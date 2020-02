Play off pokračuje druhými zápasy, které přinesou zase nové příběhy a zápletky.

Souboj, jehož výsledek se v neděli postaral o nejvíce pozornosti a diskusí, svedli v okresním derby moravskotřebovští a litomyšlští hokejisté. Není divu. Otočit zápas z 0:5 na 7:6, jak se to povedlo hráčům ze Smetanova rodiště, to se v hokeji tak často nestává, tím méně v play off a za situace, kdy sedmý tým po dlouhodobé části nebyl na soupeřově ledě rozhodně favoritem. Jenže v tom je kouzlo vyřazovací části, umístění v tabulce vůbec nic neznamená a celek Slovanu se musí z nevídaného kolapsu hodně rychle vzpamatovat. „Byl to hrozný výpadek, který se nesmí opakovat, nicméně je to jedna prohra a my uděláme vše pro to, abychom sérii zvládli a postoupili,“ připomněl na klubovém webu trenér Igor Čikl, že čtvrtfinále zdaleka nekončí. Teď ale budou jeho hráči čelit tím více nabuzenému a sebevědomému sokovi.

Na třech ostatních stadionech se budou domácí týmy snažit oplatit rivalům nedělní porážky. A s jakou žízní o to bude usilovat třeba Světlá, o tom není třeba pochybovat, vždyť v Chocni dostala rozhodující gól pár sekund před koncem. Nejvíce práce během tří dnů musí udělat Hlinsko. V jeho případě je jasné, že s výkonem, jak vedl k sedmigólovému přídělu v Chrudimi, by v sérii obstát nemohlo. Vzepřít předpokládanému scénáři se budou pokoušet chotěbořští hokejisté, doma chtějí přibrzdit jízdu Kohoutů do dalšího kola.

Čtvrtfinále play off KL

HC KOHOUTI ČESKÁ TŘEBOVÁ – HC CHOTĚBOŘ

1. utkání: 5:2

2. utkání: středa 5. února od 18:30 v Chotěboři

3. utkání: neděle 9. února od 17:00 v České Třebové

Případné 4. utkání: středa 12. února od 18:30 v Chotěboři

Případné 5. utkání: neděle 16. února od 17:00 v České Třebové

HC SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – HC LITOMYŠL

1. utkání: 6:7

2. utkání: středa 5. února od 18:30 v Litomyšli

3. utkání: neděle 9. února od 17:00 v Moravské Třebové

Případné 4. utkání: středa 12. února od 18:30 v Litomyšli

Případné 5. utkání: neděle 16. února od 17:00 v Moravské Třebové

HC SPARTAK CHOCEŇ – HC SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

1. utkání: 4:3

2. utkání: středa 5. února od 18:30 ve Světlé

3. utkání: neděle 9. února od 17:00 v Chocni

Případné 4. utkání: středa 12. února od 18:30 ve Světlé

Případné 5. utkání: neděle 16. února od 17:00 v Chocni

HC CHRUDIM – HC HLINSKO

1. utkání: 7:0

2. utkání: středa 5. února od 18:30 v Hlinsku

3. utkání: neděle 9. února od 17:00 v Chrudimi

Případné 4. utkání: středa 12. února od 18:30 v Hlinsku

Případné 5. utkání: neděle 16. února od 17:00 v Chrudimi