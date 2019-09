Hokejisté se o nadcházejícím víkendu pustí do nové sezony krajské ligy. Soutěže, která nesporně má sportovní kvalitu, nastupuje v ní řada hráčů se zkušenostmi z vyšších tříd (a v tomto ročníku jich bude ještě více), a také soutěže, která si nemůže stěžovat na nezájem fanouškům.

Naopak, na řadě míst je značným diváckým magnetem a hlavně při rozhodujících bitvách v play off se v dotčených městech, obrazně řečeno, zastavuje život.

Co je v krajském hokeji na prahu sezony nového? To nejméně pozitivní je, že v lize ubylo mužstev.

Před rokem vzdal svoje účinkování Spartak Polička (ten bude mimochodem působit v krajské soutěži Vysočiny) a letos, jenom pár týdnů před úvodním vhazováním, se odhlásili hokejisté ze Skutče, protože rekonstrukce tamního zimního stadionu se protahuje natolik, že není možné, aby zasáhli do mistrovských bojů.

Takže zůstala devítka. Devítka týmů, které mají jeden společný sen. Dojít ve druhé polovině března na vrchol.

ŽÁDNÝ ALIBISMUS

Coby obhájci primátu jdou do krajské ligy českotřebovští Kohouti, kteří na jaře dotáhli svoje několikaleté snažení na stupínek nejvyšší. Což však neznamená, že by byli „nasyceni“. Kohoutí kádr doznal změn, což není v jejich případě nic neobvyklého.



Za hráče, kteří kádr tým opustili, však přišli velmi zajímavé náhrady, mimo jiné dlouholetý extraligový hokejista Lubomír Korhoň či zkušený bek Aleš Holík. Kohouti rozhodně nehodlají vyklízet pozice. „Obhájit prvenství bude složité, ale osobně jiný cíl nevidím,“ vyhlásil na klubovém webu další ostřílený borec Martin Filip, jenž nové zastává post hrajícího asistenta trenéra.



Kde hledat vyzyvatele? No skoro všude! Skutečně, ambice nejméně na semifinále mají téměř všechny kluby a kdyby se lanškrounským Orlům povedlo oproti předchozímu ročníku trochu zacelit výkonnostní díru za ostatnímu soupeři, tak by mohla být zajímavá bitva i o samotný postup do čtvrtfinále (po základní části vypadne ze hry jeden mančaft, pro který sezona v závěru ledna skončí).

POVEDE SE OBRODA?

Pozornost bude rozhodně upřena do Chocně, neboť tamní Spartak vyhlásil jasný úmysl skoncovat s šedivou průměrností minulých sezon a posílil zvučnými jmény ve všech řadách i na trenérském místě, které převzal Jaromír Jindřich.



Čerstvě klub oznámil angažování beka Martina Šedy, hráče s bohatými zkušenostmi z nejvyšších soutěží v Česku, na Slovensku či ve Francii. Cíl je jediný – posunout choceňský klub z nízkých tabulkových pater, která v poslední době obsazoval.



Pochybovat nelze o kvalitách chrudimského celku, který na jaře dokráčel do finále, kdy padl s Kohouty ve čtyřech zápasech a bude pomýšlet na zdolání posledního krůčku. A tak můžeme pokračovat dál. Velice slibné výkony a výsledky nabídly v přípravě Litomyšl či Hlinsko, svoje si v boji o popředí krajské ligy jistě řeknou i „hosté“ z Vysočiny Chotěboř a Světlá.



V největším „utajení“ se odehrála příprava moravskotřebovského Slovanu, ovšem že by se v Rehau aréně snad rodil slabý tým, to nikoho nemůže napadnout ani náhodou.



Zkrátka, soutěž slibuje obrovskou vyrovnanost a pořádný náboj od září až do března!



Z výsledků posledních přípravných utkání: Jaroměř – Hlinsko 2:7 (Vlček 3, Beneš, Nečas, Skotar, Lenoch), Litomyšl – Světlá nad Sázavou 5:4 SN (Křesťan, Drobný, Cink, Navrátil, rozhodující nájezd Jakubec – Pachl, Kohout, O. Včela, Kubát), Choceň – Chotěboř 1:5 (Prachař – Jan Hospodka 2, Jakub Hospodka, Pecen, Mašek), Lanškroun – Semechnice 17:3 (Holub 7, Nastoupil 3, Řehák 2, Malý 2, Peška, Kužílek, Markl), Nový Bydžov – Česká Třebová 4:4 (Křečan 2, Korhoň, Fúzik), Chrudim – Náchod 5:6 (Novotný, Jan Polák, Cvrček, Dobiáš, Štěpánek).

Hrací systém KL 2019/2020:

Základní část: tříkolově každý s každým, tj. 27 kol.



Vyřazovací část: čtvrtfinále, semifinále a finále na tři vítězství, utkání o třetí místo na dva zápasy.



Pohár Vladimíra Martince (pro týmy vyřazené ve čtvrfinále): semifinále a finále na tři vítězství, utkání o třetí místo na dva zápasy.

Základní část krajské hokejové ligy

1. kolo (neděle 29. září, 17:00): Moravská Třebová – Litomyšl, Chrudim – Choceň, Česká Třebová – Lanškroun, Hlinsko – Světlá nad Sázavou (17:30). 2. kolo (středa 2. října, 18:30): Litomyšl – Hlinsko, Choceň – Chotěboř, Česká Třebová – Chrudim, Lanškroun – Světlá nad Sázavou (19:00). 3. kolo (neděle 6. října, 17:00): Chrudim – Lanškroun, Chotěboř – Česká Třebová, Moravská Třebová – Choceň, Světlá nad Sázavou – Litomyšl. 4. kolo (středa 9. října, 18:30): Choceň – Hlinsko, Česká Třebová – Moravská Třebová, Chrudim – Chotěboř, Lanškroun – Litomyšl (19:00). 5. kolo (neděle 13. října, 17:00): Chotěboř – Lanškroun, Moravská Třebová – Chrudim, Světlá nad Sázavou – Choceň, Hlinsko – Česká Třebová (17:30). 6. kolo (středa 16. října, 18:30): Choceň – Litomyšl, Česká Třebová – Světlá nad Sázavou, Chrudim – Hlinsko, Chotěboř – Moravská Třebová. 7. kolo (neděle 20. října, 17:00): Moravská Třebová – Lanškroun, Světlá nad Sázavou – Chrudim, Litomyšl – Česká Třebová, Hlinsko – Chotěboř (17:30). 8. kolo (středa 23. října, 18:30): Chrudim – Litomyšl, Chotěboř – Světlá nad Sázavou, Lanškroun – Choceň (19:00), Moravská Třebová – Hlinsko (19:00). 9. kolo (neděle 27. října): Světlá nad Sázavou – Moravská Třebová, Chotěboř – Litomyšl, Choceň – Česká Třebová, Hlinsko – Lanškroun (17:30).



Další program soutěže: druhá série vzájemných utkání od 3. listopadu do 1. prosince, třetí série vzájemných utkání od 8. prosince do 26. ledna, play off od 2. února.