Na zdejší zimní stadion zamířilo v neděli v podvečer opět bezmála sedm stovek diváků a nebudeme daleko od pravdy s názorem, že očekávání všech si byla podobná.



Hostující příznivci, ti neměli pochybnosti o tom, že jejich Kohouti svižně dokončí svoji práci a otevřou semifinálová vrata. A domácí fanoušci? No, pokud někdo z nich nepropadl po středečním šíleném přídělu beznaději, tak takových opravdu moc nebylo.



A ejhle, ona se zase ukázala krása i nevyzpytatelnost ledního hokeje a play off krajské ligy zvlášť.



Přitom začátek měli domácí opět otřesný. Po necelých deseti více méně oťukávacích minutách přišel zkrat v rozehrávce, Hemský dostal od soupeře doslova namazáno a bombou otevřel v oslabení účet.



V tu chvíli litomyšlské trenéry obcházely mrákoty…



Naštěstí jejich svěřenci se ze studené sprchy vzpamatovali a hrála se vyrovnaná partie. Čišelo z nich odhodlání, zato Kohouti působili v některých pasážích, jakoby hráli na „autopilota“, což se ukázalo v plné nahotě v prostřední části.

Více než šestnáct minut bránili domácí hráči těsné vedení 4:3 a díky nezměrné obětavosti se jim to nakonec povedlo.

Ve 25. minutě vyrovnal Starý, při gólové střele byl navíc faulován. Přesilovka užitku neměla, ten se dostavil až po rychlém kontru zakončeném mladíkem Večeřou. Hokej nabral na obrátkách, Fúzik v početní výhodě dotáhl na 2:2, ale ještě před druhou sirénou zůstal před Nimmerrichterem bez povšimnutí beků Barkóci a Starého přihrávka ho našla ideálně – 3:2.



Chvíli předtím ale stáli při domácích všichni svatí, Hemského rána by určitě skončila v síti, kdyby se jí do cesty nepostavila tyčka…



Zkraje třetí třetiny uplatnil svůj přehled Holík, skóre 4:2 vypadalo tuze nadějně, přežilo však pár sekund. Jen do momentu, než se mezi beky protáhl rychlý Křečan a v tísni stačil usměrnit kotouč mimo Kalouskův dosah – 4:3.



Kohouti ihned začali utahovat šrouby a svírat soupeře před Kalouskem, domácí byli rádi, když dostali puk alespoň do středního pásma. To se jim dařilo a důležité bylo, že přečkali oslabení po Pilavkově faulu.



V čase 58:04 odvolal hostující kouč Nimmerrichtera a poslal na led šest bruslařů. A to nastaly defenzivě krušné časy. Vyrovnání měl na holi Křečan, a byla to skutečně tutovka, stál před Kalouskem v ideální pozici sám, ale domácí brankář našel puk ve své výstroji.



A pak už přišel konec. Ne, Litomyšl sérii jenom tak neodevzdá…



„Oceňuji nasazení a bojovnost všech našich hráčů, kteří plnili stanovené taktické pokyny a odehráli velmi kvalitní zápas. Mužstvo ukázalo svoji sílu a nechalo na ledě všechno. Pevně věřím, že nás to teď nakoplo do následujícího utkání a čtvrtfinálovou sérii vrátíme ještě jednou do Litomyšle,“ pronesl asistent litomyšlského trenéra Bohumil Jakubec.



„Soupeř ukázal větší hlad po vítězství, z tohoto úhlu pohledu si proto výhru zasloužil. Chceme-li pomýšlet na postup, tak se někteří hráči nyní musejí rychle vrátit na pevnou zem,“ varuje manažer Kohoutů Vladimír Vaněk.



„Někteří z nás se možná předčasně viděli v semifinále. Od začátku jsme tahali za kratší konec. Litomyšl potvrdila, že nic nevzdává, její vítězství bylo zasloužené. Doma musíme předvést mnohem lepší hru,“ dodal pro klubový web českotřebovský Michal Šejba.

ČTVRTFINÁLE, 3. zápas:

HC Litomyšl – HC Kohouti Česká Třebová 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)

Stav série: 1:2.



Branky: 25. Starý (Pilavka), 32. Večeřa (Jakubec), 38. Barkóci (Starý), 43. Holík (Večeřa, Jakubec) – 10. Hemský, 36. Fúzik (Poul, Křečan), 44. Křečan (Škvor, Fúzik). Rozhodčí: Hájek – Křivohlavý, Gregar. Vyloučení: 7:7, navíc Veverka (Česká Třebová) 10 min. OT. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 655.



Litomyšl: Kalousek – Holík, Mečiar, Starý, Pazdera, Šklíba, Navrátil, Bláha – Pilavka, Švec, Vomočil, Zahradník, Křesťan, Jankovský, Večeřa, Voříšek, Jakubec, Barkóci, Skoumal, Budina. Česká Třebová: Nimmerrichter – Šejba, Poul, Škvor, Jemelka, Velinský, Pražák, Šimončič – Křečan, Filip, Fúzik, Hemský, Štefka, Veverka, Král, Prachař, Krejza, O. Dvořák.



Čtvrté utkání se hraje ve středu 13. února od 18:30 v České Třebové.