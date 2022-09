Startuje se o tomto víkendu, a to nejprve v jižní části východočeského regionu, tedy na Pardubicku. Královéhradecko se připojí příští týden.

Kompletní play off na tři vítězství

Šestnáctka účastníků odehraje nejprve základní část v rámci svých krajů, tedy celkem čtrnáct kol.

Čtyři nejlepší týmy z každé skupiny vytvoří nadstavbovou skupinu A, celky z pátých až osmých míst skupinu B a tady dojde k promíchání obou krajů.

V této fázi soutěže bude na pořadu dalších čtrnáct kol a jejich účelem bude nasazení družstev do osmifinále play off, přičemž vítěz áčka se utká s posledním z béčka, druhý z áčka se sedmým z béčka atd.

Play off doznalo změny, kdy všechny série, tedy na rozdíl od minulého ročníku i osmifinále a čtvrtfinále, se budou hrát na tři vítězné zápasy.

Pro vyřazené osmifinalisty bude jako obvykle připravena soutěž útěchy v Poháru Vladimíra Martince, tu ovšem odehrají jen kluby, které budou mít zájem, pro ostatní bude možnost se do ní nepřihlásit.

Řídící orgán tak chce zamezit tomu, aby se kluby odhlašovaly v průběhu rozehrané soutěže.

Největší otázka? Provoz sportovišť

Zatímco za normálních okolností by teď fanoušci řešili ambice jednotlivých mužstev, sílu jejich kádrů a přemítali, kde hledat favority, tak v současné době je hlavní otázka jiná.

Bude vůbec kde hrát?

Raketový nárůst cen za energie se zásadně dotýká krytých sportovišť a zimní stadiony jsou, co se týče nákladů, jedny z prvních na řadě. Hokej se prostě bez ledové hrací plochy a potmě hrát nedá a i nedávný průzkum České unie sportu ukázal, že na mnoha místech je situace kritická už nyní a s přibývajícími měsíce může být hůře.

Ostatně příklad hokejového klubu ve Šternberku na Olomoucku, který byl nucen po bezmála 90 letech existence ukončit svoji činnost, je varující dostatečně a bohužel nemusí být vůbec ojedinělý.

Z pohledu hokejové veřejnosti v regionu nezbývá než doufat, že na všech šestnácti místech, kde se krajská liga hraje, se provoz zimních stadionů podaří do března následujícího roku. Jenže jistotu, tu pohříchu nikdo nemá.

Kohouti jsou na obhajobu připraveni

Českotřebovští Kohouti jdou do sezony v pozici obhájců východočeského titulu z uplynulého ročníku a rozhodně nehodlají ze svých vysokých cílů slevit. Jenom blázen by je mohl vyškrtnout z okruhu favoritů.

„Věřím, že budeme mít opět silný tým, který zvládne boj o nejvyšší příčky. Podstatné je, že mužstvo kvalitně trénovalo, na ledě jsme byli od 14. srpna. Na novou sezonu se pochopitelně těšíme a spoléháme na podporu fanoušků,“ hlásí manažer klubu Vladimír Vaněk.

Tým, který by po základní a nadstavbové skupině odehrál čtyři série play off na pět zápasů, sehraje v novém ročníku KL maximálních osmačtyřicet utkání.

Mimochodem zmíněný čas přípravy na ledě může zejména během úvodu sezony hrát podstatnou roli, zdaleka ne všechny celky se vinou úsporných opatření provozovatelů zimních stadionů dostaly na led tak brzy, jak byly zvyklé a jak si naplánovaly.

Co se týče kohoutího kádru, tam není ani vidu ani slechu po oslabení, ba právě naopak. Vždyť do České Třebové zamířil mimo jiné zkušený gólman Filip Ament, jenž toho má na krajských kluzištích mnoho odchytáno v chrudimském dresu. Útočnou letku zase posílil top sniper krajské hokejové ligy Milan Ostřanský, který doposud oblékal dres Litomyšle.

