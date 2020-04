Z koronavirovou pandemií vážně zasažených Spojených států amerických se stihl vrátil domů na poslední chvíli. Hokejový manažer JAKUB BAŽANT ale může na rozdíl od mnoha jiných říci, že sportovní sezonu dokončil. Tedy ani tak ne on, jako floridská hokejová akademie, na jejímž řízení a výchově mladých hokejistů se z pozice asistenta generálního manažera podílí. Litomyšlský rodák pohovořil pro Deník nejen o svojí práci v zámoří, ale i o vnímání současné neradostné situace a zamyslel se také nad děním v českém hokeji.

Kam se od našeho minulého povídání před půldruhým rokem posunul váš hokejový život? Projekt South Florida Hockey Academy běží zdárně? Jaká vlastně byla sezona, kterou předčasně ukončila koronavirová pandemie?

V hokejové akademii na Floridě se nám naštěstí podařilo dokončit sezonu bez větších potíží ještě před vypuknutím pandemie. Vyjednávání s klubem NHL Florida Panthers neustále pokračují, ale uvědomili jsme si, že lepší asi bude dělat si do budoucna věci po svém. I z tohoto důvodu nyní napjatě sledujeme výstavbu nového zimního stadionu, který má vyrůst v oblasti Boca Raton v roce 2021. Jestliže se vše podaří, měli bychom mít k dispozici zázemí, které nemá téměř žádný mládežnický program na světě, což je pochopitelně ohromná výzva. V sezoně se nám výsledkově dařilo řekl bych průměrně, ale radost máme z toho, jak se jednotliví hráči zlepšili jak na ledě, tak i mimo něj. Dlouhodobá práce s mladými hráči není jenom o tom, jak se daří naší značce aktuálně na trhu, ale především o individuálním přístupu k hokejistům. Musím přiznat, že tomto směru jsme udělali za poslední dva roky veliký pokrok kupředu.

Konec nebo minimálně přerušení hokejových soutěží v zámoří. Mohl byste přiblížit, co to znamená pro kluby, pro hráče, pro zaměstnance, pro fanoušky? Pro nezaujatého člověka je asi nepředstavitelné, jaké to jsou „kolosy“.

Znamená to samozřejmě obrovský problém hlavně, co se financí týče. Play off je pro všechny sporty nejen v zámoří majoritní zdroj příjmů a obávám se, že to bude trvat poměrně dlouho, než se asociace hráčů s majiteli klubů domluví na dalším postupu. Od trenérů i kluků, co na nejvyšší úrovni hrají, jsem slyšel, že se NHL chystá nárokovat až čtyřicet procent jejich letošních platů, to určitě způsobí poprask. Když se ale podíváme na sport celosvětově, nebude to jednoduchá situace pro nikoho – odliv sponzorů, propouštění zaměstnanců, trénink a připravenost sportovců na novou sezonu. Jsem zvědav, jak se situace bude dále vyvíjet a věřím, že nová Národní sportovní agentura dokáže české kluby, sportovce a hlavně mládež v těžkých časech do budoucna podpořit.

Jak vypadalo postupné utlumování aktivity u vás na Floridě? Kdy jste si uvědomil, že situace bude skutečně složitá, měl jste obtíže dostat se zpátky?

Sezona nám skončila na konci února, chystal jsem se v půlce března jako každý rok na krátký návrat domů, než začne jarní část programu a přípravy na následující ročník. Ovšem potom, co prezident Trump ohlásil zákaz cestování lidí z Evropy, jsem si uvědomil, že situace začíná být velmi vážná. Zůstal jsem nejprve preventivně na Floridě pro případ, že bych neměl možnost se do USA na jaře vrátit. Po několika dnech, kdy se letecký most s Evropou začal hodně zmenšovat, jsem se rozhodl vrátit zpět do Česka, jelikož v USA začalo dění rychle gradovat, bylo a nadále bude nepředvídatelné. V současné době je tam situace kritická, každý den ji pečlivě sleduji. Tamní systém je nastaven úplně jinak než náš a je jasné, že koronavirus udělá v tamní společnosti ještě větší ekonomické rozdíly než doposud.

A co vaši hokejové svěřenci? Jak jste to zařizovali s nimi?

Naši kluci jsou ve většině případů doma. Ti, kteří nejsou, se tak rozhodli o vlastní vůli, mají na školách, kde bydlí, zázemí, jsou ve stoprocentní izolaci a je o ně postaráno, takže se nemají čeho obávat.

Dokážete odhadnout, jaký dopad bude mít koronavirová krize na hokejový svět? V této souvislosti, z čeho jsou vlastně financovány zámořské hokejové kluby na nižších úrovních a akademie, jako je ta vaše na Floridě?

