/KRAJSKÝ HOKEJ/ Jednoznačné zápasy, ale také dramata až do posledních sekund normální hrací doby, do prodloužení i do samostatných nájezdů. Předposlední dějství první poloviny základní části regionální hokejové ligy Pardubického a Královéhradeckého kraje, které bylo po delší době odehráno v kompletní podobě, přineslo ode všeho něco. Lídrem soutěže zůstává novoměstský Spartak, který si odvezl dva body ze šlágru víkendového programu na hlineckém ledě.

HC Slovan Moravská Třebová vs. BK Nová Paka. | Foto: Jiří Kavan

Bez problémů si další vítězství připsali českotřebovští Kohouti, kteří nepodcenili soupeře z Náchoda a střetnutí prakticky rozhodli v úvodní třetině.

Ještě drtivější skóre se zrodilo ve Dvoře Králové nad Labem, kde litomyšlský celek počastoval mužstvo vedené svým někdejším trenérem Stanislavem Mečiarem dvanácti zásahy. Trochu kuriózní je, že ještě na začátku 27. minuty to bylo 0:0 (!), ale potom se rozjel litomyšlský válec. „Od první minuty jsme byli lepší a k úplné spokojenosti chyběla v první třetině jen branka. Naštěstí se nám střelecky dařilo v další fázi hry a bylo jen otázkou, kolik gólů vstřelíme," pochvaloval si kouč vítězů Petr Pešina.

Problémy s vítězstvím neměla ani Chrudim, na ledě posledního Opočna si připsala očekávaný plný zisk. hattrickem se na tom podílel Martin Kostka.

Moravskotřebovský Slovan po několika nevýrazných výkonech zabral a v atraktivním duelu si poradil s Novou Pakou. Klíčové byly dva góly, které domácí ostrostřelci Augustin s Paličkou slepili před polovinou zápasu do rozmezí dvanácti vteřin (!) a postarali se tím o odskočení na rozdíl tří branek. Hostující Bruslaři marně hledali recept na dobře fungující třebovskou obranu na čele s bezchybným gólmanem Peksou. A vynulovat silný novopacký útok, to je super vizitka… Poslední, co publikum v aréně vidělo, bylo Paličkovo zvýšení na 4:0, v čase 49:05 bylo utkání kvůli potížím s ledovou plochou ukončeno.

Fanoušci Nového Města nad Metují si na výsledky svého týmu nemohou stěžovat.Zdroj: Michal NovákDalší nedělní tahák sledovali fanoušci v Hlinsku a nebyli zklamáni, bylo znát, že se utkali dva kandidáti nejvyšších pozic. Zápas se dlouho lépe vyvíjel pro Horses, vedli 1:0 a 2:1, soupeř ovšem vývoj ve třetí části překlopil na svoji stranu a v 57. minutě ho Šťastný poprvé poslal do vedení (2:3). Domácí vrhli všechno do útoku a usmálo se na štěstí, při power play v čase 59:51 po ohromném tlaku do branky procpal kotouč do branky Hudec a šlo se do prodloužení. Druhý bod přece jen bralo Nové Město zásluhou přesně zakončené akce Zámečníka. Utkání bylo dobrou reklamou na krajský hokej.

Polička v týdnu obrala Litomyšl a nebyla daleko ani od toho, aby uspěla i proti druhému z finalistů uplynulého ročníku. Nezlomil ji nepovedený nástup do třetí třetiny, kdy nechala soupeře z Nového Bydžova utéci na výraznější rozdíl (2:5). Dvěma rychlými zásahy se následně přitáhla znovu na blízký kontakt a šturmovala za vyrovnáním, jenže ani obrovské úsilí umocněné početní výhodou nepomohlo a hosté těsný výsledek uhájili.

Orli z Lanškrouna nezačali souboj s Jaroměří dobře a záhy nabrali dvoubrankové manko. To zlikvidovali ještě v první části a na další góly ze hry se potom čekalo marně jak v základní hrací době, tak v prodloužení. Slibných šancí nebylo na obou stranách málo, ale kralovali brankáři Nimmerrichter resp. Kubeček. Také nájezdy se protáhly, a to až do deváté série, kdy domácí Mann perfektně provedl svůj blafák, zatímco hostující Kašpar nezakončil přesně.

V boji o osmičku zapsal potřebné vítězství Trutnov v souboji s Chocní, když o osudu zápasu rozhodl třemi góly v prostřední dvacetiminutovce a dostal ho tím pod svoji kontrolu.

Soutěž pokračuje ve středu a v pátek čtyřmi dohrávkami odložených utkání, mezi nimiž se vyjímají zajímavé šlágry mezi Moravskou Třebovou a Hlinskem či Chrudimí a Novým Bydžovem.

