„Chtěl jsem ho vzít do kabiny, nebo na led. Vymýšlel jsem co a pak jsem řekl, že ho vezmu ve výstroji na led. Chtěl jsem, aby to prožil se mnou, aby ho rodiče mohli vidět se mnou na ledě. Jsem rád, že to dopadlo, jednou na to určitě budeme rádi vzpomínat,“ prozradil po tréninku v O2 areně Hertl.

Možnost zatrénovat si před fanoušky se líbila i trenérovi Nashvillu Johnu Hynesovi. „Vždycky je super, když máte otevřený trénink. Hráčům to dodává energii a užívají si, když se kolem nich v aréně něco děje. Snad to byl dobrý zážitek i pro fanoušky,“ uvedl kouč Predators.

Jeho hráči v čele s hvězdami jako Filip Forsberg, Roman Josi nebo Matt Duchene se stejně jako soupeři ze San Jose připravovali před slušně zaplněnými tribunami O2 areny. Na té se sešla pestrobarevná přehlídka hokejových dresů. Byli tu jak fanoušci obou týmů NHL, tak českých výběrů. Vedle sebe seděli příznivci Liberce, Sparty, Letňan, Slaného nebo Turnova. Mezi hokejové příznivce se přišel podívat a možná něco okoukat od kolegů ze zámoří i trenér Sparty Pavel Patera.

„Je to veliký zážitek. Syn se toho nemohl dočkat, sám hraje hokej za Kladno. Na týmech NHL jsme poprvé, nejvíc se těšíme na Tomáše Hertla,“ prozradil Petr Pokorný z Kladna.

Podobně si možnost vidět přípravu týmů NHL pochvaloval i Filip Vávra z Českých Budějovic, který vyrazil do Prahy s celou rodinou. „Jdeme jenom na trénink, pro celou rodinu jsou zápasy příliš nákladné. Starší syn je velký fanoušek San Jose, jeho nejoblíbenějším hráčem je Tomáš Hertl,“ prozradil.

Dorazili i fanoušci ze zámoří

Halu ale nezaplnili jen fanoušci z Česka. Na start nové sezony NHL vyrazili i příznivci týmů ze zámoří. „Je to poprvé, co jsem na zápase NHL mimo severní Ameriku. Doma v Nashvillu mám jinak permanentku. V Česku jsem vůbec poprvé a je to tady nádherné. Úžasná architektura, přátelští lidé… Super,“ pochvaloval si Iban Santamaria z Nashvillu, který hlasitě podporoval Predators už během tréninku.

Odehrání prvních zápasů sezony v Evropě ocenil vedle fanoušků i trenér Nashvillu. „Je to skvělé pro hokej, pro ligu, pro severní Ameriku i Evropu. Někdy je pro Evropany těžké sledovat zápasy kvůli časovému posunu. Například Nino Niederreiter hraje v NHL už několik let, ale jeho prarodiče pořádně neměli šanci ho vidět hrát. Evropané teď můžou vidět zápasy na vlastní oči, což je super,“ uvedl Hynes.

„Je to pro nás trochu jiné, co se týče přípravy. Nejsme v severní Americe, ale snažíme se dělat, co můžeme, abychom si tu udělali naši rutinu. V tréninku byli všichni soustředění a teď už je všechno jako večer před běžným zápasem,“ dodal trenér Predators.

Zatímco někteří hráči se do Prahy podívali poprvé, řada dalších už si tu v minulosti zahrála. Třeba na mistrovství světa 2015. Tehdy tu s kanadskou reprezentací bral zlato Matt Duchene, za Švédsko si zahrál Filip Forsberg a Mattias Ekholm a české barvy hájil Tomáš Hertl.

„Praha je skvělé město pro hraní hokeje i pro normální návštěvu. Včera jsme měli volný den, takže jsme si prošli Staré Město, Karlův most… Je to tu krásné. Já jsem tu hrál už na mistrovství světa 2015. První zápas jsme hráli s Českem, hrál za ně Jágr a aréna byla narvaná. Doufám, že tu zítra bude podobná atmosféra. Už se na to těším,“ prozradil Ekholm.

Do centra Prahy vyrazili před zápasem i hráči San Jose. „Kouzlo je už jenom to, že jsme v Čechách. Vždycky se rád vracím domů. S kluky jsme se byli podívat na Václaváku, dali jsme si tam klobásu z grilu. I kluci říkali, že se jim Praha líbila víc než Berlín, což mě potěšilo,“ vyprávěl obránce Sharks Radim Šimek.

On s Hertlem se před domácími fanoušky představí hned ve dvou zápasech. První sehrají týmy NHL v pátek a v odvetě si to pak rozdají hned o den později. Poté vyrazí oba celky zpátky za oceán, kde dohrají zbytek náročného ročníku.