A jak to bude v sezoně nadcházející, to je ve hvězdách.

Aktuálně vydaná opatření ministerstva zdravotnictví přidělala klubům pořádné vrásky a ty intenzivně řeší, jak jim vyhovět a dostat do hledišť stadionů alespoň nějaké diváky. Jak známo, povolen je pouze prodej vstupenek na místa k sezení a je jasné, že počet přihlížejících fanoušků bude rapidně redukován. Jiná cesta však v tuto chvíli bohužel neexistuje.

A to není řeč o případné nákaze či karanténě v jednotlivých týmech, ostatně před nedávnem si tím prošli v Litomyšli a tamní celek má úvodní dvě kola soutěže odložená.

FAVORIT ČÍSLO JEDNA

Po sportovní stránce by měla být krajská liga nadmíru zajímavá. V období mezi sezonami se totiž na řadě adres odehrály pozoruhodné věci. V první řadě v České Třebové. Pokud si někdo myslel, že Kohouty po únorovém senzačním čtvrtfinálovém krachu s Chotěboří opustí motivace, tak ten se šeredně spletl.

Stal se pravý opak a vedení klubu poskládalo na krajské poměry neuvěřitelně silný kolektiv. Malou krajskou hokejovou „bombou“ se stal příchod Vojtěcha Augustina a Matěje Pavlovského z Moravské Třebové, tedy útočného dua představujícího absolutní elitou soutěže. Doprovodil je další hráč HC Slovan Zbyněk Hradil a nedosti na tom, kádr Kohoutů vyztužili i další zkušení borci otřískaní vyššími soutěžemi Tomáš Sedlák ze Šumperka nebo Petr Polodna naposledy působící v polském Gdaňsku.

K tomu přidejme opory z minulého období (mj. Korhoň, Hemský, Fúzik, T. Prachař, Fúzik a další) a zákonitě nám z toho vychází, že hledat největšího favorita krajské ligy jinde než v České Třebové je marné. A je sympatické, že se ke své roli Kohouti hlásí. „Žádný alibismus. Klub nám po všech stránkách zajišťuje velmi dobré podmínky, proto nemůžeme říkat, že chceme postoupit do play off a podobně. Do sezony půjdeme s odhodláním a pokorou, ale především s cílem krajskou ligu vyhrát,“ vyjádřil se bez vytáček na klubovém webu trenér Pavel Rohlík.

SMEČKA KONKURENTŮ

Jakkoli bude na českotřebovský „All Star Team“ upřena pochopitelně značná pozornost, tak to zdaleka neznamená, že bude v soutěži sám. Šeď minulých sezon by rádi ukončili v Litomyšli, kde převzal trenérské kormidlo Jakub Bažant a pokusí se do kraje přenést svoje zámořské zkušenosti. Do týmu se mimo jiné vrací útočník Pilavka, beci Holík a Ondráček, z Prostějova přišel Matěj Bažant, z České Třebové gólman Nimmerrichter, ale citelné jsou i některé odchody (Mečiar, Křesťan, Navrátil).

Choceňský Spartak by rád navázal na jarní semifinále, v čemž mu mají pomoci nově příchozí posily, kromě jiných Bradáč ze Světlé, Faltys (Pardubice), Půlpán (Nová Paka), Vlček (Hlinsko) nebo Pirkl (Česká Třebová). Z důvodu rekonstrukce zimního stadionu odehrají choceňští hokejisté první polovinu základní části na kluzištích soupeřů.

Žádné převratné změny nejsou hlášeny z Chrudimi, ostatně v tomto klubu to ani není zvykem, o jeho síle ale nikdo soudný v krajském hokeji ani na vteřinu nepochybuje. Ostatně připomeňme, že svěřenci trenéra Jiřího Poláka měli v březnu krajský titul na dosah, ve finálové sérii vedli nad Moravskou Třebovou 2:0 a tím větší musí být teď zákonitě jejich chuť dokázat, že se nejednalo o náhodu.

Aby osobností v krajské lize nebylo málo, přilákalo Hlinsko na svoji soupisku Petra Čáslavu a Petra Sýkoru, další dva hráče, které není potřeba představovat. Pokud budou schopni odehrát větší penzum utkání, je tady rázem další magnet pro příznivce a adept předních pozic.

Tím je řadu let i moravskotřebovský Slovan, ten však tentokrát musel do svého kolektivu sáhnout rázněji, neboť kromě výše zmíněných tří odchodů směr Česká Třebová končí kariéru i jeho dlouholeté stálice Martin Řehulka a Roman Muselík. Což je zásah jako hrom, ale podcenit celek z Rehau arény si rozhodně nikdo nedovolí.

„Nováčkem“ soutěže, lze-li to tak říci, je Spartak Polička, který se vrací do krajské ligy. Bude to ovšem trochu „jiná“ Polička než dříve, neboť navázala úzkou spolupráci s druholigovým Žďárem nad Sázavou. Měla by být dlouhodobějšího rázu a v barvách Spartaku tudíž dostanou příležitost získat zkušenosti v dospělém hokeji po boku domácích hráčů mladí hokejisté od Sázavy. To vše pod vedením žďárského trenéra Vojtěcha Šíra a hrajícího asistenta Luboše Kunstmüllera s více než sedmi stovkami druholigových startů.

ČTYŘI BITVY NA ÚVOD

A ještě pár slov k systému krajské ligy (samozřejmě za podmínky, že bude možné hrát, což je nejvroucnější přání všech). První částí sezony je základní část (18 kol), následovat bude nadstavba „sudá – lichá“ a všech by mělo vyvrcholit v play off.

V nedělním úvodním kole jsou na program čtyři zápasy (duel Chotěboře s Litomyšlí byl odložen). Od 17 hodin hostí Česká Třebová Světlou, Moravská Třebová se střetne s Lanškrounem a Chrudim vyzve Poličku, o půl hodiny později vyjedou choceňští hokejisté na hlinecký led.

Krajská liga mužů 2020/2021:

HC Chrudim

HC Slovan Moravská Třebová

HC Litomyšl

HC Spartak Choceň

HC Kohouti Česká Třebová

HC Chotěboř

HC Světlá nad Sázavou

TJ Orli Lanškroun

HC Spartak Polička

HC Hlinsko