KRAJSKÁ LIGA – 16. kolo:

TJ Orli Lanškroun – HC Jaroměř 3:2 SN (2:2, 0:0, 0:0 – 0:0, 1:0). Branky: 17. Pejcha (Pirkl), 18. Krč (Šembera, Pirkl), rozhodující nájezd Mann – 12. Kocián (Holub), 13. Bujňák. Rozhodčí: Veselý – Kalina, Kalus. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 113.

HC Hlinsko – TJ Spartak Nové Město nad Metují 3:4 PP (1:0, 0:0, 2:3 – 0:1). Branky: 7. Karásek (Oliva, Machač), 44. Chvojka (T. Bříza, Hudec), 60. Hudec (Chvojka) – 41. Mert (Matějček), 44. Zámečník (Matějček, Mert), 57. Šťastný (Zámečník), 62. Zámečník (Pohl, Novotný). Rozhodčí: Vrba – Schaffer, Mikula. Vyloučení: 2:3. bez využití. Diváci:196.

HC Slovan Moravská Třebová – BK Nová Paka 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Branky: 18. Faltus (Kavan), 30. Augustin (Cach), 30. Palička (Cach, Augustin), 47. Palička (Brandýs). Rozhodčí: Kratochvíl – Javůrek, P. Kolář. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 248.

HC Dvůr Králové nad Labem – HC Litomyšl 3:12 (0:0, 0:5, 3:7). Branky: 46. Rutrle (Háze), 57. Vognar, 59. Dudadík (Soukup) – 27. Jakubec (A. Půlpán), 29. J. Dostál (Zahradník), 33. Stoklasa (Vomočil), 34. J. Dostál (Jonáš), 34. Jakubec (Voříšek, Bláha), 48. Jonáš, 49. Edl (J. Dostál, Zahradník), 54. Edl (J. Dostál, Zahradník), 55. Vomočil (Švec, Jonáš), 57. Bažant (Jakubec), 59. A. Půlpán (Jakubec), 60. Jakubec (Bláha, Bažant). Rozhodčí: Petr – Karlík, Pluháček. Vyloučení: 7:8. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 150.

HC Spartak Polička – Stadion Nový Bydžov 4:5 (0:1, 2:3, 2:1). Branky: 27. Elis (Kunstmüller), 32. Střecha (Havlík), 47. Šerejch, 49. Tobiáš (Boštík) – 16. Pilný (Kloz), 27. Hlaváček (Matějíček, Eis), 35. Pilný (Kopecký), 36. Hlaváček (Eis, Chára), 45. Láska (Němec). Rozhodčí: Škorpil – P. Kopecký, Matějka. Vyloučení: 6:4, navíc Němec (NB) 5 min. + OK. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 142.

HC Náchod – HC Kohouti Česká Třebová 0:8 (0:4, 0:2, 0:2). Branky: 12. Pavlovský (T. Prachař, Ostřanský), 16. Pavlovský (Ostřanský), 17. Martinec (Jemelka), 18. Semorád (Rozlílek, Fúzik), 29. Semorád (Martinec, Vašíček), 30. Fúzik (Ostřanský, Drtina), 47. Ostřanský (Drtina, Pavlovský), 52. Jelínek (Martinec, Semorád). Rozhodčí: Nedvěd – Boček, Brož. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 54.

HC Opočno – HC Chrudim 2:7 (0:2, 2:4, 0:1). Branky: 21. Steklík (Tomášek), 23. Winkler (Steklík, Podzimek) – 5. Kostka (Cvrček, Urban), 16. Langr (Hybeš), 25. Brožek (Pejzl, Felcman), 33. Kostka (Hebek, Hybeš), 37. Kostka (Pavlík, Linhart), 40. Dobiáš (Novák), 59. Pavlík (Kostka, Langr). Rozhodčí: Pecha – Vodička, Volf. Vyloučení: 9:10. Využití: 0:2. Diváci: 100.

HC Trutnov – HC Spartak Choceň 5:2 (1:1, 3:0, 1:1). Branky: 4. Chytráček (Chaloupka, Mach), 32. Janoušek (Mostecký), 38. Šimoníček (Vácha, Smékal), 39. Šimoníček (Vondráček), 52. Smékal (Vondráček, Vácha) – 19. Adámek (M. Pilař), 60. Farkas (Adámek, Kalous). Rozhodčí: Veinfurter – Řezníček, Šesták. Vyloučení: 8:8. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 177.

SK Třebechovice pod Orebem volný termín.

Další program:

Středa 29. listopadu, 18.30: Opočno – Choceň, 19.00: Moravská Třebová – Hlinsko, Česká Třebová – Třebechovice pod Orebem, Chrudim – Nový Bydžov. Pátek 1. prosince, 19.00: Náchod - Jaroměř.