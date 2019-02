Pardubický kraj – Vítězové dlouhodobé části z Chrudimi? Obhájci titulu z Moravské Třebové? Vždy nebezpeční Skláři ze Světlé nad Sázavou? Kohouti z České Třebové, kteří touží po svém historicky prvním triumfu? Nebo někdo jiný? Tajenka, kdo získá letošní krajský hokejový primát, se o víkendu začne rozkrývat.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

Čtvrtfinále. V jakékoli sportovní soutěži je to hranice úspěchu a neúspěchu. Buď projdu do bojů o medaile, nebo zůstanu v řadách zklamaných. Krajská hokejová liga není výjimkou.



Čtyři série úvodního kola play off rozdělí kluby na dvě skupiny. Na ty, které budou dál snít svůj sladký sen o vítězném poháru nad hlavami hráčů, a na ty, které budou „kousat“ hořké rozčarování.

VŠICHNI ŽIVÍ NADĚJI

Samozřejmě, že každý z osmičky týmů jde do boje v odlišné pozici, někomu se přisuzují šance vyšší, někomu nižší. Ale že třeba vyřazený z dvojice Litomyšl – Česká Třebová prožije kruté vystřízlivění ze svých ambicí, o tom není sporu.



Je nutno dodat, že ani pro poražené čtvrtfinalisty sezoně neskončí a budou v ní pokračovat v Poháru Vladimíra Martince, to je ovšem soutěž útěchy. V tuhle chvíli všichni myslí na úspěch ve „velkém“ play off. To, co se stalo v průběhu předchozích osmadvaceti kol dlouhodobé části, bude záhy zapomenuto.

JASNÝ FAVORIT NENÍ

Vyrovnanost. To slovo provázelo celou dlouhodobou část krajské ligy. Žádné z družstev konkurenci nepřevyšovalo, nikdo se nevyvaroval slabších pasáží, především v top šestce mohl každý kdykoli porazit každého. A prognózy před play off? To je spíš věštění z křišťálové koule.



Troufne si někdo tvrdit, že série mezi první Chrudimí a osmou Chocní bude jasná? Těžko. Už proto, že Chrudimští šli i loni do vyřazovacích bojů z nejvyšší pozice a ve čtvrtfinále selhali. „Choceň nebude jednoduchým soupeřem. Má řadu zkušených hráčů s vynikajícím brankářem s extraligovými zkušenostmi,“ nehodlá trenér Jiří Polák připustit jakékoli podcenění. U Chocně (a podobně i u Chotěboře) bude záležet na tom, jak se jim podaří přeřadit na vyšší rychlost po „béčkové“ nadstavbě,“ která byla při vší úctě odehraná „z povinnosti“, bez potřebného náboje a tempa.



Budiž však, u téhle dvojice na favorita asi ukázat lze, ale u těch ostatních? Tam ať postoupí kdokoli, nebude se jednat o vyloženou senzaci.

ZASTAVÍ ELITNÍ ÚTOK?

Že je výše zmíněné tvrzení odvážné? Na první pohled se sice může zdát, že Hlinsko nezastaví obhájce titulu a jeho ofenzivní eskadru reprezentovanou průměrem před šest gólů na zápas a vedenou dvojicí Pavlovský – Čikl, jejíž čísla produktivity jsou mimo dimenze krajské ligy.



Ale i s nimi nepodával Slovan v nadstavbě výkony podle vlastních představ a Hlinečtí větří naději. „Musíme zlepšit obrannou činnost, to je předpoklad k úspěchu. Věřím, že ukážeme, že jsme schopni uřadujícího mistra porazit,“ věří hlinecký předseda Radek Chlada.



Platí-li o některé sérii, že je doslova třaskavá, tak je to ta mezi litomyšlskými a českotřebovskými hokejisty. A to nejen kvůli tomu, že to k sobě mají „přes kopec“. Kohouti se, jak se zdá, konečně sebrali z předvánoční krize a svoji hru začali vytáčet do obvyklých obrátek, zatímco týmu ze Smetanova města závěr nadstavbové části vůbec nevyšel. I kvůli výpadkům důležitých hráčů.



„Musíme se dát dohromady, protože nás potrápila zranění. Přesto ale pevně věřím, že máme na to, abychom soupeře porazili,“ říká s odhodláním litomyšlský kormidelník Jan Svatoš.



A derby Vysočiny? O tom, co se čeká, svědčí fakt, že na duely Světlá – Chotěboř byli delegováni dva hlavní rozhodčí. „Čeká nás svátek hokeje, co více si přát,“ poznamenal kouč Sklářů Ladislav Fixa.



Jeho slova neplatí jen o této sérii, nýbrž o celém play off…

KLÍČE K ÚSPĚCHU

Z JAKO ZDRAVÍ. Marná sláva, první čtvrtfinálový duel bude pro většinu mužstev v pořadí devětadvacátý v sezoně. Z čehož logicky plyne, že hráči jsou různě polámaní, týmy v nadstavbě vesměs nehrály v kompletních sestavách. Třeba elitní moravskotřebovský kanonýr Vojtěch Augustin nastupoval ve druhé části soutěže jen sporadicky a našly by se rovněž další příklady. Kdo a jak se dokáže dát do kupy před rozhodující fází, to může sehrát zásadní roli.



