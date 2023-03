KRAJSKÝ HOKEJ /VIDEO/: V semifinále bylo domácí prostředí nedobytné, ve finále tuhle tradici hokejisté Litomyšle prolomili hned na první pokus. Půltuctem gólů pokořili rivala z Nového Bydžova a ujali se v sérii vedení.

Bydžovská přesilovka a šance hostů v oslabení. | Video: Petr Tomeš

Tým ze Smetanova rodiště útočí na svůj první krajský titul po patnácti letech a začátek mu vyšel na výbornou.

Že se kdovíjak dlouho vzájemné oťukávání soupeřů, kteří se naposledy střetli na začátku ledna, konat nebude, to ukázala hned první přesilovka domácích.

Ti ji totiž nesehráli dobře, J. Voříšek jim sebral puk a gólem při oslabení odpálili finále.

O rychlou odpověď se postaral Bezděk, ale hosté chytli střeleckou slinu a nejprve Jankovský a následně A. Půlpán budovali jejich náskok.

Zdroj: Petr Tomeš

Další vzruch nabídla poslední minuta úvodní periody.

Nejprve se o kontaktní gól postaral Hlaváček a domácí si v duchu libovali, jak je tenhle „šatnář“ postaví do druhé třetiny na nohy.

Nesměli by však podcenit zbylé vteřiny do klaksonu, v čase 19:35 překonal gólmana Veselého Edl a bylo to znovu o dvě branky.

„Lepší pozvánku kluci nemohli našim příznivcům poslat. Věřím, že v pátek bude nejvyšší návštěva v krajské lize v sezoně.“

Jakub Bažant, trenér HC Litomyšl

Možná klíčové pasáže prvního finále se odehrály v nástupu do druhé třetiny, kdy se Litomyšli podařilo ustát dvě přesilovky soupeře.

„Oslabení jsme odehráli na hranici možností,“ oceňuje nasazení svých svěřenců trenér Jakub Bažant.

Stadion se přesto přiblížil v prostřední části opět na kontakt a snížení na 3:4 z hokejky Černého znamenalo pořádnou zápletku do závěru.

Odhodlání na litomyšlské straně však bylo ohromné a nejvíce se to prokázalo v nerovnovážných situacích na ledě.

Domácí se v přesilových hrát nemohli prosadit, cokoli prošlo před obětavou defenzivu, s tím si gólman Horáček poradil.

A že se vlastně ani dramatičtější koncovka nekonala, to určila 52. minuta.

Pro Nový Bydžov definitivně osudová, pro Litomyšl pojišťující sladkou výhru.

Zdroj: Petr Tomeš

Skórovali nejdříve Barkóci a o třiačtyřicet sekund později v početní výhodě Cink.

A tím bylo v prvním zápase, jak se říká, vymalováno.

FINÁLE – 1. zápas: Stadion Nový Bydžov – HC Litomyšl 3:6 (2:4, 1:0, 0:2)

Branky: 6. Bezděk (Chára, Postolka), 2. Hlaváček (Procházka, Němec), 34. Černý (Procházka) – 5. J. Voříšek, 8. Jankovský (Stoklasa, Zahradník), 17. A. Půlpán (T. Půlpán, Jonáš), 20. Edl (Vomočil, Š. Voříšek), 52. Barkóci (T. Půlpán, Stoklasa), 52. Cink (Stoklasa, Jankovský). Rozhodčí: Veinfurter, Petr – Řezníček, Figer. Vyloučení: 4:7. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 386. Stav série: 0:1.

Nový Bydžov: Veselý (52. Paleček) – Matějíček, Brotánek, Muška, Bezděk, Zmítko, Heligr – Procházka, Hlaváček, Černý – Eis, Postolka, Chára – Jebavý, Pilný, Němec – Divíšek, Bureš. Litomyšl: Horáček – Jonáš, Bláha, Škvor, Zahradník, Š. Voříšek, Bažant, Švec – Barkóci, A. Půlpán, T. Půlpán – Stoklasa, J. Voříšek, Jakubec – Jankovský, Vomočil, Cink – Edl.

Druhé finále bude k vidění v pátek večer na litomyšlském stadionu (18.30) a ke třetímu duelu se aktéři sjedou v neděli znovu do Nového Bydžova.

Zdroj: Petr Tomeš

Rovněž v neděli je na programu první ze dvou utkání o konečné třetí místo v krajské lize mezi českotřebovskými Kohouty a Spartakem Nové Město nad Metují (17.00).