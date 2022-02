Takže po historickém krachu v Pekingu znovu čteme o přebujelých juniorských a dorosteneckých soutěžích, o tom, že pro mladé hráče nevytvářejí dostatečně konkurenční prostředí, že proto raději mizí co nejdříve do ciziny, že samotným hokejistům velice často chybí potřebný přístup. A tak dále, a tak dále.

Fajn, ale tohle přece není nic nového pod hokejovým sluncem. Aniž by člověk nutně musel být hokejový insider, tak třeba diskuse o příliš velkém počtu účastníků juniorské extraligy se v Česku vede minimálně deset let, ne-li déle. A dá se říci, že převážná většina expertů, kteří vystupují ve veřejném prostoru, se na tom i shodne.

No jo, ale jak je potom možné, že s tím za tak dlouhou dobu nedokázal kromě kosmetických úprav nikdo nic podstatného udělat?

Je to záhada. Jak se zdá, tak v Česku dovedeme problémy pojmenovat a zevrubně analyzovat, dokážeme o nich dlouho a plamenně hovořit, ale jakmile dojde na konkrétní řešení, najednou není síly, která by jej dokázala předložit, prosadit, stát si za ním, uvést ho do praxe a nést za něj zodpovědnost. A to i na takových řešeních, na nichž panuje všeobecná shoda. Dost smutné konstatování v zemí, jejichž obyvatelé se rádi označují jako hokejový národ.

Takže otázka je jednoduchá. Jestliže všichni vědí a mluví o tom, že stávající model mládežnických soutěží je z hlediska výchovy hráčů, kteří by se dokázali prosadit na extraligové a mezinárodní úrovni, zcela nevhodný, tak jak je možné, že už před lety nebylo přikročeno k razantním opatřením vedoucím požadovaným směrem?

Pokud se ani v této relativně jednoduché záležitosti, o řadě dalších nemluvě, nedokáže český hokej snad celou dekádu pohnout z místa, tak těžko čekat, že se jeho výsledky zázrakem obrátí. Tedy čekat se jistě může, ale to kolem nás najednou profrčí i Dánové.

Předchozí řádky samozřejmě nemají naznačovat, že za deváté místo na olympijských hráčů může nekvalitní juniorská extraliga, ani že se jejím zúžením brzy dočkáme titulů mezi dospělými i mládežníky. Spíše slouží jako marný povzdech nad tím, jak se jen s obtížně pochopitelných důvodů nedaří přivést do reality nic, co by skýtalo naději na světlejší zítřky. Výsledky nemáme, ale jedeme dál vyjetými kolejemi, o kterých víme, že nikam nevedou. Ale přehodit výhybku asi nesvedeme.

Na druhou stranu bušit do hokejové zatvrzelosti a tvářit se, že jinak je v českém sportu všechno v nejlepším pořádku, to by bylo také lakování na růžovo.

Snad i právě skončená čínská olympiáda mnohým otevřela oči a ukázala, že to s budoucností našeho sportu nemusí být valné. Vždyť jediné české medailistky Ester Ledeckou a Martinu Sáblíkovou rozhodně nemůžeme pokládat za produkty výchovy sportovců v Česku. První jmenovaná je zcela mimořádný sportovní talent i ve světovém měřítku a dnes je obklopena špičkovým mezinárodním týmem trenérů a manažerů. A Sáblíková budiž příkladem absolutní oddanosti sportu, jemuž dokázala obětovat celý svůj život, a to také rozhodně není u každého samozřejmost.

Ale jinak? Požadujeme výsledky po skokanech na lyžích a přitom nemáme v Česku v provozu jediný velký můstek, kde by mohli trénovat. Tak jak mají na ty výsledky dosáhnout? Suchou přípravou to nejspíše nepůjde. A takových příkladů bychom našli habaděj.

Takže český sport, a zdaleka nejenom hokej, čeká na zásadní debatu o budoucnosti. Protože by se také mohlo stát, že při stávajícím stavu i ty dvě olympijské medaile budou za pár let mimo dosah.