KRAJSKÝ HOKEJ /HRÁČSKÉ STATISTIKY/ Účastníci krajské hokejové ligy Pardubického a Královéhradeckého měli ve svátečním období volný program. Nutně ho potřebovali, jelikož v předvánočních kolech se zápasy pomalu více odkládaly než hrály. Coby lídři pořadí vstoupí do novoročního pokračování regionálních hokejových bojů českotřebovští Kohouti mající v patách rivaly z Hlinska a Nového Města. A ti mají oproti vedoucímu mužstvu výhodu jednoho či dvou duelů k dobru.

Z utkání HC Litomyšl vs. HC Kohouti Česká Třebová. | Video: Radek Halva

Bitva o prvenství tudíž slibuje dramatické zápletky, stejně jako o to, kdo doplní čtvrtfinálovou osmičku, když sedm postupujících do play off se v tuhle chvíli jeví více či méně zřetelných.

Připomeňme si nejprve, jak vypadá aktuální pořadí při vstupu do nového roku:

Tabulka krajské hokejové ligy na začátku roku 2024.Zdroj: HC Litomyšl

Tento pohled napovídá tomu, že odskočená elitní sedmička s největší pravděpodobností nebude mít problém pohlídat si postupové umístění do čtvrtfinále play off.

Samozřejmě, zápasů se v dlouhodobé části bude hrát ještě hodně, své si do situace mohou říci také výsledky dohrávaných utkání, nicméně těžko lze předpokládat, že by kohokoli ze sestavy Česká Třebová, Hlinsko, Nové Město nad Metují, Chrudim, Moravská Třebová, Nová Paka a Litomyšl postihl takový výsledkový výpadek, že by se mohl propadnout mimo top osmičku.

Alespoň tomu dosavadní průběh sezony absolutně nenasvědčuje, protože výkonnostní mezera mezi zmíněnými celky a „zbytkem světa“ se dosud jevila jako výrazná. Však také opravdu překvapivých výsledků na úkor favoritů se zatím narodilo jako pověstného šafránu. A nezdá se moc pravděpodobné, že by tomu v lednu a únoru mělo být dramaticky jinak.

Ano, pochopitelně bavíme o sportu, který bývá nepředvídatelný a jehož krása spočívá v tom, že se v něm občas dějí netušené věci. Dopředu v něm není vůbec nic jasné, ale propad kohokoli ze zmíněné sedmičky by se vzhledem k dosavadnímu dění na regionálních kluzištích rovnal senzaci.

Zato boje o co nejlepší nasazení do play off (a zdůrazněme opět, že čtvrtfinále se hraje na dvě vítězná utkání, takže výhoda domácího ledu může být naprosto zásadní) by měly hokejovým příznivcům nabídnout pořádně napínavou přetahovanou.

Vedoucí sedmička je nyní narovnána do rozmezí pouhých pět bodů, i když je nutno upozornit, že pořadí je podstatně zkresleno nestejných počtem odehraných duelů. Například Nová Paka má nyní o tři střetnutí méně než Chrudim či Moravská Třebová, takže teprve potom, co se „zlikvidují“ odložená klání, získá tabulka na přehlednosti a vypovídací hodnotě.

Zdroj: Radek Halva

V tuto chvíli však lze klidně říci, že každý ze sedmičlenné elitní skupiny si může dělat více či méně reálné naděje klidně i na prvenství v základní části.

Největší otazník se tak na startu novoročních bojů vznáší nad tím, kdo čtvrtfinálovou osmičku zkompletuje. Tady máme uchazečů podstatně více.

Zatím klíčovou příčku drží vicemistr z předchozího ročník Nový Bydžov, jenž ale v uplynulém období nečekaně často klopýtal a nemá zdaleka nic jistého. Ve hře jsou minimálně devátý Trutnov, desátá Jaroměř, bez šance pořád nezůstávají ani Náchod či Lanškroun.

Problémem těchto mančaftů ovšem je, že doposud nedokázaly udržet stabilnější formu a nedaří se jim odehrát dva tři kvalitní zápasy za sebou. Ten, komu se to v následujících týdnech povede, si řekne nahlas o čtvrtfinále, situace je zde zcela otevřená.

Nezapomeňme také, že soutěž po dohrání základní části skončí pro poslední celek tabulky. Týmy mezi devátým a šestnáctým místem odehrají na závěr dvojutkání o konečné umístění systémem devátý proti desátému, jedenáctý proti dvanáctému atd.

Krajská liga se vrací na scénu hned třetí den roku 2024. Ve středu večer jsou na pořadu dvě dohrávky a nedá se v nich čekat cokoli jiného než hladké výhry Nové Paky nad Opočnem a Hlinska nad Dvorem Králové. Ani v pátek v duelu Opočna proti Litomyšli nelze reálně čekat překvapení.

První kompletní novoroční kolo je na pořadu v neděli 7. ledna.

Termíny odložených utkání KL: Nová Paka – Opočno (3. ledna), Hlinsko – Dvůr Králové nad Labem (3. ledna), Opočno – Litomyšl (5. ledna), Lanškroun – Trutnov (24. ledna), Nová Paka – Nové Město nad Metují (24. ledna), Hlinsko – Česká Třebová (24. ledna), Třebechovice pod Orebem – Trutnov (7. února), Nové Město nad Metují – Dvůr Králové nad Labem (7. února).

Program 23. kola:

Neděle 7. ledna, 17.00: Trutnov – Litomyšl, Opočno – Moravská Třebová, Náchod – Hlinsko, Lanškroun – Dvůr Králové nad Labem, Polička – Nová Paka, Nové Město na Metují – Třebechovice pod Orebem, Jaroměř - Nový Bydžov, 17.30: Choceň – Česká Třebová.

TOP 10 kanadského bodování:

Štěpán Matějček (Nové Město) 44 (18 + 26)

Aleš Půlpán (Litomyšl) 43 (19 + 24)

Jakub Martinec (Česká Třebová) 42 (12 + 30)

Vít Rozlílek (Česká Třebová) 39 (16 + 23)

Filip Palička (Moravská Třebová) 39 (27 + 12)

Vojtěch Augustin (Moravská Třebová) 38 (23 + 15)

Roman Vondráček (Trutnov) 34 (9 + 25)

Marek Kišš (Hlinsko) 34 (19 + 15)

Matěj Pavlovský (Česká Třebová) 35 (16 + 19)

Jan Řezníček (Nové Město) 34 (14 + 20)

TOP 5 střelců:

Filip Palička (Moravská Třebová) 27

Vojtěch Augustin (Moravská Třebová) 23

Tomáš Zahradník (Třebechovice) 19

Marek Kišš (Hlinsko) 19

Aleš Půlpán (Litomyšl) 19

TOP 6 nahrávačů:

Jakub Martinec (Česká Třebová) 30

Štěpán Matějček (Nové Město) 26

Roman Vondráček (Trutnov) 25

Aleš Půlpán (Litomyšl) 24

Milan Machač (Hlinsko) 23

Vít Rozlílek (Česká Třebová) 23

TOP 5 nejtrestanějších hráčů:

Ondřej Nunvář (Polička) 78 trestných minut

Jakub Mervart (Opočno) 67

Jakub Mostecký (Trutnov) 65

Matěj Klust (Nová Paka) 64

Jiří Vašíček (Česká Třebová) 60