Začala nejočekávanější část regionální hokejové sezony na východě Čech – play off. Osmička týmů udělala o víkendu první ze tři nutných kroků k postupu do čtvrtfinále. Někde to bylo podle očekávání, jinde s překvapením, všude ovšem bezesporu z diváckého pohledu zajímavě.

Obrovská senzace dlouho visela na vlásku v Litomyšli. Jednoznační favorité vstoupili do zápasu s outsiderem z Poličky nekoncentrovaně a neuvěřitelně vlažně, takže diváci se po první (0:4) a ještě i druhé periodě (2:5) koukali na ukazatel skóre nevěřícnými pohledy. Teprve ve třetí třetině domácí hráči pochopili, že zápas se sám nevyhraje, vyrovnáno bylo během pěti minut a v čase 50:12 dokonal Stoklasa obrat. Rozhodující byly přesilovky, Litomyšl využila čtyři a nakonec zachránila výhru, ačkoli s ušima pořádně odřenýma.

První část výtečná z pohledu českotřebovských Kohoutů, druhá neméně vydařená od hlineckých Horses. Výsledek? Skóre 2:2 po čtyřiceti minutách (branky domácích padly v rozmezí deseti sekund) a před třetí třetinou všechno otevřené. A bylo jasné, že rozhodnout může jediný moment. A tím se stalo vyloučení Pláška, protože přesilovou hru hosté zásluhou pohotového Chvojky využili a závěrečná snaha Kohoutů úspěch nepřinesla.

Anketa Deníku

Čtenáři okresních webů Deníku měli možnost v minulém týdnu hlasovat v anketě o tom, koho favorizují na krajský titul. A co řekl hlas lidu? Čtyři kluby s největší podporou byly tyto kluby: HC Litomyšl 23 %, HC Slovan Moravská Třebová 19 %, HC Kohouti Česká Třebová 11 %, Stadion Nový Bydžov 9 %.

Asi největší překvapení úvodní osmifinálové várky zápasu se narodilo na chrudimském ledě, odkud si první bod do série odvezli pod Oreb hosté z Třebechovic. Zásluhu na tom měl především jejich výkon v prostřední třetině, kdy soupeři postupně odskočili až na rozdíl čtyř branek (1:5) a přestože domácí potom dělali, co mohli, tak se o návrat do utkání pokoušeli marně. Zápas jim nevyšel, inkasovali mimo jiné i při vlastní přesilovce pět na tři (!) a tohle jsou chyby, jaké se v play off zkrátka neodpouštějí.

Historicky první střetnutí hokejových reprezentantů měst Jaroměře a Lanškrouna vyznělo lépe pro celek z Královéhradecka. Ten dominoval především ve finální fázi a při zakončení, tudíž po dvou třetinách bylo za stavu 5:0 prakticky rozhodnuto a Orli se dostali ke kosmetické korekci až v závěru.

Nejvyšší návštěva víkendu se sešla v moravskotřebovské aréně a sledovala napínavou bitvu Slovanu proti Chocni. Utkání mělo spád, k čemuž přispěla pouhá čtyři vyloučení, což je v porovnání s ostatnímu duely (např. Nová Paka – Trutnov) výjimka. Hrdinou duelu se stal domácí Pavel Vaňous, který v nástupu do druhé části otevřel tvrdou ránou účet a v 53. minutě vedení domácích pojistil bezprostředně poté, co se ubránili v oslabení. Choceňští stačili v power play snížit kanonýrem P. Prachařem, jinak si ovšem na výborném brankáři Peksovi vylámali zuby.

OSMIFINÁLE PLAY OFF, 1. zápasy:

HC Kohouti Česká Třebová – HC Hlinsko 2:3 (2:0, 0:2, 0:1). Branky: 5. Schejbal (Pavlovský, Pažourek), 15. Fúzik (Semorád, Hemský) – 31. Jílek (Brázda), 37. Štěpánek (Beneš, Chvojka), 55. Chvojka (Beneš). Rozhodčí: Barek, Kolář – Mikula, Landsmann. Vyloučení: 5:6. Využití: 0:1. Diváci: 381. Stav série: 0:1.

