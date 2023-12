KRAJSKÝ HOKEJ: Slovan nasázel deset gólů. Litomyšli vyšla obrátka ve třetí části

/FOTOGALERIE/ Pokračovala krajská hokejová liga Pardubického a Královéhradeckého kraje a její víkendový program nabídl jak dramatické vyrovnané partie, tak další gólové nadílky, které jenom podtrhly prohlubující se výkonnostní rozdíly mezi celky a skutečnost, že pokud se týče play off, tak ve druhé polovině dlouhodobé části se bude reálně bojovat o jedno zbylé volné místo. Těžko si nyní představit, že by někdo z top sedmičky o svoji vstupenku do čtvrtfinále ještě přišel.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

HC Slovan Moravská Třebová vs. HC Hlinsko. | Foto: Jiří Kavan