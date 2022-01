Překvapení kola se zrodilo v Litomyšli. Je pravdou, že domácí celek neměl k dispozici kompletní sestavu, i tak se ovšem rozhodně nečekalo, že by mohl zaváhat s dosud posledním Náchodem. Tím méně po vedoucím zásahu z hole Ostřanského ve 35. minutě, jenže nad dalším děním na ledové hrací ploše se fanoušci nestačili divit. Ještě do druhé přestávky hosté skóre otočili, hned v nástupu do třetí periody navíc přidali třetí zásah a favorit nenašel do konce utkání odpověď. Náchod se v nadstavbové fázi radoval z prvního vítězství.

Divoký závěr v Trutnově

56:56 David Pazourek 3:4

57:59 Bohdan Višňák 4:4

58:18 David Pazourek 4:5

58:35 David Smékal 5:5

A za překvapení lze považovat i výsledek, který se zrodil v Chrudimi. Ne snad samu o sobě skutečnost, že domácí hokejisté zvítězili, výši skóre však přece jenom ano. Že si zatím velmi dobře hrající soupeř z Nového Města odveze osmičku, to se nečekalo. Chrudimským se ovšem utkání povedlo ve všech směrech, jednak byli produktivní, jednak i pevní v obraně a udrželi poprvé v tomto ročníku čisté konto.

V béčku uhrálo parádní výsledek Hlinsko, které si vyšláplo na vedoucí Třebechovice na jejich ledě. Zisk tří bodů je nejenom cenný, ale také zasloužený, od druhé třetiny se hrálo podle hlineckých not, čemuž odpovídal i vývoj skóre. Dvojboj má za sebou Trutnov. V dohrávce v Moravské Třebové nezvládl začátek a konec zápasu, Slovan duel otevřel i uzavřel třemi góly v řadě a došel si pro bezpečnou výhru. Nedělní bitva Trutnova s Poličkou měla strhující koncovku. To se totiž spustila přestřelka, za posledních deset minut padlo šest gólů, od času 56:56 čtyři! Vyústěním byla dělba bodů v základní hrací době a když už byl gólostroj takhle rozjetý, ukončil prodloužení domácí Krsek po třiceti sekundách.

Dvě utkání z programu desátého kola musela být odložena: nehrálo se v Chocni (proti Novému Bydžovu) a Opočně (proti Moravské Třebové).

SKUPINA A, dohrávka 5. kola:

HC Kohouti Česká Třebová – HC Náchod 9:1 (6:0, 0:1, 3:0). Branky: 6. T. Prachař (Augustin, Pavlovský), 15. Šejba (Semorád, Veverka), 15. Pavlovský (Sedlák, T. Prachař), 16. Rozlílek (Korhoň, Polodna), 17. T. Prachař (Augustin, Pavlovský), 19. T. Prachař (Augustin, Pavlovský), 41. Augustin (Jemelka, Pavlovský), 59. Rozlílek (Korhoň), 60. Sedlák (Polodna) – 26. Šrenk (Prouza). Rozhodčí: Škorpil – Matějka, Kalus. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Diváci: 335.

10. kolo:

HC Chrudim – TJ Spartak Nové Město nad Metují 8:0 (2:0, 1:0, 5:0). Branky: 1. Jiří Polák (Kalous, Haltuch), 14. Haltuch (Dobiáš, Jiří Polák), 21. Dobiáš (Novák, Kišš), 42. Haltuch (Koreček, Jiří Polák), 51. Kišš (Machač, Dom. Cvrček), 52. Novák (Karásek, Koreček), 53. Dobiáš, 59. Kišš (Machač, Haltuch). Rozhodčí: Kis – Pilný, Mikula. Vyloučení: 4:4, navíc Veselý (NM) 10 min. OT. Využití: 2:0. Diváci: 175.

