetanova rodiště nezvedne. Omyl a za to, jak se z debaklu během několika dnů otřepal a domácí třetí zápas „urval“ pro sebe, mu náleží všechna čest. Jenže na celkový obrat do bylo málo, i když minimálně v prvních dvou třetinách čtvrtého duelu Litomyšlští bojovali, seč jim síly stačily, ale kvalita, jakou Kohouti disponují především ve svých ofenzivních řadách, byla nakonec zásadním faktorem v postupové tajence.



„Myslím, že série to byla kvalitní. My jsme v úvodu čtvrtého utkání navázali na předchozí vítězství, ale jenom částečně. V dalším průběhu nám vyloučení ubírala síly, které naopak nechyběly soupeři a ten po zásluze vyhrál zápas i celé čtvrtfinále. Kohouti jsou pro mě aspiranti na vítězství v soutěži,“ pronesl asistent litomyšlského trenéra Bohumil Jakubec.



„Soupeř prokázal svoji vysokou kvalitu, v první polovině čtvrtého střetnutí byl lepší. Hráčům děkuji za nasazení a bojovnost, našim divákům za to, jak svůj tým skvěle povzbuzovali,“ vyjádřil se manažer Kohoutů Vladimír Vaněk, jehož „ovečky“ po velice turbulentním průběhu sezony nakonec stanuly tam, kde se s nimi počítalo.

NEČEKANÉ PŘESTŘELKY

Zajímavou podívanou nabídlo i měření sil mezi Moravskou Třebovou a Hlinskem. Místy ani moc nepřipomínalo většinou defenzivně svázané play off, ba právě naopak, tady se od začátku do konce pálilo ostrými. A to skutečně do konce, rozhodující trefa, která poslala obhájce krajského titulu do dalších bojů, padla půl minuty před závěrečnou sirénou čtvrtého zápasu. Byl to poslední z jednačtyřiceti gólů, které v sérii padly. I tady lze jako zásadní označit úvodní duel, mimo jiné i proto, že to byl jediný případ, kdy vyhrál domácí celek.



„Jsem hrozně šťastný, protože jsme hráli v kombinované sestavě s mladými kluky. Je prostě nádhera, když se to takhle povede. Soupeř byl silný, hrál nám do těla, měl i více ze hry, ale my si poradili i v oslabení. Klukům patří poděkování, že to zvládli a postup vybojovali,“ radoval se trenér Igor Čikl. A jeho syn, nejproduktivnější hráč čtvrtfinále, doplnil: „Utkání bylo nervózní, vlastními chybami jsme si průběh trochu pokazili, zápas jinak mohl mít daleko hladší průběh. Jsem rád, že jsme vyhráli, teď se soustředíme na semifinále.“



„Prohra nás mrzí, tým bojoval a myslím si, že měl navrch. Soupeře jsme přestříleli, ale klíčové bylo že se nám nepodařilo proměnit přesilovou hru pět na tři, tam se lámal chleba. V každém případě kluci dali do hry vše. Proti obhájcům se hrál se hokej na vysoké úrovni, poděkování patří i příznivcům za skvělou sportovní kulisu,“ poznamenal hlinecký manažer Radek Chlada.

Resumé z play off:

HC Chrudim vs. HC Spartak Choceň

3:0 na zápasy



7:1 (branky: Dobiáš 3, Karásek 2, Kišš, Machač – Kousalík). 7:1 (Kišš 2, Koreček 2, O. Polák, Cvrček, Karásek – Mäki). 5:0 (Kišš 3, Machač, Kubal).



HC Světlá nad Sázavou vs. HC Chotěboř

1:3 na zápasy



3:4 PP (Šíma, Svoboda, Jaroslav Doležal – Mašek 2, Mendl, Vantuch). 1:2 SN (Šíma – Vlček, Hospodka). 3:0 (Kubát, Jakub Doležal, Kořínek). 1:3 (Blažek – Hospodka, Pecen, Vlček).



HC Slovan Moravská Třebová vs. HC Hlinsko

3:1 na zápasy



6:3 (Čikl 2, Pavlovský, Marek, Rajnoha, Fibrich – Gregar 2, Cejpek). 6:4 (Langr 3, Čikl, Augustin, Pavlovský – Havel, Vlček, Beneš, Pazourek). 5:6 PP (Augustin 2, Řehulka, Pavlovský, Faltus – Zídek 2, Beneš 2, Homola, Cejpek). 6:5 (Augustin 3, Pavlovský, Fibrich, Faltus – Dítě 3, Homola, Cejpek).



HC Litomyšl vs. HC Kohouti Česká Třebová

1:3 na zápasy



3:5 (Švec 2, Pilavka – Fúzik 2, Veverka, Hemský, Prachař). 3:12 (Vomočil, Jakubec, Křesťan – Křečan 3, Hemský 2, Štefka 2, Veverka, Krejza, Prachař, Velínský, Fúzik). 4:3 (Starý, Večeřa, Barkóci, Holík – Hemský, Fúzik, Křečan). 2:5 (Jankovský, Starý – Křečan, Král, Filip, Dvořák, Krejza).

Kanadské bodování play off:

1. Čikl (Moravská Třebová) 10

2. – 4. Kišš (Chrudim), Křečan, Filip (Česká Třebová) 9

5. Augustin (Moravská Třebová) 8

6. – 10. Hemský Česká Třebová), Novák (Chrudim), Marek (Moravská Třebová), Dítě, Gregar (Hlinsko) 7

Semifinále play-off:

HC Chrudim – HC Chotěboř



24. února, 17:00, Chrudim

27. února, 18:30, Chotěboř

3. března, 17:00, Chrudim

příp. 5. března, 18:30, Chotěboř

příp. 7. března, 18:30, Chrudim



HC Slovan Moravská Třebová – HC Kohouti Česká Třebová



24. února, 17:00, Moravská Třebová

27. února, 18:30, Česká Třebová

3. března, 17:00, Moravská Třebová

příp. 5. března, 18:30, Česká Třebová

příp. 7. března, 18:30, Moravská Třebová



Série se hrají na tři vítězná utkání.

Pohár Vladimíra Martince, předkolo:

Zatímco semifinále play off začíná až v neděli 24. února, tak v průběhu tohoto týdne bude odehrálo předkolo Poháru Vladimíra Martince. V sérii na dvě vítězství se utkají Hlinsko s Lanškrounem (úterý – čtvrtek – případně neděle) a Choceň se Skutčí (úterý – pátek – případně neděle). Na vítěze těchto zápolení čekají v dalším kole Světlá nad Sázavou a Litomyšl.