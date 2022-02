A jde o hodně. Lvi mohou zaznamenat historický úspěch, když v probíhající sezoně bojují o zisk Prezidentského poháru. Osm zápasů před koncem dlouhodobé části soutěže ztrácí Martincova parta pouhé tři body na vedoucí Třinec. Navíc má zápas k dobru. Pod Hradcem jsou Pardubice, ale ty se koukají na dvojici před sebou s velkým odstupem. „Určitě je to motivace, každý chce základní část vyhrát, ale to skutečné začíná až potom. Teď je potřeba zvládnout derby,“ má jasno hradecký útočník LUKÁŠ CINGEL.

DERBY FANOUŠKY BERE

Slovenský borec na soutoku Labe a Orlice krouží pátou sezonu. Za tu dobu již stihl poznat, že pro východočeský region je derby vším. Fanoušci o něm mluví, bedlivě ho sleduji a za každou cenu chtějí arcirivala porazit.

„Lidé vnímají že je to speciální, my se ale snažíme připravit stejně jako na jiné zápasy. Že bychom speciálně dělali něco jinak, to ne, ale určitě to prožíváme. V okolí se o zápase mluví. Teď o to víc, protože jsme sousedi v tabulce, tím by to mělo být zajímavější,“ přikyvuje Cingel. A má pravdu. Oběma východočeským celkům se v letošní sezoně daří skvěle, když po celou sezonu okupují přední místa tabulky.

Na již odehraných třech derby bylo znát, že se utkávají dva špičkové extraligové celky. Jaký rozdíl oproti předchozím sezonám, kdy se úhlavnímu nepřítelovi z jihu tolik nedařilo.

Lze tak očekávat vyhrocený souboj? „Myslím, že ano. Každý tým hraje o konečné umístění v základní části. Zápasy se kvalitou blíží play-off hokeji, bude to vyhrocenější, ale my jsme na to připraveni, těším se na to,“ nenechává nikoho na pochybách Cingel.

VÍTĚZNÁ SÉRIE

Hradec by do zápasu v Pardubicích měl nastupovat ve větší herní pohodě. V zádech má čtyři vítězství v řadě, a to včetně skalpu mistrovského Třince. Naopak výsledky Dynama jsou jako na houpačce, z pěti posledních duelů odešlo jako vítěz pouze dvakrát. I tak si jsou všichni v Hradci vědomi, že soupeř má velkou sílu. „Předchozí výsledky nic neznamenají, tam jde každý od nuly. Oni mají super útok. Jsou velcí a dobře bruslí, proto hrají fyzicky náročný hokej. Podobný jako my. Musíme se jim v tom vyrovnat,“ nabádá Cingel.

JE CO ZLEPŠOVAT

Lvi sice válcují jednoho soupeře za druhým, ale přece jen vše nefunguje, tak jak má. Řeč je samozřejmě o přesilovkách. Svěřenci trenéra Martince neskórovali v posledních jednadvaceti, děsivé číslo. V derby je potřeba tuto mizernou bilanci prolomit. „Těžko říct, proč to nejde. Máme rozhodně na čem pracovat. Přesilovky mohou později rozhodovat zápasy, je potřeba se zlepšit,“ souhlasí zkušený hradecký forward.

Z odehraných třech vzájemných duelů letošního extraligového ročníků se radovali Lvi dvakrát, jednou odešli poraženi. Cingel však zasáhl pouze do toho úvodního, které Mountfield doma 5:2 vyhrál. Další mu vzalo dlouhodobé zranění nohy, se kterým se léčil více než tři měsíce. Teď je připraven do pikantního mače znovu naskočit, navíc posilněn vstřeleným gólem z posledního zápasu do sítě Olomouce. „Jsem rád, že to tam spadlo. Je těžké do rozjetého vlaku naskočit, snad se do toho zase dostanu ,“ uzavřel Cingel. Trefí se i proti Dynamu?