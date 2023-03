V osmifinále i čtvrtfinále Kohouti utekli hrobníkovi z lopaty a zvládli páté zápasy, v semifinále už nikoli. O osudu páté bitvy mezi Novým Bydžovem a Českou Třebovou rozhodlo úvodních jedenáct minut, po kterých na ukazateli svítilo skóre 4:1. Na vedoucí zásah domácího Procházky sice bleskově reagoval Augustin a Kohouti následně dostali výhodu přesilovky, jenže při ní sami inkasovali z hole Hlaváčka. A to jsou chyby, jaké se v play off, tím spíše v rozhodujícím utkání, zkrátka neodpouštějí. Do rozmezí půlminuty navíc potom Bydžov slepil další dvě branky, postaral se o střídání českotřebovských gólmanů a vlastně tím rozhodl o osudu utkání a celé série. Kohouti se po celý zbytek hrací doby snažili vrátit se do hry, dokázali si místy vynutit tlak a měli i slibné šance, prosadit se však dokázali pouze jednou, když krátce po polovině střetnutí vykřesal jejich naděje kapitán Fúzik snížením na 4:2. To však bylo z jejich strany gólově všechno, druhá využitá novobydžovská přesilovka zkraje závěrečné periody nasměrovala duel definitivně ve prospěch domácích.

„Snažili jsme se do zápasu vstoupit aktivně, bohužel nám to nevyšlo. Inkasovali jsme rychlé a hloupé góly, tento úsek byl rozhodující. Ve druhé třetině jsme se dostávali do hry, na obrat to ale nestačilo. Potřetí za sebou jsme hráli sérii na pět zápasů. V kabině přitom řádila chřipka, která poznamenala výkony většiny hráčů. Silnému soupeři gratuluji k postupu,“ uvedl trenér Jaromír Jindřich.

V Litomyšli byl vývoj odlišný, tam rozhodl samotný závěr a zakončení domácího kapitána Stoklasy, které si našlo cestu za záda výtečného gólmana Čápa, odvrátilo blížící se prodloužení a rozpoutalo gejzír nadšení v ochozech litomyšlského zimního stadionu. Celé utkání bylo soubojem gólmanů Horáčka a Čápa. Lépe začali hosté, po necelých šesti minutách se z úhlu trefil pěkně pod víko Prouza. Domácí reagovali zvýšeným útočným úsilím, ale dlouho bez gólového vyjádření. Ve druhé třetině nabyla jejich převaha trvalejšího rázu, v několika sekvencích sevřeli soupeře v jeho obranném pásmu do kleští a jejich snažení došlo ve 33. naplnění, když se po obléhání branky trefil z prostoru mezi kruhy Bažant a v tomto případě nemohl ani skvělý Čáp dělat vůbec nic. Závěrečná třetina se proměnila v čekání na rozhodující moment, rozhodující chybu, rozhodující akci. Oba rivalové toužili po vítězném zásahu, současně si však byli vědomi, že jakékoli zaváhání může znamenat rychlé K.O. Celá třetí část se hrála s obrovským nasazením na obou stranách, ale bez jediného vyloučení! Eso z rukávu nakonec v čase 58:59 vytáhli Litomyšlští a finále tak přece jen nabídne mezikrajský souboj.

„Naneštěstí jsme v první třetině dostali docela brzy gól, což nás malinko profackovalo. Byl to vyrovnaný duel, soupeř měl svoji kvalitu, ale myslím, že jsme si to o ten jeden gól zasloužili. Troufnu si říci, že na ledě bylo vidět, že jsme dobře fyzicky připravení a po téhle stránce jsme to zvládli. Spíše jsme měli v celé sérii problém se zakončením. Nakonec jsem samozřejmě rád, že mi to tam spadlo, ale kdyby to spadlo někomu jinému, budu stejně tak šťastný. Nový Bydžov ve finále je těžkým protivníkem, ale my se nebojíme a určitě s ním odehrajeme vyrovnanou partii. Vidím to fifty – fifty a citím velikou šanci krajskou ligu vyhrát,“ uvedl po zápase muž, který ho rozhodl a poslal svůj tým do finále, kapitán Filip Stoklasa.