D JAKO DISCIPLÍNA. Je jasné, že boje v play off, a zejména místní derby, budou emotivní, vypjaté, hektické. Jen ten, kdo udrží nervy na uzdě, uspěje. Z trestné lavice se vyhrávat nedá.



B JAKO BRANKÁŘI. Stará známá hokejová pravda říká, že v play off rozhodují gólmani. Na první pohled se nezdá, že by někdo z osmičky účastníků play off měl na tomto postu slabinu. Teď půjde o to, který z mužů v maskách vytasí v těch pravých chvílích svoje hvězdné zákroky.

CHRUDIM – CHOCEŇ

Bilance v dlouhodobé části:



1. místo, 56 bodů, skóre 110:78

8. místo, 32 bodů, skóre 109:106



Aktuální forma (výhry – prohry, posledních pět kol):



V – V – P – V – P

V – P – V – P – V



Nejproduktivnější hráči:



Marek Kišš 40 (22 + 18)

Václav Novák 29 (13 + 16)

Jiří Plch 19 (9 + 10)



Lukáš Pilař 41 (19 + 22)

Marek Zavřel 30 (15 + 15)

Matias Mäki 27 (10 + 17)



Nejlepší střelci:



Marek Kišš 22

Václav Novák 13

Petr Koreček 10



Lukáš Pilař 19

Marek Zavřel 15

Pavel Prachař 13



Nejtrestanější hráči:



Martin Klement 175 trestných minut

Jan Polák 47 trestných minut



Petr Kousalík 56 trestných minut

Martin Vyskočil 22 trestných minut



Vzájemné zápasy 2018/2019:



Základní část: 4:1, 3:4

Nadstavbová část: týmy spolu nehrály

Světlá nad Sázavou – Chotěboř

Bilance v dlouhodobé části:



2. místo, 55 bodů, skóre 117:85

7. místo, 42 bodů, skóre 95:86



Aktuální forma (výhry – prohry, posledních pět kol):



P – P – V – V – V

P – V – V – V – V



Nejproduktivnější hráči:



Pavel Blažek 38 (25 + 13)

Jaroslav Doležal 29 (8 + 21)

Michal Dolinský 28 (9 + 19)



Luboš Dvořák 31 (19 + 12)

Petr Mašek 23 (12 + 11)

Václav Svoboda 15 (9 + 6)



Nejlepší střelci:



Pavel Blažek 25

Miroslav Kopecký 10

Michal Dolinský, Jan Kubát, Jakub Doležal 9



Luboš Dvořák 19

Petr Mašek 12

Václav Svoboda 9



Nejtrestanější hráči:



Jakub Bradáč 66 trestných minut

Jakub Doležal 56 trestných minut



Dominik Suchý 48 trestných minut

Václav Pecen 32 trestných minut

Vzájemné zápasy 2018/2019:

Základní část: 2:3 (PP), 4:6

Nadstavbová část: týmy spolu nehrály

Moravská Třebová – Hlinsko

Bilance v dlouhodobé části:

3. místo, 53 bodů, skóre 175:113

6. místo, 43 bodů, skóre 128:126



Aktuální forma (výhry – prohry, posledních pět kol):



V – P – P – P – V

V – P – V – V – P



Nejproduktivnější hráči:



Matěj Pavlovský 62 (33 + 29)

Igor Čikl 62 (19 + 43)

Vojtěch Augustin 52 (24 + 28)



Petr Vlček 37 (25 + 12)

David Pazourek 29 (12 + 17)

Jiří Plachý 26 (13 + 13)



Nejlepší střelci:



Matěj Pavlovský 33

Vojtěch Augustin 24

Igor Čikl 19



Petr Vlček 25

Jiří Plachý 13

Tomáš Cejpek, David Pazourek 12



Nejtrestanější hráči:



Roman Muselík 75 trestných minut

Igor Čikl 48 trestných minut



Josef Vácha 71 trestných minut

Martin Havel 53 trestných minut



Vzájemné zápasy 2018/2019:



Základní část: 5:2, 3:5

Nadstavbová část: 5:4 (SN), 8:6

Litomyšl – Česká Třebová

Bilance v dlouhodobé části:



4. místo, 49 bodů, skóre 146:100

5. místo, 47 bodů, skóre 149:121



Aktuální forma (výhry – prohry, posledních pět kol):



P – V – P – P – P

P – V – V – P – V



Nejproduktivnější hráči:



Aleš Holík 43 (11 + 32)

Rostislav Pilavka 40 (26 + 14)

Michal Skoumal 38 (19 + 19)



Marek Hemský 47 (18 + 29)

Jakub Fúzik 44 (29 + 15)

Martin Filip 43 (8 + 35)



Nejlepší střelci:



Rostislav Pilavka 26

Michal Skoumal 19

Vít Křesťan 15



Jakub Fúzik 29

Marek Hemský 18

Jan Krejza 15



Nejtrestanější hráči:



Aleš Holík 91 trestných minut

Michal Skoumal 60 trestných minut



Jakub Fúzik 73 trestných minut

Kamil Nimmerrichter, Daniel Král 54 trestných minut



Vzájemné zápasy 2018/2019:



Základní část: 4:6, 6:5 (PP)

Nadstavbová část: 5:2, 4:8