Svěřenci trenérů Petra Pešiny a Matěje Bažanta zápolili se soupeři z Havířova, Vsetína, Přerova či Poruby, tedy klubů hrajících profesionální hokej.

Nutno říci, že v ní velice solidně obstáli, sportovní cestou si vybojovali záchranu a také oslovili sportovní veřejnost. S průměrnou návštěvnosti domácích utkání čítající bezmála dvě stovky lidí neměli v juniorském hokeji konkurenci.

Ovšem litomyšlská účast v extralize se v tuto chvíli mění v roční záležitost. Přestože se klub do nové sezony přihlásil a byl do šestičlenné moravské skupiny i nalosován, tak ji hrát nebude.

PŘES VEŠKERÉ ÚSILÍ SE TO NEPOVEDLO

„Přihlášení do extraligové sezony 2020-2021 bylo od začátku velkým otazníkem. Důvod byl jednoduchý: odchod klíčových hráčů ročníku 2000 mezi dospělé,“ vysvětlil na webu HC Litomyšl předseda klubu Petr Fila. „Přes veškerou snahu a maximální nasazení realizačního týmu juniorky se nepodařilo získat adekvátní náhradu za odcházející hráče a postavit konkurenceschopný tým,“ dodal.

Pročež padlo rozhodnutí extraligovou licenci nabídnout jinam. Partnera našli Litomyšlští v brněnské Technice, mimochodem klubu, který zrovna v těchto dnech získal v hokejových luzích a hájích značnou „proslulost“ zásluhou proslovu trenéra Martina Stloukala ke svým extraligovým dorostencům…

„Podařilo se nám navázat spolupráci s oddílem VSK Technika Brno. Tomu jsme propůjčili naši licenci na extraligu 2020-2021, naši kluci budou v této sezoně hrát nižší soutěž – ligu juniorů. Vedení Techniky nám nabídlo spolupráci v rámci střídavých startů hráčů v této kategorii a možná i v kategorii dorostu,“ ozřejmil předseda hokejistů.

Připomeňme, že junioři HC Litomyšl v minulé sezoně obsadili šestou pozici v pořadí skupiny Východ, když nechali za sebou Warriors Brno.

GLOSA

Vítězství rozumu



Což o to, bylo to v Litomyšli zajímavé pokoukání na extraligový juniorský hokej. Ani výsledkově to nedopadlo nijak tragicky, záchranu si tým zasloužil. Bylo to ale především zásluhou mimořádného vytížení nejlepších hráčů ročníku 2000 a jejich vysoké výkonnosti. Ve chvíli, kdy tito přecházejí mezi muže a náhrada za ně chybí, není divu, že klubu zařadil zpátečku. Bojovat čtyřicet kol bez odpovídajícího kádru se soupeři extraligového kalibru by asi přineslo více škody než užitku. Klub učinil neradostný, ale za daných okolností naprosto pochopitelný krok.