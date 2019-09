Necelý měsíc schází do startu nového ročníku krajské hokejové ligy Pardubicka. Premiérově se stadiony zaplní v neděli 29. září, takže v jednotlivých klubech je v plném proudu příprava, pochopitelně už na ledě. Začal rovněž seriál testovacích zápasů a ruku v ruce s tím finalizují manažeři podoby svých hráčských kádrů. A i v tomhle směru došlo, a nepochybně ještě dojde, k pozoruhodným pohybům.

Ne všude jsou zatím úplné informace k dispozici, ale ty, které vyšly na světlo světa, slibují jako vždy lákavé dění mezi krajskými mantinely.

ZKUŠENOST U KOHOUTŮ

Obhájci titulu z České Třebové dosud přivedli do svého týmu dvě výrazné persony. Lubomír Korhoň je hokejistou s více než čtyřmi stovkami extraligových startů v osmi různých klubech, řadu let působil v zahraničí a dokonce nakoukl i do reprezentační kabiny. Druhou novou tváří v týmu trenéra Martina Palinka je obránce Aleš Holík, jenž si také zahrál extraligu a stovky zápasů má za sebou v první a druhé lize. Do České Třebové přešel z Litomyšle. Kohouti mají za sebou vystoupení na turnaji v Čáslavi, kde podlehli domácím 2:3 (Korhoň, Pirkl) a porazili Kutnou Horu 7:5 (Král 2, Křečan 2, Velinský, Filip, Prachař).



Co se týče herní části přípravy, nejdále jsou na tom jako obvykle v Chrudimi, tamní mančaft má za sebou čtyři duely, a to převážně proti druholigovým rivalům. Svěřenci Jiřího Poláka změřili dvakrát síly s Novou Pakou, na jejím kluzišti dokázali zvítězit 2:1 (Jan Polák, Karásek) a doma prohráli 2:3 (Plch, Urban), ve Dvoře Králové nad Labem potom podlehli 2:6 (Novák, Jan Polák). Další domácí duel proti Hronovu zůstal za stavu 3:4 nedohrán.

SPARTAK MYSLÍ VÝŠE

Velké věci se přes léto děly v Chocni, kde hodlají skoncovat rázně s šedivou průměrností minulých sezon a posunout tým Spartaku opět na pozice, kde býval zvyklý hrát. Mužstvo převzal ostřílený kormidelník Jaromír Jindřich a „okysličení“ se dočkal také hráčský kádr (mj. Krejza, Turčáni, Štefka, Pazdera, Škvor, mladíci Rudy s Javůrkem a další). Nade všemi ční jméno Tomáše Kalouska, dlouholetého strážce svatyně HC Litomyšl, který vytvoří silnou brankářskou dvojici s Vladislavem Koutským. Zdá se, že choceňský fanoušek se tedy může těšit na veselejší časy.



Litomyšlský hokej se musí vyrovnat s odchody několika opor, nicméně jejich absenci by měli zacelit nově příchozí hráči, mezi jinými druhou ligou ostřílený David Voženílek (naposledy Nymburk), z České Třebové se vracející Jiří Drobný a Ondřej Dvořák či brankář Martin Horáček, jenž má za sebou i působení ve Španělsku. Kromě toho se klub dohodl na posílení formou střídavých startů šestice hokejistů z druholigového Šumperku. První test obměněného celku skončil prohrou 4:7 od Velkého Meziříčí (Šíp, Vomočil, Skoumal, Blecha), druhý 2:5 od Boskovic (Šíp, Blecha).



Skláři ze Světlé nad Sázavou hlásí změnu na postu trenéra, jímž se stal Martin Kubát, muž s bohatými hráčskými zkušenostmi s krajskou hokejovou ligou. V kádru by nemělo dojít k převratným změnám, pomineme-li skutečnost, že někteří hráči budou mít kvůli disciplinárním trestům za extempore ve třetím finále Poháru Vladimíra Martince v Hlinsku nástup do sezony poněkud opožděn. První příprava skončila debaklem 0:8 od Pelhřimova.

PEL-MEL OD DALŠÍCH

Jednoznačným vítězstvím 8:1 na ledě HC Humpolec (Plachý 4, Chvojka 2, Zdražil, Dominik) vstoupili do herní fáze přípravy hlinečtí Horses.



Ve svízelné situaci se ocitli hokejisté Skutče, kteří z důvodu rekonstrukce zimního stadionu musí nejméně prvních devět zápasů krajské ligy sehrát na stadionech soupeřů.



Jarní finalisté z Moravské Třebové začínají svoji herní formu pilovat v tomto týdnu dvěma zápasy proti šumperské juniorce, v tom prvním zvítězili 6:2 (Langr 2, Marek, Cach, Faltus, Adolf). Lvi z Chotěboře vyjedou na led k herní zkoušce v neděli (Choceň) a teprve na 15. září mají úvodní duel naplánován lanškrounští Orli (proti Skutči).