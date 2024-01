Ostrostřelci Jakubec a Augustin řádili. Polička dala tři branky v oslabení

KRAJSKÝ HOKEJ /FOTO, VIDEO/ Osmička pro čtvrtfinále je po 25. kola krajské ligy Pardubického a Královéhradeckého kraje jasná? Stoprocentně ještě samozřejmě ne, ale po sedmi nedělních duelech se mezi osmým Novým Bydžovem a devátým Trutnovem otevřela podstatná mezera zvíci devíti bodů a nestane-li se v závěru základní části nic neočekávaného, těžko předpokládat, že by sestava postupujících mančaftů do play off mohla ještě doznat změn. Ačkoli, pořád je to lední hokej a na programu nám zůstává devět kol plus několik dohrávek…

Branka Aleše Půlpána (Litomyšl) v utkání proti Chocni. | Video: Radek Halva