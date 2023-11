/KRAJSKÝ HOKEJ/ K tahákům víkendového pokračování krajské hokejové ligy náležel souboj v moravskotřebovské aréně, kde se představilo Nové Město. A Slovan z tohoto měření sil nevyšel dobře, na svého soupeře nestačil a inkasoval půltucet branek. Na čele tabulky si svoji pozici upevnili hlinečtí Horses, kteří sice od Jaroměře nejprve inkasovali, ale potom rozjeli kanonádu. Další kolo je na pořadu tuto středu.

Z pohledu litomyšlského celku se utkání v Nové Pace vyvíjelo špatně, během čtyřiceti minut nabral dvoubrankové manko a navíc na jeho straně přibývala pouze vyloučení. Právě při vlastním oslabení se však hosté vrátili do utkání, když se při čtyřminutovém trestu Jonáše postaral Jakubec o kontaktní zásah. Svěřenci kouče Petra Pešiny rázem vycítili naději, že by ze zápasu nemuseli odejít s prázdnou, což se potvrdilo ve třetí části, o dokonání obratu se postarali přesně zakončující Stoklasa s Pilařem. Zkoprnělí domácí hokejisté se na odpověď nezmohli a do Litomyšle se po pojistce z hole Půlpána stěhovaly tři body, v boji o play off mimořádně cenné.

Od úvodních minut bylo v Moravské Třebové jasné, že na tamní led zavítal hokejově velice silný tým, s nímž bude mít Slovan značné potíže. A skutečně je měl, rychle se dostal do pozice mužstva, které musí dotahovat. Po dvou třetinách rušného utkání to pořád bylo „jen“ o branku, v závěrečné periodě ovšem hosté definitivně zmizeli ve skóre v nenávratnu, odvezli si zasloužené vítězství a posunul na průběžné druhé místo.

Problémy si naopak nedělali českotřebovští Kohouti, ve Dvoře Králové nad Labem předvedli svoji aktuální dobrou formu, střelecky se přitom prosadily všechny čtyři útočné formace. Rozhodující nápor hosté načasovali do druhé třetiny, kdy zlomili odpor protivníka, gólmana Vlka potěšilo čisté konto.

Fanoušky v Hlinsku zaskočil v úvodu utkání jaroměřský Teuber, který poslal outsidera do vedení, a domácím potom chvíli trvalo, než nastartovali svoje motory. Ve druhé a třetí části ovšem soupeře jasně přejeli a o dalším vítězství lídra tabulky nebylo pochybností.

Skoro dva měsíce čekali na vítězství poličští hokejisté, naposledy se z plného bodového zisku radovali 27. září. Duel proti Třebechovicím se jim ovšem nadmíru povedl, po dvou vyrovnaných třetinách se v té závěrečné nebývale rozstříleli, do soupeřovy svatyně nasázeli pět kotoučů a z otevřené přetahované byla rázem jasná záležitost.

Lanškrounským Orlům zvlhnul střelecký prach. Bylo to patrné ve středu v Litomyšli a ani nedělní historicky první zápolení proti Novému Bydžovu nepřineslo v tomto ohledu potřebnou změnu. Pětačtyřicet střeleckých pokusů napočítali zapisovatelé domácím hráčům, jenže co z toho, když v síti skončila jediný, a to až v 54. minutě za beznadějného stavu.

Pozici v top osmičce si upevňuje Chrudim, která nyní vyloupila náchodský led. Výsledek vypadá na pohled hladce, ovšem pozor, ještě na začátku 59. minuty bylo skóre rovnovážné 3:3 a zdálo se, že si aktéři nastaví utkání do prodloužení. V čase 58:09 však dělovkou od modré rozhodl obránce Hrdlička, následně hosté přidali zlomenému soupeři ještě dva gólové „dárečky“.

KRAJSKÁ HOKEJOVÁ LIGA, 14. kolo:

HC Hlinsko – HC Jaroměř 8:1 (1:1, 4:0, 3:0). Branky: 12. Havel (T. Bříza, Lojek), 26. Kišš (Kubal), 28. Kubal (Karásek, Kišš), 28. Beneš (Chvojka), 31. Beneš (Chvojka, T. Bříza), 43. Kišš, 48. Machač (Kubal), 58. Havel (Beneš, Chvojka) – 4. Teuber (Souček). Rozhodčí: Kolář – Topolský, Pitra. Vyloučení: 5:3. Využití: 2:0. Diváci: 121.