HC Litomyšl – HC Náchod 1:4 (0:0, 1:2, 0:2). Branky: 35. Ostřanský (Stoklasa, Havlík) – 36. Kubasa (Šrenk, Červíček), 37. Havrda (Vanát), 42. Havrda, 60. Zeman (Králík, Havrda). Rozhodčí: Čížek – Landsmann, Voltner. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 190.

HC Litomyšl vs. HC Náchod.Zdroj: Petr Šilar

HC Kohouti Česká Třebová – HC Jaroměř 7:1 (3:0, 3:1, 1:0). Branky: 17. T. Prachař (Pavlovský, Šejba), 10. Pavlovský (Augustin, T. Prachař), 18. T. Prachař (Pavlovský, Augustin), 25. Schejbal (Semorád, Korhoň), 38. Semorád (Plášek, Schejbal), 39. Pavlovský (Augustin, T. Prachař), 58. Plášek (Schejbal, Korhoň) – 25. L. Souček ml. (Tomášek). Rozhodčí: Veselý – Kalina, Kalus. Vyloučení: 0:2. Využití: 1:0. Diváci: 369.

HC Spartak Choceň – Stadion Nový Bydžov odloženo.

Pořadí:

1. Česká Třebová (28), 2. Nový Bydžov (18), 3. Nové Město nad Metují (18), 4. Chrudim (17), 5. Choceň (13), 6. Litomyšl (12), 7. Náchod (5), 8. Jaroměř (3).

Příští program:

Středa 19. ledna, 18:00: Nový Bydžov – Náchod, Nové Město nad Metují – Jaroměř, 18:30: Litomyšl – Choceň, Chrudim – Česká Třebová.

SKUPINA B, dohrávka 7. kola:

HC Slovan Moravská Třebová – HC Trutnov 7:3 (3:1, 1:1, 3:1). Branky: 1. Berčák (Marek), 7. Cach (Langr, Filip), 8. Fibrich (Vaňous), 32. Cach (Filip, Langr), 52. Vaňous, 53. Čikl (Berčák, Marek), 59. Fibrich (Krč) – 17. Gabriel (Smékal), 23. Šimoníček, 46. Krsek (Šimoníček). Rozhodčí: Vrba – Říha, Javůrek. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:1. Diváci: 160.

10. kolo:

SK Třebechovice pod Orebem – HC Hlinsko 3:7 (1:1, 0:2, 2:4). Branky: 3. P. Javůrek (Vik), 53. Šeda (Plíhal, Podzimek), 55. Jušta (Wolf, Hanousek) – 20. Š. Lenoch (Fink, Chvojka), 29. Cejpek (Beneš), 36. Havel (Adolf), 42. Hudec (Zdražil), 43. Homola (Bříza, Cejpek), 47. Adolf (Fink, Chvojka), 48. Homola (Beneš, Cejpek). Rozhodčí: Pecha – Figer, Roischel. Vyloučení: 8:3. Využití: 0:3. Diváci: 100.

HC Trutnov – HC Spartak Polička 6:5 PP (1:1, 1:0, 3:4 – 1:0). Branky: 1. Krsek (Šimoníček, Oppelt), 30. Krsek (Oppelt), 46. Tatar (Višňák, Křížek), 58. Višňák (Gabriel), 60. Smékal – 61. Krsek (Višňák) – 12. Elis (Pazourek), 51. Zobač (Martinů), 53. Kunstmüller (Martinů), 57. Pazourek (Elis), 59. Pazourek (Prokopec, Nečas). Rozhodčí: Petr – Bednář, Runštuk. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 127.

HC Opočno – HC Slovan Moravská Třebová odloženo.

Pořadí:

1. Třebechovice pod Orebem (19), 2. Hlinsko (17), 3. Moravská Třebová (16), 4. Lanškroun (12), 5. Polička (8), 6. Trutnov (8), 7. Opočno (1).

Příští program:

Středa 19. ledna, 18:00: Opočno – Trutnov, 18:30: Polička – Moravská Třebová, 19:00: Lanškroun – Hlinsko.