Jistými vítězi Poháru Vladimíra Martince se po vítězství na ledě lanškrounských Orlů stali v předstihu hokejisté Hlinska.

SEMIFINÁLE PLAY OFF, 5. zápasy:

HC Litomyšl – TJ Spartak Nové Město nad Metují 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky: 33. Bažant, 59. Stoklasa (Švec) – 6. Prouza (Hylena). Rozhodčí: Kratochvíl, Čížek – Landsmann, Kalina. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Diváci: 621. Konečný stav série: 3:2. Litomyšl: Horáček – Švec, Bláha, Bažant, Š. Voříšek, Zahradník, Jonáš, Škvor – Jankovský, Edl, Jakubec, J. Voříšek, Stoklasa, A. Půlpán, T. Půlpán, Barkóci, Cink, Vomočil. Nové Město nad Metují: Čáp – Franc, Vitebský, Dufek, Šrenk, Borovec, Pohl, Dostál – Reichmann, Koudelka, Bucek, Hylena, Hynek, Veselý, Šťastný, Vanát, Prouza.

Stadion Nový Bydžov – HC Kohouti Česká Třebová 5:2 (4:1, 0:1, 1:0)

Branky: 2. Matějíček (Procházka, Petr), 9. Hlaváček (Procházka), 11. Procházka (Zmítko, Hlaváček), 11. Pilný (Němec), 45. Procházka (Matějíček) – 4. Augustin (Pavlovský, Sedlák), 33. Fúzik (Sedlák). Rozhodčí: Kubeš, Pecha – Řezníček, Šesták. Vyloučení: 7:7. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 477. Konečný stav série: 3:2. Nový Bydžov: Veselý – Matějíček, Brotánek, Bezděk, Muška, Heligr, Zmítko – Jebavý, Procházka, Hlaváček, Němec, Pilný, Černý, Postolka, Chára, Eis, Petr, Bureš, Divíšek. Česká Třebová: Kraus (11. Ament) – Sedlák, Jemelka, Pažourek, Schejbal, Hradil, Daněk – Augustin, Semorád, Ostřanský, Hemský, Filip, Ostřanský, Plášek, Veverka, Fúzik, Vaňo, Stolín, Čada.

Program finálové série (na 3 vítězné zápasy):

1. zápas: Nový Bydžov – Litomyšl (středa 8. března, 18.30)

2. zápas: Litomyšl – Nový Bydžov (pátek 10. března, 18.30)

3. zápas: Nový Bydžov – Litomyšl (neděle 12. března, 17.00)

Případný 4. zápas: Litomyšl – Nový Bydžov (středa 15. března, 18.30)

Případný 5. zápas: Nový Bydžov – Litomyšl (neděle 19. března, 17.00)

Program série o 3. místo (na 2 zápasy)

1. zápas: Česká Třebová – Nové Město nad Metují (neděle 12. března, 17.00).

2. zápas: Nové Město nad Metují – Česká Třebová (neděle 19. března, 17.00)

POHÁR VLADIMÍRA MARTINCE, 5. kolo:

TJ Orli Lanškroun – HC Hlinsko 2:4 (0:0, 2:0, 0:4). Branky: 29. Šlezingr (Šembera, Vogel), 36. Dvořák (Pirkl, Švub) – 50. Kubal (Machač), 51. Karásek (Kubal, Kišš), 53. Kišš (Kubal), 58. Nepokoj (Štěpánek). Rozhodčí: Škorpil – Najman, Matějka. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 74.

Pořadí: 1. Hlinsko (3 zápasy/9 bodů), 2. Lanškroun (3 zápasy, 3 body), 3. Polička (2 zápasy, 0 bodů).

Další program – 6. kolo, neděle 12. března, 17.30: Hlinsko – Polička.