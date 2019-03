Brankový účet otevřel záhy chrudimský Plch, ale ještě v první třetině se i Kohouti konečně dočkali střeleckého počinu v této finálové sérii. Nejprve zásluhou Filipa, jenž se prosadil ve vlastním oslabení, ještě do přestávky pálil v přesilovce přesně Nesvadba. Chrudimští se s tím nehodlali smířit, v dalším průběhu si vynutili tlak, soupeře výrazně přestříleli (celkově 44:28), měli k dispozici hodně minut v početní výhodě, jenže jejich hokejky zůstávaly beznadějně zakleté. Ať už to bylo zásluhou obětavých a řadu střel blokujících protihráčů, výborných zákroků Nimmerrichtera nebo vlastní vychýlené mušky v tutových pozicích, Chrudim prostě více gólů nevstřelila.

To Kohouti byli efektivnější, Prachař skóroval na 3:1 hned zkraje prostřední periody a tento stav platil dalších bezmála sedmatřicet minut čistého času. Hosté zahodili, co se dalo, domácí přežili několik infarktových chvilek, aby Filip v poslední minutě zamířil do prázdné soupeřovy svatyně a podtrhl výsledek. V neděli se série vrací do Chrudimi, ovšem přeborník ještě známý nebude.

FINÁLE PLAY OFF, 2. zápas:

Česká Třebová – Chrudim 4:1

Fakta – branky: 12. Filip (Křečan), 20. Nesvadba (Křečan, Filip), 23. Prachař (Krejza, Král), 60. Filip (Hemský) – 4. Plch (Novák). Rozhodčí: Barek, Čížek – Padevět, Hrabal. Vyloučení: 10:6. Využití: 1:0. Diváci: 1137. Třetiny: 2:1, 1:0, 1:0. Stav série: 1:1.



HC Kohouti Česká Třebová: Nimmerrichter – Nesvadba, Škvor, Jemelka, Daněk, Žouželka, Pražák – Křečan, Filip, Hemský, Velinský, Fúzik, Šejba, Král, Prachař, Krejza, Šimončič, Štefka, Dvořák. HC Chrudim: Dominik Cvrček – Burkoň, Kalous, Klement, Seidler, Novotný, Budínský, Pilař, Machač – Haltuch, O. Polák, Karásek, Dobiáš, Novák, Plch, Koreček, Jan Polák, Kišš, Štěpánek, Jiří Polák, David Cvrček.



Druhé finále Poháru Vladimíra Martince rozhodlo o vítězi této „soutěže útěchy“. Jakápak ale soutěž útěchy při pohledu na statistiku trestů. Hlavní rozhodčí Škorpil rozdal neuvěřitelných 188 trestných minut včetně čtyři trestů ve hře (!!), Světlá nad Sázavou zakončila sezonu se 139 trestnými minutami a třemi hráči mířícími k disciplinární komisi. A to by se na první pohled řeklo, že tento pohár slouží spíše k pohodovému dohrání sezony. A předseda krajského hokejového svazu Vladimír Martinec to sledoval na vlastní oči. No potěš Bůh… Samotné utkání rozhodly necelé tři minuty v poslední třetině a třígólová sekvence domácích, když takto utekli na 5:1 a mohlo by se dohrávat v klidu. O klidu se ale bohužel nedalo mluvit.

FINÁLE POHÁRU VLADIMÍRA MARTINCE, 2, zápas:

Hlinsko – Světlá nad Sázavou 6:1

Fakta – branky: 4. Homola (Cejpek), 27. Plachý (Gregar, Hron), 51. Chvojka (Plachý), 52. Gregar (Pazourek), 54. Plachý (Fink), 57. Pazourek (Vácha) – 33. Petržilka (Dolinský). Rozhodčí: Škorpil – Teplý, Kolář. Vyloučení: 7:12, navíc Gregar 10 min. OT, Vácha (oba HL) TH – Kořínek 10 min. OT, O. Včela 10 min. OT + OK, Kopecký TH, Štros TH, Bradáč (všichni SV) TH. Využití: 3:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 320. Třetiny: 1:0, 1:1, 4:0 – 0:1. Konečný stav série: 2:0.



HC Hlinsko: Gregor – Brázda, Beneš, Poskočil, Sobotka, Zídek, Fink, Vácha – Dítě, Vlček, Zdražil, Chvojka, Homola, Cejpek, Králíček, Hron, Plachý, Pazourek, Gregar. HC Světlá nad Sázavou: Koubský – Svoboda, Vacek, Bradáč, O. Včela, Kořínek, Fibikar – Kohout, Blažek, Štros, Dolinský, Petržilka, Jaroslav Doležal, Jakub Doležal, Kopecký, Špatenka, Kubát.



V prvním utkání o pohárové třetí místo zvítězila Litomyšl na ledě Skutče jednoznačně 10:1 (branky: Pilavka 2, Budina, Holík, Barkóci, Skoumal, Jankovský, Drobný, Mečiar, Křesťan, za domácí korigoval stav Boháček).

Další hokejový program:

PLAY OFF – FINÁLE – 3. zápas: HC Chrudim – HC Kohouti Česká Třebová. O 3. MÍSTO – 2. zápas: HC Slovan Moravská Třebová – HC Chotěboř. POHÁR VLADIMÍRA MARTINCE – O 3. MÍSTO – 2. zápas: HC Litomyšl – HC Skuteč (vše neděle, 17:00).