Otazník číslo 1, tedy složení osmičky pro první kolo play off, je prakticky zodpovězen. Ne ještě úplně na sto procent, ale naděje Trutnova, že by mohl vyštípat z magického osmého místa Nový Bydžov, je doopravdy minimální. Čtyřbodový rozdíl by se sice ještě vymazat dál, jenže celek z Krkonoš bude hrát už jenom dvakrát, zatímco na finalisty minulé sezony čekají čtyři zápasy. Takže Stadion by skutečně musel spektakulárně selhat, aby mu čtvrtfinálová vstupenka utekla. Vždyť mu stačí ve čtyřech duelech (a všechny navíc odehraje na domácím ledě!) získat k jistotě dva body a reálně se nedá předpokládat, že by se mu to snad nepovedlo.

Zbývající program:

Nový Bydžov (28 utkání/50 bodů): Hlinsko (d), Lanškroun (d), Polička (d), Česká Třebová (d).

Trutnov (30 utkání, 46 bodů): Choceň (v), Nová Paka (v).

Otazník číslo 2, tedy jméno vítěze dlouhodobé části. I tady je, zdá se, vymalováno, protože po vítězství českotřebovských Kohoutů ve šlágru uplynulého kola v Novém Městě nad Metují není snad mezi hokejovou veřejností v regionu nikdo, kdo by si myslel, že v tomto směru může dojít k jakékoli zápletce. Jednak vzhledem k fazóně, jakou Kohouti momentálně disponují, když v poslední době kosí jednoho soupeře za druhým, a také při pohledu na luxusní pozici, jakou si vypracovali. Pět bodů náskoku na druhé Nové Město, nadto lepší vzájemné zápasy, co více chtít. I kdyby rival od řeky Metuje vyhrál všechna čtyři zbylá klání, což samozřejmě není jisté, tak Kohoutům stačí k jistotě prvenství uhrát sedm bodů a s tím by opravdu neměli mít problém.

Zbývající program:

Česká Třebová (28 utkání/73 bodů): Nová Paka (d), Dvůr Králové (d), Náchod (d), Nový Bydžov (v).

Nové Město nad Metují (28 utkání/68 bodů): Litomyšl (v), Moravská Třebová (d), Hlinsko (d), Choceň (v).

Otazník číslo 3, tedy umístění do čtvrtého místa značící výhodu prvního a případného třetího čtvrfinále na domácím ledě, je daleko zamotanější a zuby si na tuto pozici může brousit při dobrém finiši základní části klidně i sedmá Litomyšl. Navíc na celky z elitní osmičky čeká ještě řada vzájemných duelů, takže pořadí se tady může několikrát přesypat. Jistotu mají pochopitelně Kohouti, také Nové Město by muselo závěr hodně zkazit, aby ze čtyřky vypadlo, ale další pořadí je naprosto otevřené a jen velmi obtížně ho lze při minimálních bodových rozestupech predikovat. V nejhorší pozici je přitom Chrudim, která sice aktuálně na čtvrtý flek skočila, má však o dva odehrané duely více než celá konkurence a z tohoto důvodu se mezi první čtyřmi dost těžko udrží. Dá se přepokládat, že o konečném pořadí a tím pádem o složení čtvrfinálových dvojic se bude rozhodovat do posledního kola, které je na programu 21. února.

Zbývající program:

Hlinsko (28 utkání/62 bodů): Nový Bydžov (v), Jaroměř (v), Nové Město (v), Lanškroun (v).

Chrudim (30 utkání/62 bodů): Dvůr Králové (d), Náchod (d).

Nová Paka (28 utkání/60 bodů): Česká Třebová (v), Litomyšl (v), Moravská Třebová (d), Trutnov (d).

Moravská Třebová (28 utkání/58 bodů): Jaroměř (v), Nové Město (v), Nová Paka (v), Polička (v).

Litomyšl (28 utkání/55 bodů): Nové Město (d), Nová Paka (d), Dvůr Králové (d), Třebechovice (v).

Otazník číslo 4, tedy rozdělení družstev pro závěrečné série o konečné umístění. Jak známo, dohráním dlouhodobé části neskončí sezona ani pro celky mezi devátou a šestnáctou pozicí. Na ty totiž čekají minisérie o výsledné umístění v soutěži, které se odehrají systémem devátý proti desátému, jedenáctý proti dvanáctému, třinástým proti čtrnáctému a patnáctý proti šestnáctému. Ani tady není zatím složení žádné z dvojic jasné a rozhodne se v závěrečných kolech.

Otazník číslo 5, tedy nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec krajské ligy. Začněme u střelců, kde se jedná o „bratrovražedný souboj" dvou snajprů ze Slovanu Moravská Třebová, kteří nebývale odskočili konkurentům. Vojtěch Augustin má po 30. kole na kontě 35 zásahů, Filip Palička jenom o dva méně. Následuje trojice borců s 26 trefami (Tomáš Hynek z Dvora Králové, Martin Hlaváček z Nového Bydžova a Jan Semorád z Česká Třebové), ale všechno nasvědčuje tomu, že se rozhodne mezi kanonýry Slovanu. Zajímavá je situace v boji o krále kanadského bodování. Statistiku produktivity stále vede novoměstský Štěpán Matějček (63 bodů, 24 + 39), jenže ten před nedávnem odešel do prvoligového Vsetína. A na jeho pozici si brousí zuby další hokejisté, především nejlepší nahrávač soutěže Jakub Martinec z České Třebové (62, 20 + 42) a Aleš Půlpán z Litomyšle (56, 25 + 31). V dosahu jsou však i další (Augustin 55, Semorád a Palička 54).

Nejbližší program:

Neděle 11. února, 17.00: Nový Bydžov – Hlinsko, Třebechovice pod Orebem – Hlinsko, Litomyšl – Nové Město nad Metují, Jaroměř – Moravská Třebová, Česká Třebová – Nová Paka, 17.30: Choceň – Náchod, 18.00: Chrudim – Dvůr Králové nad Labem.