Trenérského kormidla se nově chopil Martin Filip, který si sice v minulém ročníku ještě jako hráč odskočil do Moravské Třebové, ale nyní je zpět u Kohoutů a chce je přivést k dalšímu úspěchu. „Mužstvo má vysokou kvalitu, ale musí to potvrdit na ledě. Čeká nás obhajoba titulu, to mluví za všechny další komentáře,“ uvedl Filip pro klubový web.

Uchazečů o přední pozice je celá řada

Krajská liga, to však rozhodně nejsou jenom Kohouti. Jen v pardubické základní osmičce bude pořádná tlačenice na pozice v elitní čtyřce, a co teprve po spojení s Královéhradeckým krajem… Dá se říci, že nadcházející sezona slibuje mimořádné zážitky.

Za zmínku stojí třeba docela početný hráčský exodus z Chrudimi, odkud odešel nejen zmiňovaný Ament, ale i další zajímavá jména hlavně směr okresní rival z Hlinska (mj. Marek Kišš, Milan Machač, Petr Štěpánek, Ondřej Karásek). A právě posílené Hlinsko se jeví coby možný černý kůň celé soutěže, kouč vítězných Kohoutů z března minulého roku Pavel Rohlík, který Horses převzal, jistě ví, kudy vede v krajské lize cesta k úspěchu.

Je to trochu s podivem, ale základní skupiny krajské ligy nepojedou podle stejné termínové listiny. Zatímco na Pardubicku se startuje tuto neděli 25. září a skončí se 13. listopadu, tak osmička z Královéhradeckého kraje, do které přibyla Nová Paka, má ještě týden čas na vyladění optimální formy. Zahajovací kolo je tam na programu v neděli 2. října a závěrečné 16. listopadu. Teprve poté bude definitivně známo rozdělení mužstev do nadstavbových skupin, které začnou 20. listopadu.

Svoje si do vývoje krajské ligy rozhodně budou chtít říci březnoví finalisté z Chocně, také nový lodivod moravskotřebovského Slovanu Kamil Přecechtěl bude se svými svěřenci myslet vysoko. Výkonnostní vzestup z předešlé sezony budou chtít potvrdit i lanškrounští Orli. Zapomenout rozhodně nelze ani na nevyzpytatelnou Litomyšl, kam nové vedly kroky Aleše Půlpána (Letňany), Jana Škvora a Tomáše Půlpána (oba Choceň).

Zkrátka, sportovní podmínky pro atraktivní hokejovou podívanou tady jsou. Teď jen, aby sportu přály okolnosti…

První polovina základní části

1. kolo – neděle 25. září – 17.00: Česká Třebová – Lanškroun, Litomyšl – Polička, Choceň – Hlinsko, 18.00: Chrudim – Moravská Třebová. 2. kolo – středa 28. září – 17.00: Polička – Chrudim, Česká Třebová – Choceň, 18.00: Lanškroun – Moravská Třebová, 18.30: Hlinsko – Litomyšl. 3. kolo – neděle 2. října – 17.00: Choceň – Lanškroun, Moravská Třebová – Polička, Litomyšl – Česká Třebová, 18.00: Chrudim – Hlinsko. 4. kolo – středa 5. října – 18.30: Hlinsko – Moravská Třebová, Česká Třebová – Chrudim, Choceň – Litomyšl, 19.00: Lanškroun – Polička. 5. kolo – neděle 9. října – 17.00: Moravská Třebová – Česká Třebová, Polička – Hlinsko, Litomyšl – Lanškroun, 18.00: Chrudim – Choceň. 6. kolo – středa 12. října – 18.30: Česká Třebová – Polička, Choceň – Moravská Třebová, Litomyšl – Chrudim, 19.00: Lanškroun – Hlinsko. 7. kolo – neděle 16. října – 17.00: Polička – Choceň, Moravská Třebová – Litomyšl, 17.30: Hlinsko – Česká Třebová, 18.00: Chrudim – Lanškroun.