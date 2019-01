Pardubický kraj /KRAJSKÝ HOKEJ/ – Pouze o jediné ze čtyř čtvrtfinálových dvojic bylo před derniérou dlouhodobé části jasno. Ohledně zbývajících muselo dát odpověď poslední dějství, takže se na všech zimních stadionech počítalo a hledaly se různé varianty, podle toho, jaké byly průběžné výsledky.

Ilustrační fofo. | Foto: Petr Šilar

Na ledě spekulace neměly význam, vše mohl změnit jediný vstřelený gól.



Krátce po sedmé hodině večerní byly karty rozdány, čtvrtfinále, ve kterém se oddělí úspěšné týmy od neúspěšných, je narýsováno!



Co nabídl finiš nadstavby? Kupříkladu velký obrat českotřebovských Kohoutů. Ti po necelých jedenácti minutách prohrávali s chrudimskými vítězi základní části tříbrankovým rozdílem, přesto nakonec brali všechny body. Vítězný zásah si v čase 54:56 připsal Fúzik, domácí potom přečkali dlouhé oslabení ve třech. „Hráče chválím, zamakali a zápas otočili. Tenhle obrat nám může psychicky pomoci před play off,“ věří kouč Martin Palinek.



Svižný a pohledný hokej byl k vidění v Litomyšli, odkud si k Sázavě odvezli plný ranec bodů hokejisté Světlé. Dvakrát v průběhu zápasu se jim povedlo „slepit“ těsně k sobě dvě trefy. Nejprve krátce před polovinou utkání, kdy se opakovaně ujala spolupráce bratrů Včelových, podruhé potom v průběhu třetí části, kdy nejprve dostal od bránících hráčů moře času a prostoru Špatenka ke gólové dorážce a hned vzápětí se v nedůsledné litomyšlské defenzivě prosadil rovněž Štros. Skláři tak do play off půjdou z druhé pozice. „Rozhodovaly chyby v obraně a zejména ty, kterých jsme se dopustili ve třetí třetině. Proti důrazně hrajícímu soupeři jsme navíc nebyli produktivní a neproměnili gólové šance,“ litoval trenér Litomyšle Jan Svatoš. „V žádném případě jsme nechtěli spekulovat a do zápasu šli s tím, že zvítězíme. To se nakonec po slušném výkonu podařilo,“ byl spokojen světelský lodivod Ladislav Fixa.



Publikum v Hlinsku sledovalo čtrnáctibrankovou přestřelku, aniž tušilo verdikt hokejového osudu, že se domácí potkají s Moravskou Třebovou co nevidět opět, a to ve vyřazovacích bojích. Po dramatických peripetiích došlo v 52. minutě po vyrovnání z hole Plachého skóre do podoby 6:6 a bylo pravděpodobné, že kdo dá sedmý gól, ten vyhraje. Povedlo se to hostům, konkrétně Řehulkovi, který se prosadil střelou z bekhendu a obhájce krajského titulu si výhru pojistil do opuštěné hlinecké svatyně při závěrečné power play.



O tom, že z „béčkové“ nadstavby půjdou do čtvrtfinále týmy z Chotěboře a Chocně, bylo rozhodnuto v předstihu, vlastně už po základní části.

NADSTAVBA 1 – 6, 10. kolo:

HC Litomyšl – HC Světlá nad Sázavou 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Branky: 12. Pilavka (Švec), 30. Švec (Starý, Budina) – 28. P. Včela (O. Včela), 29. P. Včela (O. Včela), 49. Špatenka (Fibikar), 50. Štros (Kubát). Rozhodčí: Veselý – Kalina, Kalus. Vyloučení: 1:4. Využití: 2:0. V oslavení: 0:1. Diváci: 202.



Litomyšl: Kalousek – Mečiar, Pazdera, Šklíba, Starý, Navrátil, Bláha – Vomočil, Křesťan, Barkóci, Budina, Švec, Pilavka, Vytlačil, Voříšek, Večeřa, Zahradník, Jakubec. Světlá nad Sázavou: Folvarský – Svoboda, Vacek, Bradáč, O. Včela, Šíma, Fibikar – Kohout, Blažek, Piskač, Štros, P. Včela, Dolinský, Kopecký, Špatenka, Kubát, J. Přibyl.

HC Kohouti Česká Třebová – HC Chrudim 4:3 (1:3, 1:0, 2:0)

Branky: 13. Fúzik (Filip, Křečan), 37. Krejza (Prachař, Velínský), 53. Král (Krejza, Filip), 55. Fúzik (Šejba) – 4. Dobiáš (Machač), 9. Dobiáš (Plch), 11. Karásek (Klement). Rozhodčí: Škorpil – Gregar, Havel. Vyloučení: 6:5. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 507.



