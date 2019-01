Polička – Oslabený poličský celek propásl šanci posunout se na druhou příčku v tabulce.

Ilustrační fotografie. | Foto: P. Šilar

Ve čtvrtečním dohrávaném střetnutí východní skupiny krajské ligy hokejistů se poličský Spartak mohl v případě vítězství dostat na druhé postupové místo do skupiny A. Jenže v Lanškrouně nenavázal na svoje předchozí výkony a připsal si porážku.

TJ Orli Lanškroun – HC Spartak Polička 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). Branky: 10. Šula (Fischer), 21. Kilčický, 22. Fischer (Šula, Kocián), 42. Kocián (Janků, Šula), 43. Kašpar (Pilavka, Kilčický) – 55. Vacek (E. Vápeník). Rozhodčí: Kukeně – Parýzek, Souček. Vyloučení: 15:11. Využití: 2:0. Diváci: 180.

Polička: Šauer – Hejtmánek, V. Vápeník, Mahel, Mach, Šimon – Krajíček, Šedý, Boháček, Slavík, Hron, Škarýd, Vacek, E. Vápeník, Jindra, J. Tobiáš.

Spartak se potýkal s četnými absencemi ze zdravotních a školních důvodů, proto museli do boje naskočit i dva junioři. Střetnutí bylo herně vyrovnané, rozdíl mezi soupeři však spočíval hlavně v efektivitě zakončení. V tom byli domácí Orli jednoznačně lepší.

„Rozhodla koncovka. My si při ní počínali složitě, chyběla jednoduchost, navíc soupeři výborně zachytal brankář Nimmerrichter," uvedl trenér Poličky Dušan Vápeník.

Orli se ujali vedení v polovině první třetiny po zásahu Šuly a další dva údery si schovali do začátku prostřední dvacetiminutovky. Hosté, ať se sebevíce snažili, se stále nemohli prosadit, a to ani v početních výhodách. „Dvakrát jsme hráli minutu v pěti proti třem, ale ani tuto převahu jsme nedokázali využít. I to byl jeden z rozhodujících faktorů zápasu," je přesvědčen Vápeník.

Definitivní amen byl s poličskými nadějemi v nástupu do třetí třetiny. Místo očekávaného náporu Spartaku přišly další dvě trefy Orlů v rychlém sledu za sebou a po nich bylo jasné, že se žádný přesun bodů z lanškrounské haly konat tentokrát nebude.

Poličští alespoň smazali nulu na svém střeleckém kontě, když se v 55. minutě trefil Vacek a upravil tím skóre do konečné a pro Poličku poměrně kruté podoby 5:1. „I přes porážku si myslím, že jsme neodehráli špatné utkání," doplnil poličský kormidelník.

Krajská liga Východ – pořadí po 5. kole: 1. Moravská Třebová (12), 2. Litomyšl (7), 3. Polička (6), 4. Lanškroun (5).

Poslední šesté kolo východní části se hraje v neděli od 17 hodin. Polička přivítá Moravskou Třebovou a Litomyšl hraje s Lanškrounem. Zatímco Slovan má postup do skupiny A jistý, tak ve hře o druhou „vstupenku" jsou všechny tři zbývající celky. Všechno v rukou má Litomyšl. Pokud zvítězí za tři body, nemusí se na nic ohlížet a bude mít jistotu, že si kromě Moravské Třebové zahraje v listopadu a prosinci s Hlinskem, Světlou nad Sázavou, Chocní a pravděpodobně Chrudimí. Na zaváhání litomyšlských hokejistů bude čekat Polička, které dá naději jen výhra, stejně tak i Lanškrounu. Boje v dalších dvou skupinách (A – 6 účastníků, B – 5 účastníků) začínají v neděli 11. listopadu.