HC Slovan Moravská Třebová – TJ Spartak Nové Město nad Metují 2:6 (1:2, 1:1, 0:3). Branky: 14. Schejbal (Marek, Faltus), 22. Palička – 6. Prouza (Boukal), 14. Novotný (Bucek, Boukal), 33. Matějček (Boukal, Řezníček), 44. Borovec (Řezníček, Matějček), 50. Mert (Matějček, Dufek), 57. Matějček (Řezníček). Rozhodčí: Vepřovský – Říha, Kukla. Vyloučení: 4:7. Využití: 0:1. Diváci: 213.

HC Dvůr Králové nad Labem – HC Kohouti Česká Třebová 0:6 (0:1, 0:4, 0:1). Branky: 9. Drtina (Semorád, Vašíček), 21. Rozlílek (Martinec, Semorád), 24. Čada (Vaňo), 28. Ostřanský (Pavlovský, T. Prachař), 37. Martinec (Rozlílek, Semorád), 59. Fúzik (Vaňo, Jemelka). Rozhodčí: Veinfurter – Šesták, Volf. Vyloučení: 3:3. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 240.

BK Nová Paka – HC Litomyšl 2:4 (1:0, 1:1, 0:3). Branky: 14. Nevyhoštěný (Kotyza, Brokeš), 29. Mach (Strnad, Horyna) – 36. Jakubec (Bažant, Stoklasa), 46. Stoklasa (Jankovský), 50. L. Pilař (Jonáš), 60. A. Půlpán (Jakubec). Rozhodčí: Nedvěd – Brož, Hurei. Vyloučení: 2:7. Využití: 0:1. Diváci: 238.

HC Orli Lanškroun – Stadion Nový Bydžov 1:6 (0:2, 0:3, 1:1). Branky: 54. Pejcha (Markl, Drlík) – 20. Láska (Jebavý, Němec), 20. Kopecký (Pilný, Kloz), 24. Hlaváček (Eis), 33. Chára (Sklenář), 34. Láska (Sklenář, Němec), 55. Hlaváček (Chára, Eis). Rozhodčí: Vrba – Louda, Švejda. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 131.

HC Náchod – HC Chrudim 3:6 (1:0, 0:3, 2:3). Branky: 14. Zeman, 46. Vondřejc, 48. Matouš (Škoda) – 26. Kostka (Pavlík, Urban), 36. Pavlík, 36. Felcman (Jiří Polák), 59. Hrdlička (Formánek, Jiří Polák), 59. Langr (Hybeš), 60. Urban (Pejzl, Kostka). Rozhodčí: Petr – Kareš, Rezek. Vyloučení: 5:7. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 88.

HC Spartak Polička – SK Třebechovice pod Orebem 8:3 (0:1, 3:2, 5:0). Branky: 24. Martinů (Kunstmüller), 32. Kunstmüller (Martinů, Střecha), 35. Střecha (Kunstmüller), 41. Martinů (Střecha, Kunstmüller), 45. Šerejch (Malenovský), 56. Malenovský (Šerejch, Prokopec), 57. Vondra (Boštík), 60. Prokopec (Šváb, Vondra) – 4. Netušil (Kostka, Sajdl), 25. Zahradník (Jušta, Samek), 36. Zahradník (Samek). Rozhodčí: Veselý – Kalus, Najman. Vyloučení: 4:3. Využití: 2:0. Diváci: 125.

HC Opočno – HC Spartak Choceň odloženo.

HC Trutnov volný termín.

Další program:

15. kolo, středa 22. listopadu, 18.00: Nová Paka – Opočno, Dvůr Králové nad Labem – Náchod, 18.30: Nové Město nad Metují – Trutnov, Polička – Litomyšl, 19.00: Lanškroun – Moravská Třebová, Česká Třebová – Třebechovice pod Orebem, Jaroměř – Choceň. Utkání Chrudim – Nový Bydžov se hraje 29. listopadu, Hlinsko má volný termín.