Svitavsko /KRAJSKÝ HOKEJ/ – Vedoucí trojice krajské hokejové ligy v dalším nadstavbovém kole shodně prohrála. Lze dodat něco více na téma vyrovnanosti tohoto ročníku?

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

Jak se blíží play off, stává se krajská liga hokejistů stále méně „čitelnou“. Chrudim si přes porážku v Hlinsku zřejmě nenechá primát v základní části utéci, ale co dál? Tři další celky mají po po šestadvaceti odehraných kláních shodný počet bodů a zbývající dvojice se k nim nyní přiblížila. O lepší výchozí pozice do čtvrtfinále se bude bojovat do posledního kola.



Vystoupení Litomyšle v České Třebové mělo několik klíčových pasáží. Z nevydařeného startu se hosté ještě v první části vzpamatovali a třemi zásahy skóre překlopili na svoji stranu. A ještě lépe to vypadalo ve 23. minutě, kdy se ujala Holíkova rána – 2:4.



Jenže následovala strašidelná litomyšlská pasáž. V průběhu pouhých 97 sekund (!!) nastal zvrat. Filip, Krejza a Šimončič překonali v kvapíkovém sledu Kalouska a celý zápas byl najednou naruby.



Ideální možnost dostat se zpět do hry dostali hosté po sérii trestů Kohoutů vrcholí vyloučením brankáře Nimmerrichtera do konce utkání (to samé se mu před časem „povedlo“ i v Moravské Třebové). Dlouhatánskou přesilovku pět na tři a pět na čtyři ale promarnili. Naopak, těsně před druhou sirénou se zblízka prosadil Pirkl a Kohouti utekli na rozdíl dvou branek.



Ve třetí třetině Litomyšlští nenašli způsob, jak ještě zabojovat o dobrý výsledek. Po dvou minutách navíc znovu inkasovali a tím bylo rozuzlení definitivní. „Soupeř byl tentokrát nad naše síly. Skvěle bruslil a dobře bránil, po zásluze proto utkání vyhrál. My si musíme vzít ponaučení z našich chyb,“ uvedl asistent trenéra Bohumil Jakubec.



Výsledkově se nevedlo ani Moravské Třebové, ta v novém roce zvítězila zatím pouze jednou ze čtyř pokusů. V bojovném utkání otevřel v přesilovce účet O. Včela. O vyrovnání se před polovinou utkání postaral Pavlovský po spolupráci s Čiklem, další minuty ovšem patřily Sklářům. Ti využívali děr v defenzivě Slovanu, ve 38. minutě zavěsil Doležal na 1:4. Na drama zadělal do druhé přestávky chytrou tečí Kobza, kanonýr Pavlovský snížil na 3:4, ale v rozletu přibrzdil Slovanisty umístěnou ránou Přibyl – 3:5.



Vzdát se? Ale kdepak. Nejlepší střelec krajské ligy Pavlovský zvedl třebovský prapor a šest minut před koncem naděje zase ožily. Leč to bylo vše. Marek sice ještě kotouč za Zvolánka dostal, ale gól nebyl uznán, štěstí se na domácí neusmálo přes enormní snahu ani při power play.

NADSTAVBA 1 – 6, 8. kolo:

HC Slovan Moravská Třebová – HC Světlá nad Sázavou 4:5 (0:1, 2:3, 2:1)

Branky: 28. Pavlovský (Čikl, Janošek), 39. Kobza (Hradil, Řehulka), 44. Pavlovský (Čikl), 54. Pavlovský (Čikl) – 20. O. Včela (P. Včela, Kubát), 32. Kopecký (Přibyl), 32. Petržilka (TS), 38. Doležal (Šíma), 46. Přibyl (Špatenka). Rozhodčí: Rulíček – Pecina, Čížek. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 493.



Moravská Třebová: Turek – Rajnoha, Holub, Hradil, Janků, Kršňák, Muselík, Janošek – Pavlovský, Čikl, Scheuter, Kobza, Faltus, Řehulka, Marek, Langr, Fibrich.

HC Kohouti Česká Třebová – HC Litomyšl 8:4 (2:3, 4:1, 2:0)

Branky: 7. Filip (Fúzik, Šimončič), 9. Poul (Filip, Křečan), 25. Filip (Fúzik, Král), 25. Krejza (Prachař), 26. Šimončič (Filip, Křečan), 40. Pirkl (Hemský, Štefka), 42. Štefka (Hemský, Pirkl), 48. Krejza (Hemský, Král) – 12. Zahradník, 17. Barkóci (Navrátil), 18. Barkóci (Mečiar, Bláha), 23. Holík (Bláha, Křesťan). Rozhodčí: Kareš – Padevět, Schaffer. Vyloučení: 5:7, navíc Nimmerrichter (ČT) 5 min. + OK. Využití: 1:0. Diváci: 628.



Litomyšl: Kalousek – Mečiar, Navrátil, Holík, Bláha – Barkóci, Křesťan, Jankovský, Pilavka, Skoumal, Voříšek, Budina, Jakubec, Vomočil, Zahradník.

Další výsledek:

Hlinsko – Chrudim 6:2 (2:0, 2:0, 2:2). Branky: Plachý 2, Homola, Hron, Zdražil, Vácha – Novák, Cvrček. Rozhodčí: Kolář – Říha, Křivohlavý. Vyloučení: 8:7, navíc Havel (Hlinsko) a Burkoň (Chrudim) 5 min. + OK. Využití: 1:0. V oslabení: 1:1. Diváci: 181.

Pořadí:

1. Chrudim (54), 2. Moravská Třebová (49), 3. Litomyšl (49), 4. Světlá nad Sázavou (49), 5. Česká Třebová (44), 6. Hlinsko (40).

Příští program:

Středa 23. ledna, 18:30: Litomyšl – Hlinsko, Chrudim – Moravská Třebová. 19:00: Světlá nad Sázavou – Česká Třebová.

NADSTAVBA 7 – 10, 5. kolo:

Choceň – Chotěboř 4:5 (0:3, 3:1, 1:1). Branky: Mäki, Nečas, Zavřel, Prachař – Mašek, Činčila, Dvořák, Svoboda, Hospodka. Rozhodčí: Hájek – Hájková, Havel. Vyloučení: 7:7, navíc Kousalík (Choceň) 10 min. OT. Využití 0:1. Diváci: 289.



Skuteč – Lanškroun 6:4 (2:1, 4:0, 0:3). Branky: Hudec 2, P. Lenoch, Š. Lenoch, Janoušek, Vařejčko – Vogel 2, Holub, Řehák. Rozhodčí: Vrba – Fila, Kopecký. Vyloučení: 6:7, navíc Janoušek (Skuteč) 10 min. OT. Bez využití. Diváci: 75.

Pořadí:

7. Chotěboř (39), 8. Choceň (29), 9. Skuteč (14), 10. Lanškroun (5).

Příští program:

Neděle 27. ledna, 17:00: Chotěboř – Lanškroun, Skuteč – Choceň.