HC Litomyšl – HC Spartak Polička 7:5 (0:4, 2:1, 5:0). Branky: 23. A. Půlpán (T. Půlpán), 36. Barkóci (A. Půlpán), 41. T. Půlpán (A. Půlpán, Barkóci), 44. A. Půlpán (T. Půlpán), 46. Jonáš (T. Půlpán, A. Půlpán), 51. Stoklasa (Bažant), 58. Jankovský (Cink, Voříšek) – 2. Elis, 9. Čermák (Vondra), 11. Malenovský, 19. Malenovský (Šerejch), 26. Elis (Krajíček). Rozhodčí: Škorpil – Kalina, Kalus. Vyloučení: 7:10. Využití: 4:1. Diváci: 284. Stav série: 1:0.

Zdroj: Radek Halva

Zdroj: Radek Halva

Zdroj: Radek Halva

HC Slovan Moravská Třebová – HC Spartak Choceň 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Branky: 22. Vaňous (Marek, Berčák), 53. Vaňous (Berčák, Marek) – 59. P. Prachař (L. Pilař, Lichtág). Rozhodčí: Rulíček, Vepřovský – Říha, Javůrek. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 458. Stav série: 1:0.

HC Chrudim – SK Třebechovice pod Orebem 4:6 (1:1, 1:4, 2:1). Branky: 20. Langr (Cvrček, Polák), 39. Plch (Kostka), 56. Langr (Hebek, Linhart), 57. Novák (Linhart) – 20. Sajdl (Hanousek), 23. J. Drašnar (Šeda), 28. Bartoň (T. Drašnar), 31. Šeda (Zahradník, Mlateček), 37. J. Drašnar (Kostka, Jušta), 56. Menyhárt (Sajdl). Rozhodčí: Kratochvíl – Louda, Teplý. Vyloučení: 5:11. Využití: 3:2, V oslabení: 0:1. Diváci: 230. Stav série: 0:1.

TJ Spartak Nové Město nad Metují – HC Náchod 5:3 (1:1, 2:0, 2:2). Branky: 6. Mert (Velinský), 27. Pohl (Borovec, Hynek), 34. Franc (Šrenk), 49. Šťastný (Velinský, Mert), 54. Černý (Hynek, Pohl) – 19. Matouš (Řehák), 42. Škoda, 49. Zeman (Škoda, Matouš). Rozhodčí: Figer – Karlík, Roischel. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:1. Diváci: 165. Stav série: 1:0.

Stadion Nový Bydžov – HC Opočno 6:3 (2:1, 1:0, 3:2). Branky: 12. Hlaváček (Chára), 20. Hlaváček (Procházka, Matějíček), 37. Chára (Procházka, Postolka), 42. Postolka (Jebavý, Bureš), 50. Postolka (Zmítko, Petr), 60. Petr (Postolka) – 6. Podzimek, 52. Franc (Daňo), 58. Mervart (Pánek). Rozhodčí: Machač – Horák, Paštika. Vyloučení: 7:9. Využití: 1:0. Diváci: 125. Stav série: 1:0.

HC Jaroměř – TJ Orli Lanškroun 5:1 (2:0, 3:0, 0:1). Branky: 5. Hájek (Souček), 11. Háze (Teuber), 22. Hájek (Rind), 29. Teuber (Brožek, Vágner), 40. Voňka (Teuber, Bujňák) – 55. Šembera (Vogel). Rozhodčí: Petr – Boček, Hurei. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 180. Stav série: 1:0.

BK Nová Paka – HC Trutnov 5:4 SN (1:1, 0:3, 3:0 – 0:0, 1:0). Branky: 8. Hnik (Dvořák, Malík), 41. Dvořák (Suvorov, Bondar), 44. Hric (Kotyza), 47. Dvořák (Malík, Suvorov), rozhodující nájezd Kindyshev – 2. Mach (Křížek), 27. Luštinec (Šimoníček), 30. Luštinec (Junek, Vácha), 40. Šimoníček (Chytráček). Rozhodčí: Pecha – Rezek, Šesták. Vyloučení: 16:12. Využití: 2:3. V oslabení: 0:1. Diváci: 289. Stav série: 1:0.

Další program:

2. zápasy – středa 25. ledna – 18.00: Náchod – Nové Město nad Metují, Opočno – Nový Bydžov, Třebechovice pod Orebem – Chrudim, 18.30: Polička – Litomyšl, Hlinsko – Česká Třebová, Choceň – Moravská Třebová, 19.00: Lanškroun – Jaroměř, pátek 27. ledna – 18.30: Trutnov – Nová Paka.