Před svým největším a posledním vážným konkurentem z Pardubic má litomyšlská eskadra aktuálně tři body navrch, rivalové mají stejný počet odehraných utkání, takže o náboj je postaráno do posledního kola.



Jenom za uplynulý týden dokázali junioři z Litomyšle připsat na svoje bohaté konto devět bodů. Všechno začalo zápasem v Novém Městě nad Metují, kde se hosté museli o plný zisk tvrdě poprat, soupeř jim nedal vůbec nic zadarmo, ale konečný výsledek 6:4 vyzněl přece jenom v litomyšlský prospěch. O branky se podělili: Jakubec 2, Fila, Zahradník, Pakosta a Večeřa.



Následovalo domácí vystoupení proti českotřebovské Lokomotivě a v něm nebylo o vítězství lídra tabulky sebemenších pochybností od úvodního vhazování. Domácí hokejisté nebyli příliš daleko od toho, aby rivalovi naložili dvouciferný příděl, nakonec se „spokojili“ s výhrou 9:1 (Hricuš 2, Jakubec 2, Lipenský 2, Zahradník, Večeřa, Bláha).



Zatím poslední duel odehráli Litomyšlští v Jaroměři a rovněž na tamním ledě prokázali svoji skvělou formu. K tradičně produktivní ofenzivě přidali kvalitní práci i při bránění, soupeři nedovolili, aby se střelecky prosadil, a po bezgólové úvodní dvacetiminutovce si bezpečně dokráčeli pro vítězství 7:0 (Hricuš 2, Večeřa 2, Vytlačil, Lipenský, Edl).



Zásadní význam pro boj o prvenství bude mít vzájemné utkání Pardubice – Litomyšl, která je naplánováno na neděli 24. února. A mohl by to být klasický „duel o všechno“.



Regionální liga junioři – nadstavba: 1. HC Litomyšl (52), 2. HC Dynamo Pardubice B (49), 3. HC Krkonoše (34), 4. HC Nová Paka (31), 5. HC Světlá nad Sázavou (30), 6. Spartak Nové Město nad Metují (29), 7. Loko Česká Třebová (17), 8. HCM Jaroměř (16).