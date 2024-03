/KRAJSKÝ HOKEJ/ Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje si o víkendu vybrala „oddech“ před pátečním vypuknutím očekávané finálové série mezi Českou Třebovou a Novým Městem nad Metují. Ukázalo se však, že i boj o konečné patnácté místo může nabídnout drama a zápletku vrcholící těsně před koncem prodloužení. Radovali se hokejisté z města světoznámé ZOO a o umístění od třetího místa dolů je tím pádem rozhodnuto. Zbývá rozřešit finálovou tajenku!

Poslední bitvou, která rozhodovala o konečném umístění na 9. až 16. místě byla ta, kterou spolu svedly celky Poličky a Dvora Králové nad Labem. | Foto: Radek Krejsa

V závěrečném duelu o konečné umístění sahali hokejisté ze Dvora Králové nad Labem po vítězství ještě v základní hrací době, ale v 59. minutě poslal domácí Střecha zápas do prodloužení. V něm se ovšem osud Spartakovců naplnil, a to hodně krutě, rozhodující gól padl do jejich svatyně z hole Zmítka v čase 59:43!

Hotovo v nejkratším možném čase. Hokejové finále si zahrají Kohouti a Spartak

Nyní se veškeré pozornost fanoušků regionálního hokeje upírá k finálové sérii HC Kohouti Česká Třebová vs. TJ Spartak Nové Město nad Metují. Hraje se opět na tří vítězná utkání, startuje se v pátek 15. března v České Třebové, další termín jsou následující: 17. března v Novém Městě, 20. března v České Třebové a případně 22. března v Novém Městě a 24. března v České Třebové.

KRAJSKÁ LIGA, o konečné umístění:

O 15. MÍSTO, 3. ZÁPAS: HC Spartak Polička – HC Dvůr Králové nad Labem 4:5 PP (1:1, 1:0, 2:3 – 0:1). Branky: 6. Střecha (Havlík), 26. Kunstmüller (Střecha), 49. Malenovský (Vondra, Zobač), 59. Střecha (Kunstmüller, Beran) – 1. Řezáč (Heligr), 44. Dvořák (Zmítko, Březák), 45. Hynek (Březák), 53. Kačerovský (Dudadík, Vognar), 65. Zmítko (Voděrek, Kačerovský). Rozhodčí: Vrba – Najman, Kukla. Vyloučení: 3:0. Bez využití. Diváci: 173.

Konečný stav série: 1:2.

Doposud známé pořadí KHL 2023/2024:

3. BK Nová Paka

4. HC Moravská Třebová

5. HC Hlinsko

6. HC Chrudim

7. HC Litomyšl

8. Stadion Nový Bydžov

9. TJ Orli Lanškroun

10. HC Trutnov

11. HC Jaroměř

12. HC Náchod

13. SK Třebechovice pod Orebem

14. HC Spartak Choceň

15. HC Dvůr Králové nad Labem

16. HC Spartak Polička

17. HC Opočno