V první třetině připomínal pardubický tým spíše soupeře z chvostu tabulky. A možná ne nejvyšší soutěže. Zatímco Vítkovice po ledě létaly, hosté byli všude druzí. Za dvacet minut si nevypracovali žádnou kloudnou šanci. A tak se domácí nenechali pobízet. Do pardubického pásma vnikali zásluhou rychlého přechodu do útoku. Za svoji aktivitu byli odměněni dvěma góly. Jediným pozitivem Dynama byla ubráněná přesilovka, při které se ocitlo v kleštích.

„První třetina se nám vůbec nepovedla. Její úvod jsme měli velmi špatný, pohyb z naší strany téměř neexistoval. Nevyhrávali jsme souboje, všude jsme byli pozdě a hráči působili nepřipraveně. Jako by nevěděli, že se hraje o první místo. Sice jsme jim to říkali, ale v hlavě na to nebyli dostatečně nastavení. Vítkovice nás přehrály ve všech směrech a zaslouženě vedly,“ zhodnotil úvodní periodu pardubický asistent Marek Zadina.

Z vyrovnaného zápasu odchází šťastnější Dynamo. Prodloužení rozhodl Hyka

Těžko předpokládat, co se dělo v pardubické kabině. Hráči byli možná rádi, že v ní absentoval hlavní kouč Rulík. Vtipy si mezi sebou trenéři a hráči nevyprávěli… Buď jak buď, za čtvrt hodiny se z motorového vlaku stalo Pendolino, které se z Pardubic přiřítilo do Ostravy… Pravda kontaktní branka Davida Musila padla trochu se štěstím ale na to se historie ptát nebude. Vyrovnání na 2:2 pak zařídil svižnou střelou Lukáš Sedlák. Pro oba pardubické střelce se jednalo o první extraligovou trefu s déčkem na prsou.

„Po přestávce bylo vidět, že se hráči z první třetiny poučili. Hráli jsme aktivně, soupeře jsme tlačili a na základě toho jsme srovnali stav,“ pochvaloval si Zadina.

V závěrečném dějství měli více ze hry domácí, ale také proto, že hráli více času v početní výhodě. Pardubičtí však přečkali všechny tři přesilovky bez újmy, i když v jednom případě při nich stáli všichni hokejová svatí. Respektive nemohoucnost Vítkovic dotlačit puk do prázdné klece.

„Výborně jsme zvládli všechna oslabení. Kluci skvěle blokovali střely a samozřejmě nás podržel i Roman Will, což nás ještě víc nakoplo,“ vyzdvihl svého muže s maskou.

Čas po vypršení základní hrací doby je pro Pardubice v letošní sezoně jedna velká nádhera. Při dvanácti nadstavbách hned osmkrát brali bod na víc, ať už v prodloužení či po nájezdech.

„V prodloužení se ukázala naše kvalita. Myslím si, že jsme v něm byli po dobře zvládnutých dvou třetinách zaslouženě odměněni,“ přemítá Marek Zadina.

Jeho tým odskočil v tabulce svému největšímu pronásledovateli na dva body. A to má ještě utkání k dobru.

Glosa Zdeňka Zamastila

Trénink na play off. Pardubice zvládají souboje „o všechno“

Tuctový zápas v základní části? To ani náhodou! Pomiňme fakt, že se hrálo o první místo, což kromě zisku Poháru prezidenta Českého svazu ledního hokeje, prakticky nic neznamená. To moc dobře vědí po loňské sezoně v sousedním Hradci… Pardubice si totiž brousí zuby na pohár T.G. Masaryka. A ten má daleko vyšší cenu, stejně jako post, který první prezident naší republiky zastával. I když je pravda, že v poslední dekádě byl zdevalvován. Ale to patří do jiného soudku. Pardubičtí hokejisté si jakožto vedoucí celek mohou nanečisto zkoušet zápasy, které je budou čekat v play off. Neodvažuji si tvrdit, že naposledy pustili rytíře Vítka do dvoubrankového vedení schválně, nicméně úspěšné dohnání takového manka se jim může do budoucna hodit. Nutno podotknout, že v těch soubojích „na krev“ si zatím vedou více než zdatně. I ve třetím vzájemném střetu zdolali Vítkovice o jediný gól. V prvním případě po šedesáti minutách, poprvé venku na nájezdy a nyní znovu v cizím prostředí ve hře na náhlou smrt. Všechny tři zápasy ukázaly pardubickou sílu v soubojích “o všechno“. To by mohlo být a zřejmě také bude v rozhodující fázi sezony klíčové.