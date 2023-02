Okresní derby v Litomyšli se hrálo v kulise bezmála pěti stovek fanoušků od počátku ve vysokém tempu, ale tutových gólovek si ani jeden ze soupeřů moc nevypracoval. V první třetině se ujala pouze spolupráce Jakubec – Vomočil před bezmocným gólmanem Peksou. V podobné pozici se později ocitl také strážce domácí svatyně Horáček, když za jeho záda snadno doklepával kotouč Cach. Zlomem v utkání se stala v nástupu do třetí třetiny vydařená Vomočilova rána na 2:1. Slovanisté sice bojovali, ale na to, aby rivala ještě pořádně zmáčkli, jim přece jen chyběly síly. Zkusili to ještě v power play, ale tenhle risk bez gólmana skončil pukem mířícím do opuštěné branky opět z hole Vomočila a první bod v sérii zůstal ve Smetanově městě.