Česká Třebová: Nimmerrichter – Šejba, Poul, Škvor, Jemelka, Král, Pražák – Křečan, Filip, Fúzik, Hemský, Štefka, Veverka, Velínský, Prachař, Krejza, O. Dvořák, Schejbal. Chrudim: Dominik Cvrček – Seidler, Kalous, Klement, Budínský, Machač, Javůrek – Karásek, O. Polák, Plch, Koreček, Novák, Dobiáš, David Cvrček, Kubal, Kišš, Novotný.

HC Hlinsko – HC Slovan Moravská Třebová 6:8 (2:1, 1:3, 3:4)

Branky: 4. Homola (Cejpek, Vácha), 10. Pazourek (Homola), 33. Cejpek (Pazourek), 41. Cejpek (Homola, Pazourek), 47. Cejpek (Homola), 53. Poskočil (Plachý, Fink) – 7. Langr (Čikl), 21. Fibrich (Pavlovský, Čikl), 30. Pavlovský (Fibrich, Čikl), 39. Fibrich (Faltus, Janošek), 44. Langr (Faltus), 45. Faltus (Langr), 56. Řehulka (Marek, Holub), 60. Langr (Čikl, Faltus). Rozhodčí: Kareš – Holeček, Plch. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:1. Diváci: 196.

Hlinsko: Gregor – Beneš, Poskočil, Sobotka, Zídek, Fink, Vácha – Dítě, Zdražil, Chvojka, Homola, Cejpek, Králíček, Hron, Brebera, Plachý, Pazourek, Gregar, Pelán. Moravská Třebová: Turek – Rajnoha, Holub, Hradil, Janků, Maška, Janošek – Pavlovský, Čikl, Kobza, Marek, Faltus, Řehulka, Fibrich, Langr.

Konečné pořadí:

1. Chrudim (56), 2. Světlá nad Sázavou (55), 3. Moravská Třebová (53), 4. Litomyšl (49), 5. Česká Třebová (47), 6. Hlinsko (43).

NADSTAVBA 7 – 10, 6. kolo:

HC Chotěboř – TJ Orli Lanškroun 9:3 (2:2, 3:1, 4:0)

Branky: 5. Mašek (Pecen), 11. Musílek (Činčila), 22. Svoboda (Činčila, Vantuch), 37. Vantuch (Jan Hospodka, Krejčí), 49. Mendl (Suchý), 42. Suchý, 52. Pecen (Musílek, Mašek), 53. Kraučuk (Mašek), 59. Jakub Hospodka (Vantuch) – 7. Malý (Peška), 17. Markl (Pejcha, Boruch), 30. Pejcha. Rozhodčí: Čížek – Pošvář, Jiruška. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0. Diváci: 100.



Chotěboř: Pešek (42. Hamarič) – Lacina, Pecen, Mendl, Suchý, Krejčí, Ludvík – Mašek, Svoboda, Kraučuk, Březina, Musílek, Činčila, Vantuch, Jan Hospodka, Jakub Hospodka. Lanškroun: Řezník – Macháček, Štěpánek, Boruch, Rozbroj, Čada, Kollert – Pejcha, Holub, Doležal, Peška, Markl, Malý, Marek, Řehák, Poles.

HC Skuteč – HC Spartak Choceň 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Branky: 16. Mäki (L. Pilař), 18. Hricuš, 23. Lichtag (Nečas), 49. Jankovský (Nečas). Rozhodčí: Kolář – Louda, Kis. Vyloučení: 9:5, navíc Janoušek (Skuteč) 10 min. OT. Využití: 0:2. Diváci: 158.



Skuteč: Dostál – Bouška, Škop, Solnička, Huňáček, P. Lenoch, Kusý – Klusoň, Janoušek, Boháček, Hudec, Zoulík, Vařejčko, Š. Lenoch, Kmoníček, Voldán. Choceň: Koutský – Jankovský, Němec, Knytl, Vápeník, Zobač, Lipenský – L. Pilař, Černý, Syrovec, M. Pilař, Kopečný, Mäki, Lichtag, Nečas, Hricuš.

Konečné pořadí:

7. Chotěboř (42), 8. Choceň (32), 9. Skuteč (14), 10. Lanškroun (5).

Příští program:

Neděle 3. února, čtvrtfinále play off, 1. zápasy, 17:00: Litomyšl – Česká Třebová, Moravská Třebová – Hlinsko, Světlá nad Sázavou – Chotěboř. 18:00: Chrudim – Choceň. Pohár Vladimíra Martince, o nasazení do play off, 1. zápas, 17:00: Skuteč – Lanškroun.