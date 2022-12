Vyřadili jste švédského mistra a postoupili jste mezi nejlepších osm týmů Evropy, jak to zní? Rozhodně dobře. (usmívá se) I v odvetě to byl nesmírně vyrovnaný zápas, stáli jsme proti výbornému soupeři. V prodloužení to bylo trochu hektické, ale překlopili jsme to na naši stranu a postoupili jsme.

Färjestad na vás vlétl a během úvodního náporu měl snad šest stoprocentních tutovek…

Trošku déjà vu z nedělního zápase v Třinci. Tam jsme však dvakrát inkasovali.

Cingelova přesná střela setnula švédského mistra: Můžeme hrát s kýmkoliv

Upozorňovali vás na něco podobného trenéři?

Říkali jsme si, že vlítneme my na ně a vlítli oni na nás. (směje se) Se štěstím jsme to přečkali a povedlo se nám dát dvě branky. Musím říct, že jsme poté nehráli špatně do defenzívy. Samozřejmě takhle dobrý soupeř si vždycky něco vytvoří, ale myslím, že to byl super zápas. Navíc když něco hořelo, tak nás podržel Kivi v brance. Radek Pilař slaví první vstřelenou branku v sezoně.Zdroj: Stanislav Souček/Mountfield HK

Vy jste zaznamenal svoji první branku v letošní sezoně, která byla v konečném zúčtování nesmírně důležitá. Jak jste ji viděl?

Nějak jsem to vypíchl a postupoval jsem k bráně. Už dopředu jsem chtěl střílet a trefil jsem to dobře.

Jak důležitý gól je to pro vaši psychiku?

Nebudu lhát, potřeboval jsem ho. Od té doby, co jsem se vrátil po zranění, to bylo nic moc. Poslední tři čtyři zápasy cítím, že se pomalu zvedám. Díky bohu, že mi padl ten gól.

Hradec Králové - Färjestad 4:2 po prodloužení

Branky a nahrávky: 5. Kevin Klíma (Piegl), 8. Cingel (Lev, Okuliar), 29. Pilař (Kevin Klíma, Jank), 68. Cingel – 37. Lawner (Lindqvist), 54. Lindqvist (Nilsson).

Nakonec se rozhodovalo v prodloužení, které bylo ve hře tři na tři hodně dlouhé a náročné.

Vidím to tak, že náročný je pohlídat si hlavně brejky, což se nám úplně dokonale nepodařilo. Střídání před vstřelenou brankou nám tam s Cingym ujeli tři na nikoho. Naštěstí nás ve hře nechal Kivi, který nájezd zneškodnil, a my jsme při dalším střídání dali rozhodující gól. Jak říkám, je náročný pohlídat si hráče, protože je tam daleko více prostoru. Člověk si musí dát pozor, aby mu někdo neujel.

V poslední době nastupujete převážně v obraně. V odvetě proti Färjestadu jste naskočil v útoku, vyhovuje vám to víc?

Neřeším to. Už jsem s tím nějak sžitý, že nastoupím tam, kde potřebují trenéři. Teď nám vypadli útočníci, takže jsem tam zaskočil. Já jsem hlavně rád, když mohu být na ledě.

Přes švédského giganta mezi nejlepších osm, Hradec v LM slaví velký postup

Váš tým je hodně bruslivý. Nejsou pro vás lepší zápasy v Lize mistrů než ty v domácí extralize, kde je to hodně svázané taktikou?

Tenhle švédský tým je hodně hokejový a my s ním dokážeme hrát dobrý hokej. Pak jsou těžký zápasy u nás doma, třeba proti Kladnu, které hraje urputně a má houževnatý tým. Za mě je to vždycky těžší, když hrajete proti urputnému soupeři, jenž není třeba tak hokejový, ale nedá vám metr ledu a bojuje o každý puk.

V pátek vás čeká zápas proti Plzni. Můžou vás kvalitní výkony v Lize mistrů nakopnout k nějaké sérii výher, která se vám letos ještě v extralize nepovedla?

My v to doufáme. Přišlo mi, že dobrý mač ve Švédsku nás nakopl už do zápasu s Litvínovem. Věřím, že teď to budeme mít podobně a hlavně že vyhrajeme.