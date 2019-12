Před vánočními svátky odehráli litomyšlští hokejoví junioři nesmírně náročné extraligové zápasy. Do cesty se jim postavily celky, které aspirují na nejvyšší pozice ve východní skupině.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

Herní propadák to rozhodně nebyl, výsledkově ovšem Litomyšlští za favority zaostali. Oba duely měli společného jmenovatele v tom, že v barvách soupeřů se vždy našel čtyřgólový kanonýr. Přerovský Zmeškal a havířovský Juhász se do značné míry postarali o to, že překvapení se tentokrát nekonala. Přitom na domácím ledě proti Havířovu vedla Litomyšl na začátku druhé třetiny 3:1, leč hosté následně výrazně „přitopili pod kotlem“ a ještě v této periodě rázně otočili kormidlo zápasu na svoji stranu, na což domácí neměli reakci.