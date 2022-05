Konec dovolené! Dynamo se již chystá na novou sezonu

Dovolená skončila. Většina lidí se už těší na letní měsíce až vyjedou do prosluněných destinací, to ale není případ pardubických hokejistů. Na ty čeká náročná letní příprava. Tu zahájili už tento týden pod vedením nového trenérského štábu v čele s Radimem Rulíkem. Pardubickou kabinu doposud opustilo několik hráčů. Sestava je tedy zatím okleštěná a příchod nových akvizicc by měl být oznámen v nejbližších dnech.

Přípravu bere vážně i pardubický brankář Dominik Frodl. | Foto: web/HC Dynamo Pardubice

Ve fotbale se říká, že co v zimě naběháte, jako když v létě najdete. U hokejistů to je přesně naopak a pardubickou kabinou tato věta v nejbližších dnech nejspíš zaznívá. Hráči Dynama se již připravují pod novým trenérským štábem ve složení: Radim Rulík, Richard Král a Marek Zadina. Lídrem této nové posádky je bývalý trenér Litvínova či Mladé Boleslavi, již zmiňovaný, Radim Rulík. Ten byl představen v minulém týdnu na tiskové konferenci speciálně uspořádané pro tento účel. Přípravu na novou sezonu nezahájilo devět hráčů, kteří v předešlém ročníku nastupovali s Déčkem na prsou. Konkrétně pardubickou kabinu opustili obránci Juraj Mikuš, Dennis Robertson, Jurij Sergijenko a Matt Petgrave. Z útočných řad odešli Anthony Camara, Ondřej Roman, Lukáš Anděl, Marek Hecl a Igor Švyrjov. Takto výrazně početně oslabenou sestavu by měli doplnit noví hráči, kteří by měli být představeni na tiskové konferenci v nejbližších dnech. Na začátek přípravy pardubického Dynama se můžete podívat na videu níže. Zdroj: Youtube