Kanadský hokejista Anthony Camara bude dál působit v české extralize. Útočník Dynama prodloužil smlouvu s Pardubicemi o jeden rok.

Hokejový útočník Anthony Camara prodloužil o rok smlouvu s Pardubicemi. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Plní to, co si klub od zahraniční posily slibuje. „Směrem dopředu je skvělý, má hlad po gólech. Pohybuje se v místech, kde by měl být,“ řekl o něm hlavní trenér Richard Král, když Camara v duelu s Českými Budějovicemi vstřelil svůj dvacátý gól v sezoně.