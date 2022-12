Herní a výsledkovou krizi se v České Třebové rozhodli vyřešit rázně. Na trenérský post se vrátil po čtyřech letech Jaromír Jindřich, který naposledy vedl v krajské lize Choceň a na jaře ji dovedl do finále, zatímco Martin Filip naskočil do sestavy. Efekt to ovšem prozatím nemá. Celek z Nového Města totiž předvedl, že se na špici tabulky neocitl náhodou. Hned v první třetině nasázel tři góly, krátce po polovině hrací doby přidal ještě čtvrtý a všem v hale bylo jasné, že série porážek Kohoutů nekončí. Neefektivní domácí výsledek pouze kosmeticky upravili v přesilové hře a na výhru v nadstavbě stále čekají. „Soupeř předvedl organizovaný hokej s velmi dobrým bruslením, navíc byl produktivní. Od druhé části jsme byli vyrovnaným soupeřem, ale bohužel jsme nedokázali proměňovat gólové šance,“ řekl staronový kouč Jindřich.