Bude to mimořádný problém, ale trh se zase do určité míry „pročistí“ v každém odvětví a možná vše špatné bude ve finále i k něčemu dobré. Nedivil bych se, kdyby u nás byli hráči, především na úrovni první ligy, kteří prostě půjdou do práce místo pokračování hokejové kariéry, protože budou muset živit rodinu. V zámoří je rozdíl mezi mládežnickým hokejem plně financovaným rodiči sportovců a profesionálním juniorským a seniorským hokejem, který je financován sponzory a příjmy organizace. Bude to šok pro každý sportovní program, ale podívejte se na aerolinky, které mají devadesát procent letadel zaparkovaných na letištích. Svět bude jiný, až všechno skončí. Samozřejmě včetně sportovního…

Zpět k hokeji. Zajímalo by mě, jak v zámořském prostředí vnímají český hokej. Berou ho pořád jako top evropskou značku (Pastrňák a spol.), nebo už tomu tak není? Může být mladý český hráč pro Kanadu a Ameriku pořád „žhavé zboží“?

Každoročně objíždíme s naší akademií největší hokejové destinace jako Boston, Chicago, Dallas, Detroit nebo Montreal a musím říci, že nás pořád světová hokejová komunita bere jako zemi, která umí produkovat jedinečný talent. Zásadní potíží ale je, že takových kluků a holek každoročně ubývá, a to poměrně ve velké míře. Určitě stále máme co nabídnout, ale na rovinu říkám, že čím dříve se sportovec do zámoří přesune, tím větší má šanci na to, že se v něm prosadí a uspěje. I proto jsem se loni rozhodl založit program, který pomáhá talentovaným jednotlivcům a mám obrovskou radost z toho, že většina našich klientů je úspěšných po sportovní, ale zejména studijní stránce.

Působíte v zámoří, ale určitě nadále sledujete český hokej. Proč podle vás nejsme dlouhodobě schopni najít vhodný a efektivní systém výchovy mládeže a většina realizovaných kroků v tomto směru nenaplňuje svoje cíle?

Upřímně řečeno, je to pro mě těžké hodnotit, jelikož jsem se právě z důvodu nespokojenosti s místními podmínkami před lety rozhodl odejít do zahraničí. I když náš hokej každodenně sleduji, neznám tuto problematiku podrobně. Obecně jsem zastáncem jednoduchého koncepčního systému strukturovaných soutěží podle výkonnosti. Myslím, že nastavené trendy u nás jsou správné, ale nedotažené do konce. Na druhou stranu to není jen chyba vedení. Je to pyramida, v níž je třeba začít od nejmenších klubů a nejmenších dětí, abychom během několika let zkusili dohnat to, co momentálně ztrácíme na světovou špičku. Jenomže trenéři vám dnes končí s řemeslem, protože jsou znechuceni, děti raději sedí doma u tabletů, než aby chodili ven a lezli po stromech jako my kdysi. Doba se prostě změnila a je nutno na to adekvátně reagovat.

Vzpomeneme-li si třeba na lednové čtvrtfinále „dvacítek“ a střetnutí Česka se Švédskem, tak příliš mnoho optimismu v tom smyslu, že bychom mohli šlapat světu na paty, nalézt nemůžeme…

Myslím, že v dlouhodobém rozvoji sportu hraje velkou roli lidská mentalita. Působím deset let v hokeji u nás i v zahraničí, pracuji s lidmi různých národností, kteří hráli či hrají na té nejvyšší úrovni v Česku i za mořem. V Česku vidím problém, že od revoluce se pořád tak trochu hledáme, zda jsme pravicová nebo levicová země, a to nám v těchto ohledech ubližuje. V severských zemích je sport nastaven podobně jako v zámoří, z větší části financován rodiči, ale současně se kluby, sponzoři ani města nebojí do rozvoje sportu investovat. Podívejte se, kolik zimních stadionů za posledních dvacet let postavily státy jen kolem nás… Kanada i sever Evropy navíc vždy mají výhodu, že děti vylezou po škole za barák, kde mají kus ledu a branku. To hraje značnou psychologickou roli a nejde to dohnat tím, že u nás budeme trénovat šest hodin denně a dětem vztah k sportování ve většině případů znechutíme.

Jaké hokejové plány jste měl do budoucna a do jaké míry je vzhledem k nastalé situaci budete muset upravit? Například to zkusit v Litomyšli…

Abych pravdu řekl, jsem strašně rád doma. Až skončí dvoutýdenní karanténa, těším se na návrat do rodného města a na rodinu, kterou jsem za minulé roky neměl možnost téměř vůbec vidět. Jsem pozitivně myslící člověk a věřím, že se z nepříjemné situace brzy dostaneme. Co se práce týče, mám několik projektů, kterým bych se chtěl věnovat, ale teď přijde na řadu pár týdnů odpočinku. Hokej v Litomyšli mi nikdy nebyl lhostejný a lhal bych, kdybych o zmíněné možnosti nepřemýšlel. Kdo ví, kdy se vůbec za hranice naší krásné země podíváme. Je ale ještě brzy na nějaká zásadní rozhodnutí, počkejme, až se svět vrátí do „normálních“ kolejí. Snad to bude dříve, než si všichni myslíme.